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 "Українці своїх не кидають!" - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 січня, під будівлею Офісу президента на вул. Банковій у центрі Києва відбулася акція солідарності на підтримку громадян України, які залишаються в полоні найманців РФ на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акція "Україна своїх не кидає!" на підтримку українських полонених найманців РФ на Донбасі відбулася під Офісом президента в Києві. Рідні, близькі українських полонених, українські громадяни, які вже звільнені з полону російських терористів, а також активісти прийшли під ОП висловити підтримку українським полоненим і закликати владу до сприяння їх якомога швидкому звільненню.

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Учасники акції тримали фото з іменами українських полонених, а також розгорнули плакати з написами: "Бездіяльність вбиває!", "Українці своїх не кидають!", "Мовчання для слабких".

"Це акція єдності і згуртованості всіх, хто причетний до цієї трагедії, для тих, хто в полоні і на волі, для кого полон став невід'ємною частиною життя. Для дружин і матерів, які роками продовжують боротися за своїх близьких. Ніхто не залишений, ніхто не забутий. Ми вас пам'ятаємо! Ми з вами!" - заявили організатори акції.

Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 01
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 02
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 03
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 04
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 05
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 06
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 07
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 08
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 09
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 10
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 11
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 12
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 13
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 14
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 15
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 16
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 17
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 18
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170247
 
 
 Топ коментарі
 
Будет как с самолетом МАУ...
Буба ОМАНСКИЙ засунет язык в ЧРЕСЛА и полетит тайно в Москву за инструкциями...
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я так понимаю у нас за последнее время никого не освобождали и все 2 обмена это все был кинофильм, порохоботы идите на йух.
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ЗЕня сынок мамы Римы!)))
Путя был бы не кошерным батей!)))
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Это правда, и украинская власть начала это наконец-то подтверждать. Верю что через определенное время все украинские пленные и заложники будут освобождены.
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Будет как с самолетом МАУ...
Буба ОМАНСКИЙ засунет язык в ЧРЕСЛА и полетит тайно в Москву за инструкциями...
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Супер-тайно. Главное, следи что там говорят на "Прямом" Березовец и Ганапольский - тогда ни одна секретная тайна не пройдет мимо твоих ухей.
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Наш ШанПанЗЕ это опроверг!?))))
Оно просто набрало говна в рот...и молчит!)))
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Смысл опровергать откровенный бредовый вздор? Иначе завтра на "Прямом" высрут что Зеленский внебрачный сын путена и потребуют опровержений.
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ЗЕня сынок мамы Римы!)))
Путя был бы не кошерным батей!)))
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сколько наших пленных Воинов освободили в последний раз?
и сколько за них отдали откровенных убийц ?

сейчас опять на первом плане какие-то тетки-дяьки, а солдатики так, между прочим
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Тогда, когда с Сурковым тайно встречался в то время, как погибло 170 человек на украинском лайнере?
Или тогда, когда отдавал врагам ценных свидетелей, добытых кровью украинцев?

Или тогда, когда в одностороннем порядке отвел войска с украинских территорий?
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я так понимаю у нас за последнее время никого не освобождали и все 2 обмена это все был кинофильм, порохоботы идите на йух.
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У нас только и делали что меняли на убийц заложников, но никто не делал что б заложников не брали.
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
.

/////
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Так менять то уже не на кого - бубочка-нелох оманский уже отдао кацапам всех кого они хотели. а у остальных мизерные сроки с учетом скидки гади сявченко они сами или уже давно на свободе или скоро освободятся. Зато клоун перед новым годом очередное пиар-шоу для зебуинов устоил, ну а еще сотни заложников в подвалах кацапских садистов еще подождут, когда насобираем реальных террористов и убийц на обмен 1 к 2 или больше.
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А ви навмисне забули про полонених, які знаходяться вна росії ?
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Зеля уже два обмена сделал, вытащил много наших, готовится третий - всех на всех. Эти вместо того чтобы спасибо сказать еще и обвиняют, причем даже те, кого он из плена вытащил. О моральности таких людей даже говорить не хочется, одни выражения. Деньги не пахнут
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Ну и много убийц отпустил. Они не успокоятся и добьют отпущенных заложников и многих других ведь всё можно.
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А про акцию насчет поддержки дополнительного разведения,как говорил в оманском самолете Сурков,что,зебуба,забыл уже.Абесчал,ведь!
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Обменивать надо воинов, а не водителей, которые за бабки повезли грузы в эти "днрлнр".
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Все 10 человек за выступили опорой Зе-говну в его нелёгком труде сдачи Украины...
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