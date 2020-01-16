 "Українці своїх не кидають!" - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Акція "Україна своїх не кидає!" на підтримку українських полонених найманців РФ на Донбасі відбулася під Офісом президента в Києві. Рідні, близькі українських полонених, українські громадяни, які вже звільнені з полону російських терористів, а також активісти прийшли під ОП висловити підтримку українським полоненим і закликати владу до сприяння їх якомога швидкому звільненню.
Учасники акції тримали фото з іменами українських полонених, а також розгорнули плакати з написами: "Бездіяльність вбиває!", "Українці своїх не кидають!", "Мовчання для слабких".
"Це акція єдності і згуртованості всіх, хто причетний до цієї трагедії, для тих, хто в полоні і на волі, для кого полон став невід'ємною частиною життя. Для дружин і матерів, які роками продовжують боротися за своїх близьких. Ніхто не залишений, ніхто не забутий. Ми вас пам'ятаємо! Ми з вами!" - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Буба ОМАНСКИЙ засунет язык в ЧРЕСЛА и полетит тайно в Москву за инструкциями...
Оно просто набрало говна в рот...и молчит!)))
Путя был бы не кошерным батей!)))
и сколько за них отдали откровенных убийц ?
сейчас опять на первом плане какие-то тетки-дяьки, а солдатики так, между прочим
Или тогда, когда отдавал врагам ценных свидетелей, добытых кровью украинцев?
Или тогда, когда в одностороннем порядке отвел войска с украинских территорий?
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
.
/////
/
.