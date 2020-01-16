 Роздрібна мережа тютюнових виробів системно ухиляється від оподаткування, - глава податкового комітету Гетманцев. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у коментарі 24 каналу.
"Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано це з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно, і, за нашими підрахунками, 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями. Відповідь на питання: "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання. Я впевнений, що найближчим часом відповідні проєкти закону будуть подані на комітеті і ми їх розглянемо".
Він переконаний, що вирішення ситуації з ухиленням від сплати роздрібного акцизу виведе мільярди гривень з тіні, завдяки чому місцеві громади зможуть побудувати нові школи, дитсадки, лікарні і дороги.
На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесена народными депутатами Юрченко и Дубинским поправка №8 к этому законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки). https://lb.ua/economics/2019/10/04/438948***********************************.html
Кстати запрет на продажу алкоголя и сигарет рядом со школами от отменили? Рядом со мной две школы, а на расстоянии 40-50 метров расположены 3 МАФа, где торгуют не только пивом и сигаретами, но и водкой и коньяком.
закон, закон.. какой закон?
У вас вся власть в руках
как законодательная так и исполнительная
Крышуете а кто-то виноват