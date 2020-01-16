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Все про:податки (832) податкова (236) тютюн (97) Гетманцев (39)

 Роздрібна мережа тютюнових виробів системно ухиляється від оподаткування, - глава податкового комітету Гетманцев. ВIДЕО

За підрахунками парламентаріїв, у зв'язку з цими правопорушеннями до бюджету не надходить 2 млрд грн щорічно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у коментарі 24 каналу.

"Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано це з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно, і, за нашими підрахунками, 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями. Відповідь на питання: "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання. Я впевнений, що найближчим часом відповідні проєкти закону будуть подані на комітеті і ми їх розглянемо".

Він переконаний, що вирішення ситуації з ухиленням від сплати роздрібного акцизу виведе мільярди гривень з тіні, завдяки чому місцеві громади зможуть побудувати нові школи, дитсадки, лікарні і дороги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Державної податкової служби сприяли виведенню в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170225
 
 
 Топ коментарі
 
Гетьманцев напевно не знає, що держава дала розниці 7%рентабельності. При продажі через термінал банк забирає 2.5%. З оставшихся 5 треба купити ліцензію, виплатити зарплату, заплатити за світло та ін. Але , якщо оборот(не прибуток) за рік перевищить 1млн. , то підприємець має ще найняти бухгалтера та перейти на платника ПДВ. Гетьманцев , АУ, спустіться трохи на землю та хоч порахуйте , що Ви вже напринімали.
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А ви, долбодятли, ще акцизи підніміть- і буде чотири лярди!
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Що сталось з Прилуцькою тютюновою? Це я запитую у реформаторів...риторично.
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Що сталось з Прилуцькою тютюновою? Це я запитую у реформаторів...риторично.
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Странно; а вот Ахметов, Коломойский и Порошенко не уклоняются ...
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А ви, долбодятли, ще акцизи підніміть- і буде чотири лярди!
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Тема актуальна, швидкысть коштуэ грошей.
На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесена народными депутатами Юрченко и Дубинским поправка №8 к этому законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки). https://lb.ua/economics/2019/10/04/438948***********************************.html
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Спиртное и табачные изделия должны продавать только супермаркеты. Их контролировать легче, да и не будут мелочиться зная, что могут потерять лицензию.
Кстати запрет на продажу алкоголя и сигарет рядом со школами от отменили? Рядом со мной две школы, а на расстоянии 40-50 метров расположены 3 МАФа, где торгуют не только пивом и сигаретами, но и водкой и коньяком.
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Совет , Администрируйте всю Табачную Промышленность и установите 1000гр за пачку , - Ничего не получите.
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вот не курю и всем не советую.. бросайте и будет всем счастье
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Это не ваш ли кореш из слуг уклоняется? Ведь он, верно? Фамилию вспомнишь?
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Власть местных громад вместе с мусорами это и крышуют. Табачные ларьки работают без каких либо касс, даже без терминалов.
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Сомневаюсь, что кто -то крышует убыточный бизнес. Работа без касс и терминалов- скорее способ выжить.
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Речь про сигаретные ларьки. Они в основном одними сигаретами торгуют. Сомневаюсь что они убыточные. К тому же это сетки ларьков.
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Гетьманцев напевно не знає, що держава дала розниці 7%рентабельності. При продажі через термінал банк забирає 2.5%. З оставшихся 5 треба купити ліцензію, виплатити зарплату, заплатити за світло та ін. Але , якщо оборот(не прибуток) за рік перевищить 1млн. , то підприємець має ще найняти бухгалтера та перейти на платника ПДВ. Гетьманцев , АУ, спустіться трохи на землю та хоч порахуйте , що Ви вже напринімали.
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Не держава , а депутаты за чемодан денег, отдали мегаполису и табачкам транснациональным
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не лепи нам горбатого
У вас вся власть в руках
как законодательная так и исполнительная
Крышуете а кто-то виноват
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В чем проблема? Берите за яйца "табачного короля" розничных продаж - депутата от Слуги Народа Андрея Холодова, и хорошенько сожмите. Или своих не трогаете!?
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2млрд не надходить до бюджету щорічно тому,що ви нічого не робите,щоб вони надходили.
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То, что когда-то построим, то решим потом. Зачем делить шкуру неубитого медведя. Вы предложите пути решения проблемы. И решите ее.
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