 "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Після того, як ми затвердили план дій, у нього є річний імунітет. Ми не можемо висловити йому недовіру і ставити це питання на голосування в парламенті. Але він має можливість написати заяву сам", - сказала Верещук.
Вона вважає, що на записах прослуховування, злитих у мережу 15 січня, Гончарук розписався в некомпетентності і це не можна залишити просто так.
"Він має відчувати внутрішньо, морально, готовий він до цієї посади чи ні. Тому що жодних жартів вже бути не може, людина визнає, що не має плану. А що тоді ми голосували як план і стратегію?" - сказала Верещук.
4 вересня Кабінет Міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді Ірину Верещук. 15 листопада вона написала заяву про звільнення. "Коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути, або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - прокоментувала вона своє звільнення.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.
За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.
ее место на параше
а что, уже доказали что записи не фальшивки?
или кто то признался?
Так хочется быстрее сунуть на должность человека Бени или путина (Ермака)...
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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- ПРИ НАС ОЛИВЬЕ НЕ ПОДОРОЖАЕТ!
большего не понадобилось.
А ЗЕ-президент, у которого не было и нет плана, и он вообще ничего не понимает ни в Украине, ни за ее пределами, должен при этом остаться?
Где логика?
Если президент Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником того, что «соросята» криминалом не считают. Потому что экономическая и социальная ситуация в стране действительно катится к катастрофе.
У нас в стране очередной каминг-аут - в информ-пространство вброшены первые части (из четырнадцати?) разговора премьер-министра Гончарука с министрам экономического блока, руководством Нацбанка и другими высокопоставленными чиновниками.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Смысл записанной беседы: президент Зеленский крайне обеспокоен происходящим в экономике и для него надо придумать убедительное объяснение.
Скандал? Скандал!
И так называемые «соросята» явно по согласованной партитуре принялись отмазывать своего премьера: мол, Владимир Зеленский не должен обращать на это внимания, потому что на записях никакого криминала.
Я объясню, в чем криминал!
В разговоре премьер и те, кто у нас заведует экономикой, признают, что доходов в бюджет поступает заметно меньше, чем необходимо, экономический рост вдвое меньше, чем планировалось, в бюджете уже дыра в 50 млрд гр, которая имеет тенденцию к расширению до 100 млрд гр. То есть, страна движется к дефолту.
Собеседники понимают, что это - невыплаты зарплат, пенсий, пособий и стипендий, сбои в банковской системе, что приведет к бунтам вкладчиков банков и социальному взрыву.
При этом они понятия не имеют о причине происходящего (хотя она очевидна - это именно их бездарное и вороватое управление экономикой!), они не ищут путей, как остановить надвигающийся кризис, не вырабатывают антикризисные меры, не собираются привлекать антикризисных специалистов.
Нет, их волнует только, как убедительно напеть задающему правильные вопросы Зеленскому какую-то туфту. Втюхать президенту: то, что выглядит дерьмом, на самом деле шоколад. И что все хорошо, прекрасная маркиза, и можно и дальше обогащаться на пирамиде ОВГЗ и прочих схемах и выписывать себе заоблачные премии «за успехи в экономике».
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Вот это и есть настоящая беда, а не то, что бестолковый премьер считает президента пустоголовым.
Так вот, если президент Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником того, что «соросята» криминалом не считают. Потому что экономическая и социальная ситуация в стране действительно катится к катастрофе.
P.S. Но какими же непрофессиональными, беспомощными и подлыми выглядят участники «совета в Филях»…
А пані Юля Валодимирівна сидить на березі і чекає, коли пропливе труп. Взяла трудову книжку, косу і "зубожіння". Вона вам покаже.
Кто и как записывал это совещание?
В Голландии он уже продается легально
Шах расписался в полном неумении,
вот тут его возьми и замени,
но где же взять у нас во свей второй Туркмении,
Аятола и даже Хамени?
И не только экономикой...
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою про себе.
Гончаруку не позаздриш.
Кто брешет, нардеп Верещук, или Гончарук?
х-й вы их оттуда теперь повыгоняете, не то что сами напишут=))
1.Гірше не буде!
2.Дайте йому ще 100 днів.
3.Побачимо!
4.Головне щоб не Порошенко!
5.Какая разніца.