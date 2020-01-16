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Все про:Гончарук_Олексій (452) Верещук (45)

 "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку. ВIДЕО

Колишня представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді, нардепка від СН Ірина Верещук вважає, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук має подати у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Після того, як ми затвердили план дій, у нього є річний імунітет. Ми не можемо висловити йому недовіру і ставити це питання на голосування в парламенті. Але він має можливість написати заяву сам", - сказала Верещук.

Вона вважає, що на записах прослуховування, злитих у мережу 15 січня, Гончарук розписався в некомпетентності і це не можна залишити просто так.

"Він має відчувати внутрішньо, морально, готовий він до цієї посади чи ні. Тому що жодних жартів вже бути не може, людина визнає, що не має плану. А що тоді ми голосували як план і стратегію?" - сказала Верещук.

4 вересня Кабінет Міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді Ірину Верещук. 15 листопада вона написала заяву про звільнення. "Коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути, або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - прокоментувала вона своє звільнення.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170207
 
 
 Топ коментарі
 
Тю, так це давно відомо про всю плісняву при владі... "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку - Цензор.НЕТ 3253
"Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку - Цензор.НЕТ 5823
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у них там гора кокса, зачем им еще и план?
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Зебілка проти Зебіла! Файно! "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку - Цензор.НЕТ 4740
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у них там гора кокса, зачем им еще и план?
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кстати, теперь ясно, зачем осел через московию возвращался. ведь известно, кто держит прямьіе поставки из медельина
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бери выше.. из самой Боготы.. Медельин - то таке "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 9480
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Шестёрки Каломойского Дубинский и Бужанский(геморрой и 3.14.....с) тоже требуют отставки Гончарука. Совпадение ?
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борьба бьіла равна, боролись два говна
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отправлять в отставку премьера-олигофрена без отставки тех кто его туда назначил как ремонтировать кран не перекрыв воду
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Верещук говорит - шуток быть уже не может. Дошутились.А кто вам виноват, что вы клоуны и ставите на высокие посты непрофессионалов, которые все разваливают? Вы же похлеще агрессора, тот хоть часть страны на востоке развалил, а вы всю страну изнутри рушите. Дебилы поганые.
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Мало что страну рушат,да еще и землю спешат распродать, фашисты.
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плана нет, зато е задний привод с разворотом на 360 градусов
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Часом вірю, а часом не вірю, що Станіславський "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 2682

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Просто она ещё не унюхала, что он только по частям его показывает широкой публике...
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сейчас бы обращать внимание на высер этой пророссийской потаскухи верещук
ее место на параше
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Только все вместе ,Весь Зеленй балаган с пляжа. Хватит , доправились, дайте людям спокойно жить. Забирайте своих 258 долбое-в в 95 квартал.
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Козлоослы по жизни ищут козла отпущения."По рогам его, и промеж его".
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Тю, так це давно відомо про всю плісняву при владі...
"Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку - Цензор.НЕТ 5823
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Так у нас начиная с последних выборов президента одни шутки да прибаутки. Всё в стиле, вы сделали это вместе!
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какая глупая курица....
а что, уже доказали что записи не фальшивки?
или кто то признался?
Так хочется быстрее сунуть на должность человека Бени или путина (Ермака)...
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Правдивість дуже просто перевірити... Ще не оприлюднили дані по ВВП за 4 квартал. Якщо дійсно в 4 кварталі падіння темпів з 4,6 до 2% (як кажуть в записах), то це не фальшивка!
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Ну какие там шутки Верещук пришла с Нюз Иван , а там установка качать Лодку.
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Перепрошуєте , ТО хорошо - До чого , Вона постійно ходить на каналі 112 ьюс ван і т д На неї це дурно Позначається. Агітувати не має Потреби , Просто дайте новини , а люди самі Визначаться у яку Корзину положить.
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вся шумиха что ищут чейто план.... а он как суслик.... он есть!
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А что мы за план тогда голосовали? Читать в турборежиме не предусмотрено. Жми на кнопку, все уже прочитано за тебя.
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Прикольно, очі бачили що обирали, чи не бачили? Може хтось поручився за нього перед вами. Те що Гончарук кретин, це не його провина, це ваша провина що у нас кретин став прем'єром.
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.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
..
..!??????????????????????????????????7.
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Когда назначали,план был. Куда ж он делся ? ))
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какой же у них план был? если зебобики, даже на вопрос о предвыборной программе зели ,предлагали "слугу народа" глянуть
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Верещук в премьеры !!! С умными не получилось, пусть будут красивые!!!
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Нууууууууууууу, красота в данном случае, то такэээээээээ
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Ира !!! А как вы , бл*ть, за его назначение голосовали, не поняв: есть у него план или нет ?! Вашей общей тупости и неокмпетентности нет названия... при дурки.
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ТАК им же на примере оливье рассказали, вот и весь план:
- ПРИ НАС ОЛИВЬЕ НЕ ПОДОРОЖАЕТ!

большего не понадобилось.
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Понятное дело . что у них нет плана , просто ля-ля . Но если уберут Гончарука , тот выберут , кого то из обоймы бабы Кала . а это реально хуже .
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А пані Юля Валодимирівна сидить на березі і чекає, коли пропливе труп. Взяла трудову книжку, косу і "зубожіння". Вона вам покаже.
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Все заняты разбором разговора Гончарука о Зеленском. Нового он не сказал нам ничего, мы и так это все знали. Беспокоит другое - прослушка в кабинете премьера !!! В очередной раз мы наблюдаем, что страна в хаосе, если не сказать что в полной жоппе и все вышло из-под контроля.
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чую шо хрєново це все закінчиться.. і не тількі для зелених
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Погодите, погодите.

А ЗЕ-президент, у которого не было и нет плана, и он вообще ничего не понимает ни в Украине, ни за ее пределами, должен при этом остаться?

Где логика?
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Самая грязная власть за все годы независимости.
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Точнее - самая хитрожопая. Практически - мы уже израильская колония
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Украина идет к дефолту, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо Январь 16, 2020Без рубрикиКомментарии
"Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 9587Если президент Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником того, что «соросята» криминалом не считают. Потому что экономическая и социальная ситуация в стране действительно катится к катастрофе.
У нас в стране очередной каминг-аут - в информ-пространство вброшены первые части (из четырнадцати?) разговора премьер-министра Гончарука с министрам экономического блока, руководством Нацбанка и другими высокопоставленными чиновниками.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Смысл записанной беседы: президент Зеленский крайне обеспокоен происходящим в экономике и для него надо придумать убедительное объяснение.
Скандал? Скандал!
И так называемые «соросята» явно по согласованной партитуре принялись отмазывать своего премьера: мол, Владимир Зеленский не должен обращать на это внимания, потому что на записях никакого криминала.
Я объясню, в чем криминал!
В разговоре премьер и те, кто у нас заведует экономикой, признают, что доходов в бюджет поступает заметно меньше, чем необходимо, экономический рост вдвое меньше, чем планировалось, в бюджете уже дыра в 50 млрд гр, которая имеет тенденцию к расширению до 100 млрд гр. То есть, страна движется к дефолту.
Собеседники понимают, что это - невыплаты зарплат, пенсий, пособий и стипендий, сбои в банковской системе, что приведет к бунтам вкладчиков банков и социальному взрыву.
При этом они понятия не имеют о причине происходящего (хотя она очевидна - это именно их бездарное и вороватое управление экономикой!), они не ищут путей, как остановить надвигающийся кризис, не вырабатывают антикризисные меры, не собираются привлекать антикризисных специалистов.
Нет, их волнует только, как убедительно напеть задающему правильные вопросы Зеленскому какую-то туфту. Втюхать президенту: то, что выглядит дерьмом, на самом деле шоколад. И что все хорошо, прекрасная маркиза, и можно и дальше обогащаться на пирамиде ОВГЗ и прочих схемах и выписывать себе заоблачные премии «за успехи в экономике».
- Тупой Вова и оливье: третья часть «пленок Гончарука» о Зеленском
- Прослушка у Гончарука показала, что руководство Кабмина, Нацбанка и Президент вообще не рубят в экономике
Вот это и есть настоящая беда, а не то, что бестолковый премьер считает президента пустоголовым.
Так вот, если президент Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником того, что «соросята» криминалом не считают. Потому что экономическая и социальная ситуация в стране действительно катится к катастрофе.
P.S. Но какими же непрофессиональными, беспомощными и подлыми выглядят участники «совета в Филях»…
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Анатолий К 65c6a92d

А пані Юля Валодимирівна сидить на березі і чекає, коли пропливе труп. Взяла трудову книжку, косу і "зубожіння". Вона вам покаже.
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Вот именно!
Кто и как записывал это совещание?
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Там под диваном забыли майора Мельниченко. Он и пишет.
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в смысле - шуток быть не может??! а как же голосовать по приколу и хоть посмеемся?? большинство сделало свой выбор шоб были бесконечные шутки! а если какая-то женщина, будь она хоть трижды слугой народа, требует прекратить шутки - так это уже, извините, форменное порохоботство, госизмена и игнорирование мнения большинства!!
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Какие уж тут шутки когда министр экономики признаётся , что он дебил писавший кандидацкую под кайфом .
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А кого на его место? Тебя что ли контуженную истеричку?
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Так виходить так що Верещук на Коломойського працює?
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Если нет плана - его нужно купить.
В Голландии он уже продается легально
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ну а шо.. Мілованов обгадив усю американську професуру, сказавши, шо 90% дисертацій в Америці пишуть під кайфом "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 3460
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Верещук як папуга, тупо верещить все, що скажуть наверху.
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В разговоре специалистов они обмениваются информацией на неофициальном языке, так везде. Например при обсуждении численного моделирования роста кристалла я говорю НЕ "при потере устойчивости формируется малоамплитудное возмущение" а "тут пыпсик вырос" - так в два раза БЫСТРЕЕ обмен информацией.
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почти по Высоцкому:
Шах расписался в полном неумении,
вот тут его возьми и замени,
но где же взять у нас во свей второй Туркмении,
Аятола и даже Хамени?
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мерзкая зука пытается закрыть метровую пробоину тампоном оби....
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Как же без шуток если экономикой рулит "квартал 2019"?
И не только экономикой...
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Без Юли и не туда, и не сюда. Выбора два - Юля или Бойко, больше не осталось, остались одни АРТИСТЫ - АФЕРИСТЫ. Ну, не осталось никого.
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Ну еще у таких, как ты, ***** есть. Оно даже круче Юли и Бойко. Главное его позвать.
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Тут на Гончарука стрілки переводять а корінь зла Зєєєля та його тупість!
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою про себе.
Гончаруку не позаздриш.
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"Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. - Гончарук о развитии экономики Украины: "Мы хорошо понимаем, что делать, у нас есть план"

Кто брешет, нардеп Верещук, или Гончарук?
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ТАКИЕ наивные, тут только бабло пошло официально, повысили зарплаты в 10-20 раз,
х-й вы их оттуда теперь повыгоняете, не то что сами напишут=))
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А давайте ще раз скажемо - вибір дуже широкий:
1.Гірше не буде!
2.Дайте йому ще 100 днів.
3.Побачимо!
4.Головне щоб не Порошенко!
5.Какая разніца.
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