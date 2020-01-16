 "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах Ради.
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"Плівки не обговорювали", - розповів Корнієнко.
За його словами, на засіданні фракції "Слуга народу" за відставку Прем’єра Гончарука не голосували.
"Слухайте, ми скоро взагалі не будемо коментувати що-небудь зі словом "телеграм", навіть пошту. ...У країні відбуваються реформи і є багато сторін, яким це не подобається, і всередині країни, і зовні. Шукати так званих "замовників" цієї акції можна довго і вони можуть бути абсолютно різні. Від фінансово-політичних груп всередині країни і до зовнішніх ворогів, яких у нас вистачає", - підкреслив Корнієнко.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.
За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою про себе.
Гончаруку не позаздриш.
Так що там два землекопа пояснюють одне одному принцип дії колайдера
Є таке правило, щоб щось пояснити дурню треба спуститися до його рівня!
Записи піймали Гончарука у той момент, коли він вимушено спустився до рівня Зєєєлі.
Вот и фото с заседания 16-го где его записали
..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
Подливая чаёк:
"Все хорошо!
Всё нормалёк!"
(с)
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А вот Верещук говорит, что было «сигнальное голосование»........
Кто-то врет........хотя о чем это я🙁 как показала «практика» - украинцы(!) «не правильно» понимают преЗедента и ко/«депутатов» СН