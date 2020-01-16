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 "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН. ВIДЕО

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "записи Гончарука" на засіданні фракції не обговорювали і за відставку прем'єра не голосували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах Ради.

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"Плівки не обговорювали", - розповів Корнієнко.

За його словами, на засіданні фракції "Слуга народу" за відставку Прем’єра Гончарука не голосували.

"Слухайте, ми скоро взагалі не будемо коментувати що-небудь зі словом "телеграм", навіть пошту. ...У країні відбуваються реформи і є багато сторін, яким це не подобається, і всередині країни, і зовні. Шукати так званих "замовників" цієї акції можна довго і вони можуть бути абсолютно різні. Від фінансово-політичних груп всередині країни і до зовнішніх ворогів, яких у нас вистачає", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про "записи Гончарука": Просто нарізка якихось фраз, щоб створити сенсацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170195
 
 
 Топ коментарі
 
Бля . а они еще тупее. чем на пленках.Это диагноз.
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Вони патологічні брехуни, чи лише стали ними, потрапивши у зелену трясовину? Хоча мені здається іноді, що тих, хто не є брехуном, туди просто не беруть.
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но только из обычного режима в турборежим...
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Дурака вимкнути не можна, його можна тільки перезавантажити.
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Включили.Богуцкая в твиттере написала,что голосовали,и она тоже лично проголосовала.СЛУГИ-БРЕХУНЫ.ГНАТЬ,ГНАТЬ и ГНАТЬ эту шайку из Украины.Украинцам уже ничего не мешает выбросить итих пройдох.Как они с нами,так и мы с ними.
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На Гончарука стрілки переводять а корінь зла Зєєєля та його тупість! Записи свідчать лиш про те, що Зєєєлє все доводитьсяя почснювати на пальцях, як прибиральниці чи землекопу.
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою про себе.
Гончаруку не позаздриш.
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Так они стараются перевести стрелки с оценок умственного развития Зелемойского на личность Гончарука...
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гончарук такий самий дубак.
Так що там два землекопа пояснюють одне одному принцип дії колайдера
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Не зовсім.
Є таке правило, щоб щось пояснити дурню треба спуститися до його рівня!
Записи піймали Гончарука у той момент, коли він вимушено спустився до рівня Зєєєлі.
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ви хоть слухали те пояснення) - "гривня укріпилась тому що народ повірив мудрому зеленському, а продаж ОВДП ніпричому"
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Саме тому я і кажу, що намагаються спуститися до рівня Зєєєлі. Ну як пояснити щось тупому начальнику? Він все одно не зрозуміє справжніх пояснень, тільки відчує себе дурнем, і обізлиться. А зєєєєля мстивий! "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН - Цензор.НЕТ 4801
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Бинго!!!)))) Зебилы, вы там в Урине не утонули еще?)))) У Арахамии голосовали у Корниенко нет)))
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*** . а они еще тупее. чем на пленках.Это диагноз.
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Время жизни лжи о "пленках Гончарука" меньше суток. Далее, с повсеместным развитием цифровых новостей, характерное время жизни таких фейков будет стремится к нулю.
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О чём же, зебил, тогда Арахамия с Верещук говорили?
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Зебил твою мать , хоть она и животным(твариной) была, лайкал в разные места чтобы тебя, белоруса, сделать.
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"Фейк" последняя надежда упоротого зебила)
Вот и фото с заседания 16-го где его записали

"Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН - Цензор.НЕТ 4730
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...Корнієнко ...читай і ВНИКАЙ ...

..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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гнидой не называли-морду квасить не собирались-чай пили -ложки мыли-и по фене говорили..
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скоро слуга народа превратится в самокат народа
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Вони патологічні брехуни, чи лише стали ними, потрапивши у зелену трясовину? Хоча мені здається іноді, що тих, хто не є брехуном, туди просто не беруть.
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Внутринние разборки Фракции . Молодцы Респект. Дабы дурь каждого Была видна и узнать кто есть Кто Запустили Утку и Охотника начали раскачивать лодку , но так и утонуть Можно.
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В райкомовском рае
Подливая чаёк:
"Все хорошо!
Всё нормалёк!"

(с)
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Дятли, ви вже хоч між собою домовтеся що брехать! Один каже "не голосували", інший що тілько 10 "за" відставку, а третій і зовсім "пі3...и" дать самокатчику хтів... проФФесори трускавецьки, матір вашу...
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И тишина... Ну-ну, молчите, дождетесь "слуги".
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За то на прямом,пятом и на цензоре цельный симпозиум развели.Щас диссертации почнуть защищать на эту тему.
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«.......на заседании фракции «Слуга народа» за отставку премьера Гончарука не голосовали»(с)
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А вот Верещук говорит, что было «сигнальное голосование»........
Кто-то врет........хотя о чем это я🙁 как показала «практика» - украинцы(!) «не правильно» понимают преЗедента и ко/«депутатов» СН
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