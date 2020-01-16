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Все про:імпічмент (186) США (5942) Трамп (2103) Сенат США (126)

 Сенат США почне розгляд справи про імпічмент Трампа 21 січня, - сенатор Макконелл. ВIДЕО

Розгляд справи імпічменту президента Дональда Трампа по суті в Сенаті почнеться наступного вівторка, 21 січня.

Про це повідомив глава республіканської більшості Сенату Міч Макконелл під час свого виступу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на С-span.

Також читайте: Палата представників США почала передання в Сенат справи про імпічмент Трампа

Він зазначив, що запросив обраних членів Палати представників передати статті імпічменту вдень 16 січня. Після цього в Сенат прибуде глава Верховного суду США - за правилами, він приймає присягу у сенаторів і головує на засіданнях у форматі суду присяжних (impeachment trial) у верхній палаті Конгресу.

"Після цього ми офіційно повідомимо Білому дому про наближення суду і викличемо президента для відповіді на статті імпічменту. Тому суд по суті розпочнеться у вівторок (21 січня. - Ред.)", - сказав Макконелл.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170158
 
 
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я надеюсь что весь этот цирк закончится motion to dismiss с утра и страна снова займётся делом а именно быть сияющим огнем на холме и пусть все дерьмократы и неокомуняки сдохнут amen
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Да-да сіяюшьчім оґньом на холмє Дємократіі. Столицею Свободи і Рівноправності в Галактиці. Останніх двох в асашаях настільки багато, що америкоїди готові поділитись ними з іншими країнами, миролюбно скерувавши своїх солдат, зброю та агентів впливу в чужі країни. Щоб залізом, кров'ю та політичними інтригами нарешті подарувати америганське щастя далеким заокеанським страждальцям. Як показує історія, експортована америкоїдами демократія краще приживається в країнах з нафтою в надрах чи з іншими ніштяками. То чим відрізняються америкоїдні пожирачі макдаку і телешою зі зброєю в руках від монголо-рашистських ублюдків? Тільки білизною зубів. А людиножерські інтереси та нестримне бажання влазити своїми брудними руками в чужі країни у обох однакові.
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людожерство це від того, що реальну владу в США тримають юдеї, а Росії також
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Успіхів Трампу у подоланні інтриг "демократів" та переобрання на другий термін!
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Женіть ставленика ***** в шию, американці!
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Не договорюєш. Ставленика Хабада, ультраортодоксальної расистської юдейської секти. Як гадаєш, якщо Путін обнімається щ Берл Лазаром, головою тої ж секти в Росії, він ні якого відношення до неї не має?
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Цікаво, америкоїди за 10 років розглянуть справу про імпічмент? А потім суд асашаїв винесе вирок hublo-трампу: заборона протягом 300 років балотуватись в Президенти
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Адепты Лохматого Чма, не открывайте ***** так широко, пожалуйста. А то козломордятиной воняет очень сильно!
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Начнут в день смерти Ленина!
Символично.
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Рыжего подх"йловника давно пора выбросить из Белого дома. США еще никогда не выглядели так позорно, как при рыжей путинской марионетке.
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Ви жидоботи брешете, викривлюєте реальність. Путін така ж сама маріонетка ваших спільних господарів.
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Ви дотягніть до закінчення терміну повноважень і перед самими виборами скажіть - та ні немає питань до нашого презедента - агента кремля, він класний парень, а значить іде на другий термін, бо єдине погане що він зробив для Америки це те, що він звязався з клоуном з Києва, а все інше супер..... Думаю так і буде.
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Хабад комфортно почуваэться і в Америці, і в Росії, і в Україні, в Криму теж їх ніхто не переслідує. ПЦУ переслідують, а Хабад ні.
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