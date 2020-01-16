 Сенат США почне розгляд справи про імпічмент Трампа 21 січня, - сенатор Макконелл. ВIДЕО

Про це повідомив глава республіканської більшості Сенату Міч Макконелл під час свого виступу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на С-span.

.@senatemajldr: "We just laid the groundwork that will structure the next several days... We've officially invited the Hse managers to come to the Sen. tmrw at 12... at 2pm, the Chief Justice will arrive & be sworn in by the president pro tempore"



Watch - https://t.co/fxshQrpeNJ pic.twitter.com/LQEuWPWiRb — CSPAN (@cspan) January 15, 2020

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Він зазначив, що запросив обраних членів Палати представників передати статті імпічменту вдень 16 січня. Після цього в Сенат прибуде глава Верховного суду США - за правилами, він приймає присягу у сенаторів і головує на засіданнях у форматі суду присяжних (impeachment trial) у верхній палаті Конгресу.

"Після цього ми офіційно повідомимо Білому дому про наближення суду і викличемо президента для відповіді на статті імпічменту. Тому суд по суті розпочнеться у вівторок (21 січня. - Ред.)", - сказав Макконелл.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.