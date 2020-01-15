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 Політика України
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Все про:Рожкова Катерина (53) Маркарова (104) Ковалів Юлія (12) Сологуб (5) Милованов Тимофій (133) Гончарук_Олексій (452)

 Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

У продовженні розмови на нібито одному із засідань Кабміну прем'єр-міністр Олексій Гончарук просить допомогти зрежисирувати його розмову з президентом щодо економічної політики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube.

"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. От, відповіді на запитання, як ми з цим справляємося, зараз немає. У цьому вся проблема. Якщо подивитися на нашу Раду, то там зараз сіють такі думки (у нас у четвертому кварталі просяде економічне зростання): "ухайдокали економіку" реформатори ці, соросята. За господарників було 4,6, прийшли соросята й економіка росте 2 і вниз. І ти нічого нікому не доведеш. І ось це все в сукупності створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, що ми не розуміємо, у нас немає планів. А у вас його реально немає", - зауважує той, хто говорить.

У відповідь голос, схожий на заступницю голови НБУ Катерину Рожкову, озвучує пропозицію шукати рішення. Вона зазначає, що в глобальному вимірі все добре.

"Ми не можемо намалювати економічну політику. У нас є цільові міністри для цього. Наша задача була зробити макроекономічну стабільність. Вона вже є. Ось ці речі показати. Тоді, напевно, можна сказати: "Ми йдемо приблизно таким шляхом", - зазначає вона.

Її періодично перебиває голос, схожий на міністра фінансів Оксану Маркарову, який стверджує, що потрібно додати в слайди пункти "політики": "ми хочемо концесії, інвестиції". В один із таких випадків нібито Рожкова каже: "Треба вже конкретики, Оксан".

В розмову вступає нібито міністр фінансів Тимофій Милованов. Він просить пояснити, чому курс зміцнився, а платіжного балансу немає. Йому відповідає нібито заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. За його словами, платіжний баланс змінився, і йдеться, швидше за все про торговельний. Знову вступає нібито Рожкова. За її словами, на зміну торгового балансу вслід за зміною курсу потрібен час.

"Є цикл виробництва. Він починається при одному курсі, закінчується при іншому і знову по новій. Для того, щоб щось змінити, треба як мінімум, щоб він закінчився", - говорить вона і тут же пропонує взяти "умовно схожу країну" .

Тут вступає в розмову жінка, підписана в ролику як заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів. "Навіть план, який заступники подавали в міністерствах до Програми дій уряду, там в основному написано "податкові пільги", "податкові пільги", - зазначила вона, вказавши, що впровадження цього не схвалить МВФ, а бюджет "взагалі розірветься".

Читайте також: Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170150
 
 
 Топ коментарі
 
Агонь пошел. В зеленое болото кинули взрывпакет Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука - Цензор.НЕТ 885
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А вы, друзья, как не садитесь, в экономисты не годитесь.
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самокат, вокзал, рассея....)))
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Так они думали, что никто не услышит и кацапов среди них нет!
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По-украински в Украине только на камеру говорят. Порошенко тоже экономику обсуждал только по-русски. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 8687
- общей реформы какой б***, где тебе Тимур реформ не хватает?
- мне везде хватает Петр Алексеевич.
https://www.youtube.com/watch?v=cbtSsC_xygs
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ти сам відповів: хохли розмовляють кацапською, українці - українською
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таки просела экономика, ну ничего, вот же у драгана вовика янелоха, которого тоже зовут вовик, только *****, имееться опыт цыфровать успех, кстати джигитализация тоже о цыфрах - так что, а ведь е давно аплодировали когда говорили вам - прощай не мытая россия, а оказалось, вы за не полный год уже рядом с ними, пту.
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зебени успешно движутся к дефолту, как и вещала баба Беня, и она пожертвует не то что каким-то гоем гончаруком, а и ************ в тумане.
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Мечты зе-избирателей сбываются: - министр экономики Милованов признался что он не интересуется Украиной и есть придурком, Премьер Гончарук сознался что в экономике он тупой, а През порадовал всех новостью что он 42 летний половозрелый нелох.
Ну что чуваки избрали похожих на себя?
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министр финансов просит ему обьяснить почему курс укрепился, а платежный баланс нет... Это уже дупа? Не?
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А я буду ржать оставшиеся 4,5 этой власти зебилов)) рассмешите порохоботов прахфисианалы-комики)
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Вдумайтесь в степень звездеца в стране. Кабинет министров собрался на заседание что бы придумать брехливую отмазку для неЛоха Оманского!! При том ни сам премьер, ни тем более неЛох толком не понимают о чём идёт речь. А пара сепаров ЗЕбилов Дубинский и Бужанский едут бить премьер министра и заставлять его писать заяву на отставку!! А теперь прикиньте боеспособность государства с таким откровенным сбродом у власти.
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Бородата бабця, яка дуже ******** кохфе вам обіцяла дефолт? Обіцяла! Очїкуйте, зебіли, ще трошки залишилось.
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Куди вони будуть тікати після дефолту?
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А с чего ты взял что им понадобица куда то бежать, и что 73% ЗЕскот просто не сглотнёт молча??? А может реальная гражданская война и есть главная задача ЗЕсепар клики?
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Не ковтне, бо відсутність їжі зробить зескот тверезими.
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Наивный, им уже начали объяснять что в отсутствии еды будет виноват Сорос.
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Пояснення будуть до дупи, бо голодний зескот буде все ламати і на них кидатися.
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Пффф, деякі вже збираються до Польші влітку тікати. Це я ще не всіх опитала.
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У Польщі їх знайдуть, томі мій прогноз - тікатимуть на росію та Ізраїль.
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Экономика конечно недавно была жуть как сильная. И на тебе---соросята пришли! Вот же мульку вкинули новую----соросята. Неплохо бы знать что за последние 40 лет запросто все эти соросята с помощью Фонда Сороса столько подняли стран где сами и жили, что эти страны уже и забыли как гамно ели, ветками укрывались! Копните кому сомнительно, утырки совковые, но вам не поможет найденое!
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Оказывается мародер не всё разворовал, а оставил немного экономики соросятам, чтобы им было что ухайдокивать.
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"Надо подумать, как мы это режиссируем...И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет"

Что я и говорил на предыдущей ветке- Гончарука в отставку-это порохобот,который топил за барыгу в предвыборную. Этому и Рябошапке в отставку- потом к пети. Сразу же было понятно,что эти и подобные товарищи из "СН" будут вредить Зеленскому.
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Всіх у відставку, бо порохоботи все окупували🤣
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Увы и ах.. Зеленский хотел как лучше(понабрав порохоботов в СН), а получилось как всегда(с). Угодить всем не получится(особенно в политике)- этот урок должен освоить президент.
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я так и знал что дубинский и бужинский из порохоботов
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И они же оставили пустоту в голове ЗЕ.
Раньше там полно всего было, а сейчас вот туда шото надо вкладывать.
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Бедный, бедный ЗЕленский... Порох все его мозги съел.

А Гончарук, гнида такая, на всю Украину прокололся, что у Зеленского нет мозгов. Если б не это, то все было бы просто отлично.
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Это полный пипец... Привели к власти клоунов с детского сада. Еще года нет , а они уже не знают что делать. Билять! Где я живу? Это сон. Очень хочется проснуться.
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Рожкова и Маркарова, если ты не забыл, это Петины кадры.
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И шо характерно, зеленые тупари именно их просят объяснить, как это в экономику вообще.
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И они же там единственны кто хоть шо то понимает в экономике)))
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По-моему, даже при завгаре Ялынковиче такого фатального звиздеца не было.
Но те хоть и тупо, но даже шото красть умудрялись, а эти зеленые имбицилы вобще дупля не отбивают, что происходит.
Но зебилам весной лапши навешали зачетно.
И это значит, что 73% населения Украины - полное дно с интеллектом и рефлексами ребенка, которому незнакомый дядя предлагает пойти за угол и угоститься вкусной конфеткой.
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Гончарука можно критиковать сколько угодно, но он хотя бы прозападных взглядов Кто больше всего кричит про его отставку, шавки Коломойского, сепары- Дубинский с Бужанским.
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Они банально не контролируют экономических и политических процессов, стратегии нет, соответственно никакой внятной программы действий тоже нет, совещание этих "деятелей" напоминает совнархоз, каждый думает о своей должностной репутации и бессвязных показателях своей "эффективности" на соответствующем направлении, Рожкова твердит о достигнутой макроэкономической стабильности, Маркарова о мифических инвестициях и т.д. При этом собравшиеся прекрасно понимают что всё это лажа и мучительно думают только о том что сказать далёкому от экономики как земля от птиц "товарищу Сталину", чтобы он их не "расстрелял" ненароком. Такое впечатление что СССР никуда не делся, впрочем последние выборы это ярко продемонстрировали.
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Мне особенно понравились слова министра финансов. Ей говорят: экономика 2 и растёт вниз, почему, ***? А она такая: ну давайте добавим слайдов про концессию и инвестиции.
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И шоб чувачки на слайде весело бегали туда-сюда для позитива.
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В зелёный толчок кинули дрожжей 😁😁😁. Теперь профессионализм зебилов не скрыть , все пенится и пенится ☝️☝️☝️
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У порівнянні з президентом України, його колега з Венесуели Мадура, людина з середньою освітою, здається професором.
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Зеленое стадо похоже вообще дупля не отбивает....ни в чем...
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Анархия - мать порядка! Что-то в этом есть)
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