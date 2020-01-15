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 Політика України, Економіка
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 У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - в інтернет злили аудіозапис можливої розмови Гончарука. ВIДЕО

На одному із засідань Кабміну наприкінці минулого року, де були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Мінфіну Оксана Маркарова, глава НБУ Яків Смолій і його зам Катерина Рожкова, нібито розробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

В опублікованому на Youtube записі звучать голоси, схожі на прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, пише Цензор.НЕТ.

Також озвучується дата, в яку нібито відбувається розмова - 16 грудня.

Голос, схожий на голос прем'єр-міністра, просить допомогти йому пояснити президенту на запланованій нараді з питань економічної політики, що відбувається з курсом, за рахунок чого він зміцнюється, і чи є в бюджеті дірка в 50 мільярдів.

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Він передає нібито розмову з президентом, де Зеленський просить "перестати морочити голову", коли зміцнення гривні йому пояснюють сприятливою макроекономічною ситуацією.

"У Зеленського дуже примітивне, в сенсі просте розуміння економічних процесів. Він розуміє: є платіжний баланс, він сильно змінюється, а гривня сильно зміцнилася. Аномально. Він шукає відповідь на це запитання. Як йому виразно пояснити таке: на початку року, перед виборами населення не вірило в гривню, тому що це фактор нестабільності. Гривню всі розгойдували, тому вона була слабшою, ніж повинна бути. Це я зараз фантазую. Після виборів всі розповідали, що гривня бахне, буде за 50. Тому що вона зробила - спочатку повернулася в той стан, в якому повинна бути економічно. Потім люди побачили: парламент сильний, молодий, страхи, які були перед виборами не підтверджуються. Потім - новий, сильний президент, бла-бла-бла... Рівень довіри безпрецедентний до влади. Гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цього розуміння. Треба показувати і говорити, щоб це мало дуже реалістичний вигляд. Тому що поки у нас не буде для президента відповіді на запитання, у нього буде порожнє місце там, і йому буде прилітати ось ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що там у нього туман на цю тему", - пояснює той, хто говорить.

Також він підкреслює, що президенту потрібно показати, що ресурси стали дешевші, визнаючи, що сам є повним профаном в економіці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170126
 
   
 Топ коментарі
 
Почему-то все постоянно забывают что Зеля не президент, а зицпредседатель Фунт !!! И никто его не дурачит и тем более не подставляет.... У него роль такая по сценарию... У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - в интернет слили аудиозапись возможного разговора Гончарука - Цензор.НЕТ 7575
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Коломойський зачищає місце для Авакова.
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У зеленского в принципе примитивное понимание всего....
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Как усердно работает "сливной бачок ФСБ" !
Был бы Баканов на своем месте Бутусов уже бы три раза обосрался и просил оформить явку с повинной за шпионаж в пользу России. А они всё не могут реформу начать. Дыбилы юля.
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А ты, зебанутый, даже не понимаешь, что еще до цензора весь инет целый день про это гудит
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даааа,ето вообще что-то с чемто, пугает будущее
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Бык тупой, "избиратели" пишется через "и".
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#какаяразница как пишется, главное суть верная))
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Кто бы еще из них объяснил Оманскому Ослу как у нас одновременно получается инфляция в несколько процентов и падение курса доллара и что теперь ни в гривне деньги хранить нельзя ни в долларах. А заодно, пусть всему народонаселению это расскажут. А еще пускай скажут, когда закончится эта длинная афера с облигациями
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"У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов". А, каких процессов у него понимание непримитивное ?
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Людоньки, а чого ви дивуєтесь? Зеленського всі знали в Україні. Знали, що він невіглас у всьому, за винятком шоубізнесу. Знали, що він антиукраїнець, що все українське для нього чуже. Проте дали йому абсолютну владу. Майже нема надії, що Україна як Україна виживе.
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ну и ничего такого, люди обсуждают, как объяснить простыми словами экономические процессы.
ютюб канал какой-то сливной, с одним видео.
вывод: можно пренебречь и не обращать внимания.
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Я не знаю понимания Зеленского он в данной ситуации в экономике он не руководит правительством но Гончарук полный ноль а точнее запустили обезьяну с гранатой в кабмин тупее премьер-министра не было и наверное дай Бог не будет это называется ДУРАК на САМОКАТЕ О зеленском отдельная история У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - в інтернет злили аудіозапис можливої розмови Гончарука - Цензор.НЕТ 3294
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Оторвали свинскую команду от корыта , и гривна стала укрепляться. Нацбанк выкупает огромное количество валюты, пытаясь избежать ещё большего укрепления. То ли дело было при гениальных финансовых аллигаторах гонтарева-порошенко. Доверие к ним просто зашкаливало. Помню, только гонтарева выходила и начинала вещать, что гривна больше падать не будет, как все моментально неслись в банки, забирать оттуда свои деньги, и начинали скупать валюту.
Если бы, не дай Бог, порошенкина тушка осталась бы президентом, то гривна точно бы обвалилась. Недаром они с гройсменом пели дуэтом, что 19 год-' самый страшный', что из-за Юльки и ее злчинных контрактов нас ждёт дефолт.
Надо было им тогда ещё не юлю , а квартал во всем обвинять- но кто ж знал )))
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акстись зебільна, що ти мелиш?? ти точно тупа як твій зейло, Гончарук свідок!!
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Якщо ви така економістка, то поясніть, чому при укріпленні гривні не дешевіють імпортні продукти??? У нас бензин (якщо перевести ціну в Євро чи злоті) вже коштує як у Литві чи Польщі! Навіть у Бєні на заправці! Тільки у поляків і литовців за ці бабки буде якісне пальне стандарту Євро-6, а у нас бодяга!
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Ты экономист,или просто глупая особа ？
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не особа, а овца - следи за базаром, acse!
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Лахудра тупорылая. Оторвали от корыта, и дыра в бюджете 70 млрд)))))) Где деньги лошица?
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Татьяна Лайф

"Нацбанк выкупает огромное количество валюты"

хм. достаточно зайти на сайт минфина и, о ужос, вы увидите, что и при предыдущем президенте нацбанк выкупал ох@енное (простите за мой французкий) количество валюты. посему этот ваш тезис мимо кассы.
а вот падение промпроизводства в стране на 7,5% за полгода это, таки да - эпичное достижение достижение зе-команды.
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Я могу обьяснить: економическое восприятие економичности позволяет с екномить гривну путем економного пути.Вот так капитану Зе и передайте ,я уверен он все поймет.
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Не поймет.
Извините за разбитые мечты.
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А это вообще законно вот так скрыто записывать, а потом публиковать?

Хотя весело, конечно.
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Нет, не законно. Здесь имеет место уголовное преступление.
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Вот и я думаю, что тут уголовкой пахнет. Но власть слабая и ничего не сделает. По этому все над ней смеются и даже...
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Гончарук вже заяву на звільнення намалювало...
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Ха! сильно) Сделали вид улучшения жизни, это как на старый дом натянуть тент нового) А если серьёзно, то в волшебном слове жужжание 3 буквы ж, вопрос, какие буквы в слове жопа?......(в жопе только "мы")
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если бы только экономических )))
а зачем марионетке понимание?
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Вывод один, у власти сейчас самые конченный дегенераты, поэтому развал Украины не загорами, а в лучшем случае революция. Если низы не хотят, а верхи не могут, то это ...
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ото і оклади їм підняли, бо їм дуже трудно. Вони нічого не понімають - чому не обвалюйєця гривня??? Адже раніше кожен соціально-політичний злам в Україні супроводжувався тройним падінням гривні. А тут стоїть як вкопана. Зє!біл нічо не понімає - питає гончарука, той тоже не понімає - звидить шось про макроекономічну ситуацію. Зє!біл попой чувствує, шо прайм йому бреше...
А гривня стоїть, бо основна маса українців заробляють за кордоном і присилають сюди валюту - більше ніж всі оборутки разом з МВФ. Валюти багато - прєдложенійє високе - ото вона і падає в ціні. А гривня, буцім, крепне.
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. Это я сейчас фантазирую.

ЗЕбилы власть которую вы полностью заслужили) Вот эти вот фантазёры чучела кловуны))
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"я полный профан в экономике" --
да это стало понятно, когда он пообещал 40% экономического роста ))))
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Чуваків треба було спочатку посадити у сімс, цивілізацію пограти, чи що. Може, було б якесь поняття про управління.
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Ахаха ) На самом деле хороший сценарий к номеру Шапито 95..стадо ЗЕбаранов собралось вокруг букваря и пытаюца читать буквы..но как бедолаги не стараюца ничего кроме - бееее, бееее, беее не выходит)))
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Ладно, зе-болото в тумані, за Державу образливо!
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Щось я не зрозумів на якій країні це відбувається?

Судячі по языгу спілкування це мабудь десь на расії?
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Они разигрывают царь хороший бояри плохие, но на самом деле они все гавно.
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Правильно делает. Воровской "совок" нам не нужен.
Посадим Мародера, Луценка, пересадим пороВшивое ворье и страна, наконец, вздохнет свободно.
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Почему посадиМ винторогий? Почему не посадиЛИ??
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впору закрепить в стране двухпартийную систему, как у англо-саксов..зеленые зебилы (ослы) и шоколадные свинарчуки (свиньи), чтобы как-то легитимизировать их взаимное поливание дерьмом))
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Поцелуешь в ..... своего мародерствующего Барыгу.
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То, что делают с курсом, те процессы, что не перечисляю сейчас - это тянет на ст. 111 ККУ "державна зрада".
В тоже время, если считать курс по индексу МакДака, примерно 10,50 грн.

Страна с дефицитом энергоресурсов, по утверждению одного из "отцов" гривны Олега Соскина должна иметь дорогую свою денежную единицу.

Справедливости ради гривну убивали при Порошенко. А сегодня надувают в экономике МММ.
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Даже Гончарук понял.какой зЕля тупоголовый!всех этих зеЛеных чмырей на ростов!
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Ну что ж, неглупый чувак Гончарук. Хоть кто-то неглупый. Только, пожалуйста, не плюйте в меня говном и не приписывайте мне любви к зебобикам. Если у вас переизбыток эмоций - сходите полечитесь. Просто я считаю, что если кто-то может сложные вещи объяснить на пальцах, значит, он сам их понимает.
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ЗЕбилы стоит ли в ближайшем будущем ждать видяшки в Тесле за рулём про то что преЗЕдент не тупой???
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Кацап, ты еще здесь?
Тебя же послали. Шо, твоя голова с куриными мозгами не может пролезть в ....пу ?
Еще попробуй.
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Можно ли реально укрепить гривну? Можно.
Мировая практика аренды с/х земли - 10% в год от оценочной стоимости гектара.

Если в Польше сегодня за Га дают 25 000 долларов, а украинский черноземы гораздо лучше, то государство скупив земельные паи (выданные кстати бесплатно) и сделав все 42 миллиона Га снова государственной собственностью, то гос бюджет будет ежегодно получать от аренды с/х земли (при оценке Га минимум в 30 000 долларов), не менее 126 миллиардов долларов.

Вот потому наши чиновники и хотят устроить тотальную распродажу с/х земли. Это борьба за минимум 126 миллиардов долларов ежегодной пассивной ренты, которую хотят стыбрить у украинского народа.
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вони говорять правду, шмаркля абсолютно немає ніяких здібностей, щоб бути президентом. це посереднiй актор, що силиться зображати президента.


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ТАвАрисчи! Если кому нравится подглядывать, подслушивать, сплетничать и домышлять, - на вас рассчитана эта тема, где 10 раз найдёте *якобы*, " голос, похожий на,,," итп.
Фсё такое низенькое, мерзкое, для ниже среднего обывателя, которому нефик делать и который не имеет воспитания.
Цензор, СТЫДНО!
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У примітивної людини, себто Зєлупи, і розуміння будь-яких речей є примітивним відповідно. Але шокує зовсім інше - та велика кількісь журналістів, які, начебто, мали бути нести просвітництво до народних мас, в унісон казали: "Зєлупа хороший... Зєлупа навчиться... Зєлупа реформатор.." та й решта дурниці, замість того, щоб відверто сказати: "- Люди, оговтайтесь! Зєлупа - то є зло!".

І я можу перерахувати імена тих людей, хто був відвертим весь час з собою та людьми водночас.
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