 У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - в інтернет злили аудіозапис можливої розмови Гончарука. ВIДЕО

В опублікованому на Youtube записі звучать голоси, схожі на прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, пише Цензор.НЕТ.
Також озвучується дата, в яку нібито відбувається розмова - 16 грудня.
Голос, схожий на голос прем'єр-міністра, просить допомогти йому пояснити президенту на запланованій нараді з питань економічної політики, що відбувається з курсом, за рахунок чого він зміцнюється, і чи є в бюджеті дірка в 50 мільярдів.
Він передає нібито розмову з президентом, де Зеленський просить "перестати морочити голову", коли зміцнення гривні йому пояснюють сприятливою макроекономічною ситуацією.
"У Зеленського дуже примітивне, в сенсі просте розуміння економічних процесів. Він розуміє: є платіжний баланс, він сильно змінюється, а гривня сильно зміцнилася. Аномально. Він шукає відповідь на це запитання. Як йому виразно пояснити таке: на початку року, перед виборами населення не вірило в гривню, тому що це фактор нестабільності. Гривню всі розгойдували, тому вона була слабшою, ніж повинна бути. Це я зараз фантазую. Після виборів всі розповідали, що гривня бахне, буде за 50. Тому що вона зробила - спочатку повернулася в той стан, в якому повинна бути економічно. Потім люди побачили: парламент сильний, молодий, страхи, які були перед виборами не підтверджуються. Потім - новий, сильний президент, бла-бла-бла... Рівень довіри безпрецедентний до влади. Гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цього розуміння. Треба показувати і говорити, щоб це мало дуже реалістичний вигляд. Тому що поки у нас не буде для президента відповіді на запитання, у нього буде порожнє місце там, і йому буде прилітати ось ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що там у нього туман на цю тему", - пояснює той, хто говорить.
Також він підкреслює, що президенту потрібно показати, що ресурси стали дешевші, визнаючи, що сам є повним профаном в економіці.
Был бы Баканов на своем месте Бутусов уже бы три раза обосрался и просил оформить явку с повинной за шпионаж в пользу России. А они всё не могут реформу начать. Дыбилы юля.
ютюб канал какой-то сливной, с одним видео.
вывод: можно пренебречь и не обращать внимания.
Если бы, не дай Бог, порошенкина тушка осталась бы президентом, то гривна точно бы обвалилась. Недаром они с гройсменом пели дуэтом, что 19 год-' самый страшный', что из-за Юльки и ее злчинных контрактов нас ждёт дефолт.
Надо было им тогда ещё не юлю , а квартал во всем обвинять- но кто ж знал )))
"Нацбанк выкупает огромное количество валюты"
хм. достаточно зайти на сайт минфина и, о ужос, вы увидите, что и при предыдущем президенте нацбанк выкупал ох@енное (простите за мой французкий) количество валюты. посему этот ваш тезис мимо кассы.
а вот падение промпроизводства в стране на 7,5% за полгода это, таки да - эпичное достижение достижение зе-команды.
Извините за разбитые мечты.
Хотя весело, конечно.
а зачем марионетке понимание?
А гривня стоїть, бо основна маса українців заробляють за кордоном і присилають сюди валюту - більше ніж всі оборутки разом з МВФ. Валюти багато - прєдложенійє високе - ото вона і падає в ціні. А гривня, буцім, крепне.
ЗЕбилы власть которую вы полностью заслужили) Вот эти вот фантазёры чучела кловуны))
да это стало понятно, когда он пообещал 40% экономического роста ))))
Судячі по языгу спілкування це мабудь десь на расії?
Посадим Мародера, Луценка, пересадим пороВшивое ворье и страна, наконец, вздохнет свободно.
В тоже время, если считать курс по индексу МакДака, примерно 10,50 грн.
Страна с дефицитом энергоресурсов, по утверждению одного из "отцов" гривны Олега Соскина должна иметь дорогую свою денежную единицу.
Справедливости ради гривну убивали при Порошенко. А сегодня надувают в экономике МММ.
Тебя же послали. Шо, твоя голова с куриными мозгами не может пролезть в ....пу ?
Еще попробуй.
Мировая практика аренды с/х земли - 10% в год от оценочной стоимости гектара.
Если в Польше сегодня за Га дают 25 000 долларов, а украинский черноземы гораздо лучше, то государство скупив земельные паи (выданные кстати бесплатно) и сделав все 42 миллиона Га снова государственной собственностью, то гос бюджет будет ежегодно получать от аренды с/х земли (при оценке Га минимум в 30 000 долларов), не менее 126 миллиардов долларов.
Вот потому наши чиновники и хотят устроить тотальную распродажу с/х земли. Это борьба за минимум 126 миллиардов долларов ежегодной пассивной ренты, которую хотят стыбрить у украинского народа.
Фсё такое низенькое, мерзкое, для ниже среднего обывателя, которому нефик делать и который не имеет воспитания.
Цензор, СТЫДНО!
І я можу перерахувати імена тих людей, хто був відвертим весь час з собою та людьми водночас.