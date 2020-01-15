 Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Президент РФ Володимир Путін доручив старому складу виконувати обов'язки до призначення нового уряду Росії. Також Путін заявив про введення посади заступника голови Радбезу Росії, на яку планує призначити Медведєва.

"Володимир Володимирович як президент позначив не тільки пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і позначив цілу низку фундаментальних змін у Конституцію РФ. Ці зміни внесуть суттєві зміни не тільки в кілька статей Конституції, а й в цілому в баланс влади. В цьому контексті очевидно, що ми як уряд РФ повинні надати президенту нашої країни можливість ухвалювати всі необхідні для цього рішення. І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд РФ в чинному складі подав у відставку"- заявив Медведєв.

Також читайте: Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції"

У середу президент РФ Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Глава Росії озвучив пропозиції щодо зміни Конституції, які посилюють роль парламенту РФ, а також присвятив значну частину послання питань демографії, освіти та охорони здоров'я.