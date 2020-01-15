 Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Президент РФ Володимир Путін доручив старому складу виконувати обов'язки до призначення нового уряду Росії. Також Путін заявив про введення посади заступника голови Радбезу Росії, на яку планує призначити Медведєва.
"Володимир Володимирович як президент позначив не тільки пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і позначив цілу низку фундаментальних змін у Конституцію РФ. Ці зміни внесуть суттєві зміни не тільки в кілька статей Конституції, а й в цілому в баланс влади. В цьому контексті очевидно, що ми як уряд РФ повинні надати президенту нашої країни можливість ухвалювати всі необхідні для цього рішення. І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд РФ в чинному складі подав у відставку"- заявив Медведєв.
У середу президент РФ Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Глава Росії озвучив пропозиції щодо зміни Конституції, які посилюють роль парламенту РФ, а також присвятив значну частину послання питань демографії, освіти та охорони здоров'я.
Дивно, що не згідно статей Кримінального кодексу...
"Такая конструкция, отчасти похожая на китайскую, позволит Путину сохранять за собой фактический контроль на неопределенный срок, выдвинув при этом целую группу потенциальных преемников, конкурирующих между собой."
Медведев пошел под Путина
Бакс взмывает в небо, на рубли какашку
Изредка роняя; русич, слез не лей!
Срок придет - за доллар, мятую бумажку,
Ты получишь пару сотен новеньких рублей!
Припев:
И улыбка,
Без сомненья,
Вдруг коснется Ваших глаз
И уверенность
В мудрость Путина
Не покинет больше Вас!
Соловьев и Норкин лишь об Украине
Целый день долдонят и других нет тем.
Русич, аплодируй, это означает:
Кроме наглой Украины, нет в РФ проблем!
Припев.
Ты три бакса жалких тратить можешь в сутки,
Словно нигериец или эфиоп.
Ты богат, как денди, русич; плодит жуткий
Слух о бедности российской вражий агитпроп!
Припев.
Если госчиновник врет и беспределит,
Бьет тебя дубинкой гвардии сатрап,
Не печалься, русич, ведь на самом деле
Самый главный вор в России - обнаглевший Трамп!
Припев.
Если под ногами газ течет в «Гейропу»,
Но дрова для печки нужно нарубить,
Это означает: вопреки Госдепу
Три мильярда Украине сможем заплатить!
Припев.
Если крышу дома охватило пламя
И его, как факел, речка Обь несет,
Не печалься, русич; это означает:
Десять тысяч рэ свят Путин перешлет на счет!
Припев.
Если вам Пушилин в цинке выслал сына,
Русич, лжет он нагло, сей позоря свет!
Твой живой сыночек, ведь на Украине
Русских войск, солдат и «Буков», не было и нет!
Припев.
Пусть пиндос грозится заковать нас в цепи,
Чтоб бомбить нас сверху, шлет возок на Марс,
Мы гиперракету из навоза слепим -
Будет ползать на коленях офигевший Маск.
Припев.
Путин русским солнцем с Спасской башни светит,
Ум и совесть мира, молод и силен.
Правит он Россией, срок придет - планетой
Будет три тысячелетья скрепно править он!
Припев.
Коль твоя «Приора» вся в грязи и в тине,
По стальному днищу кочки громко бьют,
Русич, не печалься: по родной трясине
НАТО танковые клинья точно не пройдут!
Припев.
Если от колбаски русской брюхо мутит,
Но продукт «укропский» ковш и траки мнут,
Не печалься, русич; ведь Великий Путин
Без сомненья, лишь российский ест в Кремле продукт!
Припев.
Если на заводе месяц нет зарплаты,
Говорит директор: "Будет жизнь сложней!",
Не печалься, русич; значит, где-то «Грады»
Озаряют небо взлетом заводских рублей!
Припев.
Если мост бетонный смыло наводненье,
Ищет брод иль лодку мокрый пилигрим,
Не ругайся, русич: Путина веленье
Весь поток воды излишней переправит в Крым!
Припев.
Если зимний ветер повалил опоры,
Целый месяц тока в избах сельских нет -
Ты не шли, крестьянин, Путину укоры:
Это значит, что платежки не придут за свет!
Припев.
Если из-за санкций нужное лекарство
Для родной дочурки днем искать с огнем,
На пороге, русич, ты Путиноцарства:
Скоро в Рай мы с Президентом вместе попадем!
Припев.
Добавление куплетов во славу Великой России и Великого Путина приветствуется. Приветствуется также исполнение песни под музыку.
Зміни до конституції і відставка уряду: до чого готуються в Кремлі?
Дімон - всьо.