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Все про:Медведєв (452) відставка (574) Уряд РФ (34) Росія (14838)

 Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку. ВIДЕО

Уряд РФ подає у відставку відповідно до 117 статті Конституції, повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Президент РФ Володимир Путін доручив старому складу виконувати обов'язки до призначення нового уряду Росії. Також Путін заявив про введення посади заступника голови Радбезу Росії, на яку планує призначити Медведєва.

"Володимир Володимирович як президент позначив не тільки пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і позначив цілу низку фундаментальних змін у Конституцію РФ. Ці зміни внесуть суттєві зміни не тільки в кілька статей Конституції, а й в цілому в баланс влади. В цьому контексті очевидно, що ми як уряд РФ повинні надати президенту нашої країни можливість ухвалювати всі необхідні для цього рішення. І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд РФ в чинному складі подав у відставку"- заявив Медведєв.

Також читайте: Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції"

У середу президент РФ Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Глава Росії озвучив пропозиції щодо зміни Конституції, які посилюють роль парламенту РФ, а також присвятив значну частину послання питань демографії, освіти та охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170047
 
   
 Топ коментарі
 
Бояре плохие, классика. свинопсы схавают
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Так теперь только царь будет править, в кацапостане всенародный праздник
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Устраивают очередные ракировки для местной биомассы, чтоб не бурлила с голодухи. "Кручу верчу обмануть хочу."
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Зеленский все-таки заезжал в россию, мне так кажется. Во всяком случае - факты потрясений могут служить доказательством... (с)
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млииииин, точно человек катастрофа Зеленский-Оманский точно был там....
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Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дивно, що не згідно статей Кримінального кодексу...
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Так они имеют эту недоимперию! Как хотят и куда хотят)) кацапам это нравится ))
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Премьер каких медведев? хаха! Ща переназначатся, и снова в седло. А вот то что полномочия ***** стали еще более безграничные, говорит о том что он будет принимать единолично все действия, видать и ядерный чемоданчик под подушку сунул)
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И что у них там получится? Вот вам:
"Такая конструкция, отчасти похожая на китайскую, позволит Путину сохранять за собой фактический контроль на неопределенный срок, выдвинув при этом целую группу потенциальных преемников, конкурирующих между собой."
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началась рокировка
Медведев пошел под Путина
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буржуи по радио хихикали, что старое ***** начал переформатирование структуры власти под будущий свой пост " всерасейского ***** в законе" ))
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Всё правильно. Когда в борделе дела идут плохо,- нужно менять шлюх, а не кровати двигать.
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полагаю правительство росии обиделось, что у депутатов в Украине зарплаты теперь больше.. Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку - Цензор.НЕТ 8133
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В эрэфии не знаю, а раньше, в ссср, ст. 117 читалась: "изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом".
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Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри - не вы!
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А нам на кой эта гомосятина???--хай хоть жопами в улёй с хрущами все залезут.
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все сроки президенства х..ла вышли, теперь он будет министром как меркель, с нова править. Ничего не поменяется в принципе.
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Мудрость Путина ( песня-пародия )
Бакс взмывает в небо, на рубли какашку
Изредка роняя; русич, слез не лей!
Срок придет - за доллар, мятую бумажку,
Ты получишь пару сотен новеньких рублей!

Припев:
И улыбка,
Без сомненья,
Вдруг коснется Ваших глаз
И уверенность
В мудрость Путина
Не покинет больше Вас!

Соловьев и Норкин лишь об Украине
Целый день долдонят и других нет тем.
Русич, аплодируй, это означает:
Кроме наглой Украины, нет в РФ проблем!
Припев.
Ты три бакса жалких тратить можешь в сутки,
Словно нигериец или эфиоп.
Ты богат, как денди, русич; плодит жуткий
Слух о бедности российской вражий агитпроп!
Припев.
Если госчиновник врет и беспределит,
Бьет тебя дубинкой гвардии сатрап,
Не печалься, русич, ведь на самом деле
Самый главный вор в России - обнаглевший Трамп!
Припев.
Если под ногами газ течет в «Гейропу»,
Но дрова для печки нужно нарубить,
Это означает: вопреки Госдепу
Три мильярда Украине сможем заплатить!
Припев.
Если крышу дома охватило пламя
И его, как факел, речка Обь несет,
Не печалься, русич; это означает:
Десять тысяч рэ свят Путин перешлет на счет!
Припев.
Если вам Пушилин в цинке выслал сына,
Русич, лжет он нагло, сей позоря свет!
Твой живой сыночек, ведь на Украине
Русских войск, солдат и «Буков», не было и нет!
Припев.
Пусть пиндос грозится заковать нас в цепи,
Чтоб бомбить нас сверху, шлет возок на Марс,
Мы гиперракету из навоза слепим -
Будет ползать на коленях офигевший Маск.
Припев.
Путин русским солнцем с Спасской башни светит,
Ум и совесть мира, молод и силен.
Правит он Россией, срок придет - планетой
Будет три тысячелетья скрепно править он!
Припев.
Коль твоя «Приора» вся в грязи и в тине,
По стальному днищу кочки громко бьют,
Русич, не печалься: по родной трясине
НАТО танковые клинья точно не пройдут!
Припев.
Если от колбаски русской брюхо мутит,
Но продукт «укропский» ковш и траки мнут,
Не печалься, русич; ведь Великий Путин
Без сомненья, лишь российский ест в Кремле продукт!
Припев.
Если на заводе месяц нет зарплаты,
Говорит директор: "Будет жизнь сложней!",
Не печалься, русич; значит, где-то «Грады»
Озаряют небо взлетом заводских рублей!
Припев.
Если мост бетонный смыло наводненье,
Ищет брод иль лодку мокрый пилигрим,
Не ругайся, русич: Путина веленье
Весь поток воды излишней переправит в Крым!
Припев.
Если зимний ветер повалил опоры,
Целый месяц тока в избах сельских нет -
Ты не шли, крестьянин, Путину укоры:
Это значит, что платежки не придут за свет!
Припев.
Если из-за санкций нужное лекарство
Для родной дочурки днем искать с огнем,
На пороге, русич, ты Путиноцарства:
Скоро в Рай мы с Президентом вместе попадем!
Припев.

Добавление куплетов во славу Великой России и Великого Путина приветствуется. Приветствуется также исполнение песни под музыку.
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Причем тута русичи: руске - самоназвание мардвы. Русич на скрепномардовском рузань. Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку - Цензор.НЕТ 6529 Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку - Цензор.НЕТ 7990 Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку - Цензор.НЕТ 7990
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Може й так, а може просто повтор події початку 20 ст коли есерів та меншовиків пустили під ніж, тепер пустять єдиноросів.
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Базы кармления в пределах мехесрань мудянскава балота.
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Путін вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єра. Новим прем'єр-міністром Росії після відставки Дмитра Медведєва стане Михайло Мішустін. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Дімон - всьо.
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Якось ***** що у них там відбувається.
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Что так плохи дела у куйла , что пришлось тандем порвать для превращения Димон в единого козла отпущения .
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