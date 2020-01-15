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Все про:суд (5712) Шеремет (339) Дугарь Яна (29)

 Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Свідки дали показання в суді про наявність у підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь алібі.

Про це заявили адвокати Яни Дугарь, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"У сторони обвинувачення доказів немає взагалі. За місяць вони не змогли принести їх ні в апеляцію, ні на сьогоднішнє судове засідання, ні надати їх стороні захисту під час будь-яких слідчих дій. З 29 грудня по теперішній час Яну (Дугарь. - Ред .) не викликали, слідчі дії не проводилися. Водночас наші свідчення доводять, що суть підозри взята зі стелі, і її було сфальсифіковано. Щодо цього подано заяву в ДБР", - заявив адвокат Віталій Коломієць.

Також дивіться: Убивство Шеремета: Печерський райсуд продовжить розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь 17 січня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Показання свідків, які сьогодні почув суд, підтверджують, що Яна Дугарь має алібі. Вона в той період, коли було скоєно той особливо тяжкий злочин, перебувала у військовій частині закритого типу, де виконувала обов'язки з надання медичної допомоги пораненим воїнам", - акцентував адвокат Микола Ореховський.

Водночас суд продовжить засідання з розгляду зміни запобіжного заходу Яні Дугарь 17 січня о 12:30. Зокрема, планують допитати інших свідків, які не встигли приїхати на сьогоднішнє засідання.

Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 01
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 02
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 03
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 04
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 05
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 06
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 07
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 08
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 09
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 10
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 11
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 12
Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Дугарь Коломієць показав власника саперної сумки, вилученої у його підзахисної: "Знайомтеся, це Андрій - сапер 25-ї бригади". ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170038
 
   
 Топ коментарі
 
Але в мене передчуття, що суд скаже "та й піхуй на ваше алібі".
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Суд удалился на телефонное совещание с Офисом прызидента!
Признание алиби Дугарь рушит оставшуюся часть обвинения, так как все опирается на заключения одного и того же экстрасенса кривоглазого, который не увидел разницу в росте обвиняемых. В нормальной стране за этим должны последовать отставки министра и генпрокурора и квалификационная комиссия по судьям, следователям и прокурорам.
Но это в нормальной стране, а не в нашем шоу "Все Президенты, кто не Наполеон!"
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Підтверджене алібі має прийматися судом в першу чергу! А потім вже ментовські докази...

Бо буде як у справі бузини... В убивстві цього урода звинуватили двох добровольців, але виявилося, що в день убивства хлопці також були у військовій частині під Дніпром і ще й нормативи зі стрільби здавали. У суд навіть їх командир приїздив алібі підтвердити і привіз всі таблиці і журнали з результатами нормативів. Але, як і зараз, суд не повірив... Підозрювані більше року в СІЗО провели, але недавно суд вищої інстанції їх все-таки випустив. Проте знову менти наступають на ті самі граблі і суд на їх стороні!
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Тобто на запитання Дидовика відповіли, а тепер де докази винуватості Дугарь?
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Але в мене передчуття, що суд скаже "та й ***** на ваше алібі".
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Фактически суд это уже сказал, когда закрыл заседание, сказав что продолжит рассмотрение 12 числа, оставив Дугарь под стражей еще на 2 суток. И это после того, как уже несколько свидетелей дали показания по ее алиби и уже фактически установлена ее невиновность
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А куда дівати сліди ДНК на вибухівці, яка зірвалася,чи де там вони її згайшли? Хто пояснить, як вони там опинилися?
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Підтверджене алібі має прийматися судом в першу чергу! А потім вже ментовські докази...

Бо буде як у справі бузини... В убивстві цього урода звинуватили двох добровольців, але виявилося, що в день убивства хлопці також були у військовій частині під Дніпром і ще й нормативи зі стрільби здавали. У суд навіть їх командир приїздив алібі підтвердити і привіз всі таблиці і журнали з результатами нормативів. Але, як і зараз, суд не повірив... Підозрювані більше року в СІЗО провели, але недавно суд вищої інстанції їх все-таки випустив. Проте знову менти наступають на ті самі граблі і суд на їх стороні!
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Ой блин, ты за презумпцию невиновности еще помнишь? Так ее отменили в Украине сразу после революции кухарок в 1917 году! Вместе с Римским правом на всякий случай...
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Рабам та зброю!!! Это ж элите никаких денег на памперсы не хватит...
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У 1917 не було революції кухарок. Був переворот здійснений німецьким агентом бланком і американським посланцем троцьким (забув його справжнє призвіще, здається бронштейн) і підтриманий пяною і обкуреною матроснею. а потім наобіцяли зарплату вчителям до 4000 чогось і землю безземельним ( за рахунок тих, хто викупив ї тяжким трудом у поміщиків).
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На самом деле немного не так:
Изначально у тебя есть "презумпция невиновности" и тебя не могут ни посадить, ни арестовать, .....
Для того чтобы "перекрыть" это презумпцию следствие должно предоставить доказательство твоей виновности....после этого ты считаешься судом виновным(подозреваемым)
Для того чтобы "перекрыть" доказательства следствия, ты предоставляешь доказательства своей невиновности (алиби в т.ч.) либо несостоятельность доказательств следствия.
.......
Это как игра в карты, но изначально ты невиновен - это важно!!!
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то есть зеля просто начал репрессии против волонтеров и атошников в угоду вате...
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Похоже он просто течет себе... по трубам под Печерскими холмами...
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то есть в том что данные подозреваемые разрабатывались еще в 2018- петя не при чем?
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Для Папік Прішол дійсно Петя " не при чем", бо справу ведуть рюкзаковці і Петя на брифіпг не ходив і не підтримував винуватість. А якщо бути точнішими, то їх почали гамселити, коли затримали подружжя із Івано_Франковщини за вибухівку, а це було при ваших. Не переводьте стрілочки. Навіщо катуєте ветеранів військових і військових медиків? Чому не розслідуєте справи проти ворогів Україні, які там хочуть щоб ми на колінах вибачались?
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Суд удалился на телефонное совещание с Офисом прызидента!
Признание алиби Дугарь рушит оставшуюся часть обвинения, так как все опирается на заключения одного и того же экстрасенса кривоглазого, который не увидел разницу в росте обвиняемых. В нормальной стране за этим должны последовать отставки министра и генпрокурора и квалификационная комиссия по судьям, следователям и прокурорам.
Но это в нормальной стране, а не в нашем шоу "Все Президенты, кто не Наполеон!"
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Потом докажут, что это Шеремет убил Дударь. Украинский суд как никак. Тут главное процесс - чем длиннее и уродливее - тем лучше. Наплодили таких фактов и доказательств, как у Зеленского на шоу рассмеши дурного.
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ну если они пошлют с алиби... то о чем вАААЩЕ речь??
тем более на этапе следствия...
а свидетелей в тюрьму ха джесвидетельство???
это ведь еще не разбирательство по существу..)))
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Вот это по существу?
Свидетели подтвердили в суде, что Дугарь имеет алиби, - адвокат - Цензор.НЕТ 4634

В Италии в 1945 году тоже не успели реформировать старую судебную систему...
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Да блин - Печерский суд вошел в анал истории, доведя до слез и нервного срыва профессионального адвоката!
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Если свидетели не врут,тогда надо отпускать и извиняться.А вот что делать,если "свидетели" говорят не правду?А может врут камеры,что ее засняли,когда она разведку проводила?Ну так "совершенно случайно" эти камеры на свой телефон фоткала,что бы "пошутить".Им бы всем шутникам в цирк податься.Один с миной шутил,типа а-ля роутер.Другая камеры видеонаблюдения фиксировала.И все шуточки прибауточки.
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А вот если допустим(повторяюсь,допустим) появятся железобетонные доказательства вины.Что тогда они говорить в свое оправдание будут?Опять пашутили?
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Появятся железобетонные... А что ж следствие с хлипкими и ненадежными доказательствами полезло людей арестовывать? Экспертиза по росту закладчиков была проведена еще в 2015, через месяц после убийства. И разница в росте в 10 см следаков совсем не смутила... Тщательнее надо (с)
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Так эти люди внезапно и необъяснимо начали себя стрелять любимых из ружей разных.Еще чуть чуть,и людей бы не осталось.Можно сказать их спасли.
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Не эти люди, а один из их знакомых. Так что за херовую работу и подтасовки следакам придется отвечать.
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Если доказательств не будет,то придется отвечать.С этим не спорю.Но "дыма без огня" как говорил Жеглов не бывает.Слишком уж любили пошутить подозреваемые не в том месте, и не в то время.Еще и со смертельным исходом для одного из них.
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А может следаки врут, что камеры именно ее засняли?
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Ну, пускай тогда неполное служебное соответствие получают за такие шутки.
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Антип.Ты не понял.Адвокаты как раз и не оспаривают,что это их подзащитная на видео.Там ее личико в анхфас и в прохфиль.Они оспаривают ее присутствие в Киеве в день убийства Шеремета.А то что она днем на камерах наблюдения засветилась,к делу не привяжешь.Мало ли почему?Гуляла может,отдыхала.
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Ты похоже из Общества слепых Украины - типа того эксперта, которому показалось шо это Дударь на видео...
А шуточки должны для всех, продажных судей, следователей и прокуроров фальсификаторов, как и лжесвидетелей, заканчиваться приговором и тачкой на рудниках в Желтых Водах!
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Серега.Ты хоть видео то видел?Там их полно,и днем,а не ночью.И девочку там твою трудно с кем то другим спутать(экспертам в особенности).Столько всевозможных ракурсов она оставила.Да и адвокаты с этим не спорят.
"Показания свидетелей, которые сегодня услышал суд, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби. Она в тот период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа"
Разведка проводилась в одно время,убийство в другое.Врубаешься?
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я и писал здесь, что неприкосновенность нужна для баланса власти...
теперь кушайте...мудрый и простой нарид... Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат - Цензор.НЕТ 8495

Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат - Цензор.НЕТ 8309 Borislav Bereza
3 год ·

Идет уже 15-ый день, как Украина живет без депутатской неприкосновенности.
И как улучшилась ваша жизнь? Особенно интересует ответ тех, кто рвал тельняшку на груди за это? Скольким депутатам уже объявили о подозрении? А скольких нардепов уже задержали?
А вот жизнь ОП теперь явно улучшилась. Потому что многие депутаты готовы теперь голосовать за любую хрень, которую им напишут на Банковой. А иначе у них могут быть проблемы. Ведь как говорится "Был бы человек, а статью под него подберут"
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Покращилося все зразу, особливо зарплати у кабміні і депутатів за ваш кошт.
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Де той Роженко, аваківський сраколиз?
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тра бумажку, а не кучу свідків. Яна шось там робила: перев'язки, уколи, капєльніци??? Велась якась докумєнтація, вєдомості, отчьоти... де вона розписувалась... А там дати і час. Найдіть ці документи та подайте до суду з поясненням та клопотанням про долучення до матеріалів справи.
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А бумажку, що вона там такого не робила, не? Чи можливо прийшли люди, яким вона це робила, щоб спасти, а не писати бумажки?
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поступила команда посадить. и им пох.... Ваше алиби. команда продать землю. и им пох.... Ваше мнение. я не антисимит, но выражусь так, нашим евреям пох.... наши проблеммы
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какая разница, если с самого верху сказали, что виновата...
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Та хто там зверху сказав? Сам верхеній сказав, що це вони, на бріфінгу.
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Зебіли, ну що зашквар!?
Зебіли скоро звинуватять у підриві Шеремета всіх патріотів, захисників України.. Питання до Зебілів, до цього підриву Шеремета мало хто знав, то яка мета у патріотів його підривати? Інше діло підірвати Медведчука, придурка Шуфрича чи іншого рига, ворогів типу Гужви, Шарія, канали тв ньюс Ван, ZIK, 112. А тут який сенс!?
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Какой сенс, говоришь? А не нарыл ли Шеремет некий компромат? Дотошный был журналюга!
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Авкову і не треба замовників. Він сам ненавидить патріотів. У нього як тільки яка провокація, так патріоти і замішані. Причому вже знає через 15 хвилин після провокації. А коли треба було встановити вбивцю хлопчика Кирила, то й до сих пір ніяк не визначать. А чому? А патріотів-захисників поблизу не виявилося. а потім було вже пізно фальсифікувати. Бо все село знало, що стріляли мєнти.
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