 Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це заявили адвокати Яни Дугарь, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"У сторони обвинувачення доказів немає взагалі. За місяць вони не змогли принести їх ні в апеляцію, ні на сьогоднішнє судове засідання, ні надати їх стороні захисту під час будь-яких слідчих дій. З 29 грудня по теперішній час Яну (Дугарь. - Ред .) не викликали, слідчі дії не проводилися. Водночас наші свідчення доводять, що суть підозри взята зі стелі, і її було сфальсифіковано. Щодо цього подано заяву в ДБР", - заявив адвокат Віталій Коломієць.

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"Показання свідків, які сьогодні почув суд, підтверджують, що Яна Дугарь має алібі. Вона в той період, коли було скоєно той особливо тяжкий злочин, перебувала у військовій частині закритого типу, де виконувала обов'язки з надання медичної допомоги пораненим воїнам", - акцентував адвокат Микола Ореховський.

Водночас суд продовжить засідання з розгляду зміни запобіжного заходу Яні Дугарь 17 січня о 12:30. Зокрема, планують допитати інших свідків, які не встигли приїхати на сьогоднішнє засідання.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".