 Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це заявили адвокати Яни Дугарь, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"У сторони обвинувачення доказів немає взагалі. За місяць вони не змогли принести їх ні в апеляцію, ні на сьогоднішнє судове засідання, ні надати їх стороні захисту під час будь-яких слідчих дій. З 29 грудня по теперішній час Яну (Дугарь. - Ред .) не викликали, слідчі дії не проводилися. Водночас наші свідчення доводять, що суть підозри взята зі стелі, і її було сфальсифіковано. Щодо цього подано заяву в ДБР", - заявив адвокат Віталій Коломієць.
"Показання свідків, які сьогодні почув суд, підтверджують, що Яна Дугарь має алібі. Вона в той період, коли було скоєно той особливо тяжкий злочин, перебувала у військовій частині закритого типу, де виконувала обов'язки з надання медичної допомоги пораненим воїнам", - акцентував адвокат Микола Ореховський.
Водночас суд продовжить засідання з розгляду зміни запобіжного заходу Яні Дугарь 17 січня о 12:30. Зокрема, планують допитати інших свідків, які не встигли приїхати на сьогоднішнє засідання.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Бо буде як у справі бузини... В убивстві цього урода звинуватили двох добровольців, але виявилося, що в день убивства хлопці також були у військовій частині під Дніпром і ще й нормативи зі стрільби здавали. У суд навіть їх командир приїздив алібі підтвердити і привіз всі таблиці і журнали з результатами нормативів. Але, як і зараз, суд не повірив... Підозрювані більше року в СІЗО провели, але недавно суд вищої інстанції їх все-таки випустив. Проте знову менти наступають на ті самі граблі і суд на їх стороні!
Изначально у тебя есть "презумпция невиновности" и тебя не могут ни посадить, ни арестовать, .....
Для того чтобы "перекрыть" это презумпцию следствие должно предоставить доказательство твоей виновности....после этого ты считаешься судом виновным(подозреваемым)
Для того чтобы "перекрыть" доказательства следствия, ты предоставляешь доказательства своей невиновности (алиби в т.ч.) либо несостоятельность доказательств следствия.
.......
Это как игра в карты, но изначально ты невиновен - это важно!!!
Признание алиби Дугарь рушит оставшуюся часть обвинения, так как все опирается на заключения одного и того же экстрасенса кривоглазого, который не увидел разницу в росте обвиняемых. В нормальной стране за этим должны последовать отставки министра и генпрокурора и квалификационная комиссия по судьям, следователям и прокурорам.
Но это в нормальной стране, а не в нашем шоу "Все Президенты, кто не Наполеон!"
тем более на этапе следствия...
а свидетелей в тюрьму ха джесвидетельство???
это ведь еще не разбирательство по существу..)))
В Италии в 1945 году тоже не успели реформировать старую судебную систему...
Адвокаты заявили, что у них есть доказательства фальсификации этого дела, и они будут подавать заявление в правоохранительные органы
А шуточки должны для всех, продажных судей, следователей и прокуроров фальсификаторов, как и лжесвидетелей, заканчиваться приговором и тачкой на рудниках в Желтых Водах!
"Показания свидетелей, которые сегодня услышал суд, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби. Она в тот период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа"
Разведка проводилась в одно время,убийство в другое.Врубаешься?
теперь кушайте...мудрый и простой нарид...
Borislav Bereza
3 год ·
Идет уже 15-ый день, как Украина живет без депутатской неприкосновенности.
И как улучшилась ваша жизнь? Особенно интересует ответ тех, кто рвал тельняшку на груди за это? Скольким депутатам уже объявили о подозрении? А скольких нардепов уже задержали?
А вот жизнь ОП теперь явно улучшилась. Потому что многие депутаты готовы теперь голосовать за любую хрень, которую им напишут на Банковой. А иначе у них могут быть проблемы. Ведь как говорится "Был бы человек, а статью под него подберут"
Зебіли скоро звинуватять у підриві Шеремета всіх патріотів, захисників України.. Питання до Зебілів, до цього підриву Шеремета мало хто знав, то яка мета у патріотів його підривати? Інше діло підірвати Медведчука, придурка Шуфрича чи іншого рига, ворогів типу Гужви, Шарія, канали тв ньюс Ван, ZIK, 112. А тут який сенс!?