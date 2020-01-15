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 Свідки готові сьогодні в суді підтвердити алібі Дугарь, - адвокат. ВIДЕО

Свідки готові сьогодні в суді підтвердити алібі підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Про це заявили адвокати Яни Дугарь, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Немає достатньо доказів підозрювати Яну Дугарь (в причетності до вбивства Шеремета. - Ред.). (У суді виступлять. - Ред.) свідки, які підтвердять її алібі. Зокрема, медсестра, яка разом з Яною Дугарь у липні 2016 року перебувала на військовій службі в 66-му військовому госпіталі в м. Покровск Донецької області. Разом надавали допомогу пораненим. Це виключає можливість перебування Яни в цей час у Києві, як стверджують правоохоронні органи", - розповів адвокат Микола Ореховський.

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Захисники зазначили, що Дугарь не викликали для проведення слідчого експерименту.

"Яна повна сирота. Вона не змогла продовжити навчання в медуніверситеті після навчання в медичному коледжі, бо не могла оплачувати своє навчання. Вона підписала контракт із 66-м мобільним госпіталем у травні 2016 року. Від 3 червня зайшла в зону АТО, у 66-й закритий мобільний госпіталь. Там військових не випускають. Вони там проживають, лікарі, медсестри. Більше того, у 2016 році взагалі не випускали військовослужбовців, ні лікарів, ні медсестер, у зв'язку з тим, що тоді в Покровську були два факти побиття військових", - розповіла екснардепка Оксана Корчинська.

Водночас адвокати попросили про допомогу для організації захисту Дугарь, зокрема, на оплату експертиз і перекладів справи. Самі адвокати працюють безкоштовно.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169986
 
 
 Топ коментарі
 
А свидетели в лице оманского вислюка и рюкзакова алиби не подтверждают, наоборот - лично видели, как она взрывала шеремета!
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в общем радовались что нашли "козлов отпущения", но что то пошло не так
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ні в якому разі не допускати свідків до дачі показів!
бо справа ж розвалиться!
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не проснувся ше - читаю "Свідєтєлі ійєгови..."
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суд скаже, шо алібі не освобождайєт от атвєцтвєннасті
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ОТ саме ТАК! Свідки готові сьогодні в суді підтвердити алібі Дугарь, - адвокат - Цензор.НЕТ 4807
бо необов'язково особисто вбивати... за підготовку теж термін НУ ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ Свідки готові сьогодні в суді підтвердити алібі Дугарь, - адвокат - Цензор.НЕТ 8991
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в общем радовались что нашли "козлов отпущения", но что то пошло не так
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А свидетели в лице оманского вислюка и рюкзакова алиби не подтверждают, наоборот - лично видели, как она взрывала шеремета!
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алібі має бути лічне, а не колєктівне. То, шо всіх не випускали, суд не прийме до уваги.
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А чем подтверждаются слова "никого не выпускали"? Есть письменный приказ командира части, например?
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"Может отпечатки пальцев подзащитного не совпадут с теми что нашли на месте преступления? Зачем тогда вообще эта дактилоскопия?" - радикально новое слово в юриспруденции! Таким образом никто ни за какое преступление наказан быть не может.
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ні в якому разі не допускати свідків до дачі показів!
бо справа ж розвалиться!
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ну если Зеля мог без свидетелей перенестись из Буковеля в Оман, почему Яна не могла из Покровска в Киев ))
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шестеркам банковой наплевать на алиби обивиняемой. слуги кремля уже давно накатали судебное решение, которые им продиктовали кремлефашисты.
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ТА й НЕХАЙ свідчать Свідки готові сьогодні в суді підтвердити алібі Дугарь, - адвокат - Цензор.НЕТ 6125
хто їм роти закриває? Свідки готові сьогодні в суді підтвердити алібі Дугарь, - адвокат - Цензор.НЕТ 7546
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Перечислили все заслуги и личные качества подозреваемой, ничего не забыли? Чем-то смахивает на Гайдаевскую комсомолку.
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То она стала врачом, то не получилось. То , по ее словам, отчислили по неуспеваемости, то сирота не смогла платить за обучение, но при этом по заграницам - как домой на Полтавщину. Слишком много лжи в мелочах, а дьявол, как известно, кроется в деталях.
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