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Все про:ГПУ (3290) суд (5712) злочини проти Майдану (77) Дячук (1) Офіс генерального прокурора (21)

 Ні Офіс генпрокурора, ні інші посадові особи не можуть вказувати, як далі діяти суду, - Дячук про справу ексберкутівців і розстрілів на Майдані. ВIДЕО

Офіс генпрокурора не може вказувати, як суд має діяти після зміни запобіжного заходу ексберкутівцям, переданим у межах обміну утримуваними особами 29 грудня.

Про це заявив суддя у справі Сергій Дячук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засідання у справі ексберкутівців і розстрілів на Майдані призначено на березень 2020 р., щоб нова група прокурорів змогла підготуватися

"Суд хоче через присутніх тут представників Офісу генпрокурора донести своє обурення тим, як на сайтах органів, працівники яких здійснюють повноваження сторони в цьому процесі судовому, дозволяють собі прогнозувати і вказувати, як має діяти суд у тих чи інших обставинах. Такого права немає ні у Генеральної прокуратури, ні в Офісу Генерального прокурора, ні в будь-яких інших посадових осіб, попри їхній статус", - підкреслив Дячук.

Він також висловив сподівання, що Офіс генпрокурора не буде "повторювати помилки ГПУ" і, таким чином, не тиснутиме на суд, особливо на присяжних, "які не є професійними юристами і можуть сприйняти рекомендацію як єдино можливий правильний крок суду".

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року на сайті Генпрокуратури (з 2 січня відомство називається Офіс Генпрокурора) опублікували заяву, що справу про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року продовжено, обвинувачені зобов'язані прибувати за першим викликом суду, а в разі невиконання обов'язків суд оголосить ексберкутівців у розшук.

Також читайте: Суд оголосив відвід новим прокурорам у справі про розстріл Майдану, що відпустив ексберкутівців

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169932
 
 
 Топ коментарі
 
ОГПУ (офис генерального прокурора Украины)
Ни Офис генпрокурора, ни другие должностные лица не могут указывать, как дальше действовать суду, - Дячук о деле экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 937
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"Суд" на упырями , которых выпустили в Россию ( по обмену ) - это позорище невиданной силы ! Позорище власти , которая так низко пала , не отомстив за патриотов Украины - лучших сынов и дочерей !!
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ОГПУ (офис генерального прокурора Украины)
Ни Офис генпрокурора, ни другие должностные лица не могут указывать, как дальше действовать суду, - Дячук о деле экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 937
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О чем это он ?

какуй суд над беркутовцами, альо?
они уже улетели в рашу, а вы можете только "бла-бла заочное"

с требованием немедленно явиться и отсидеть в тюрьме положенный срок
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наш потужно реформований суд знає шо робить!
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"Суд" на упырями , которых выпустили в Россию ( по обмену ) - это позорище невиданной силы ! Позорище власти , которая так низко пала , не отомстив за патриотов Украины - лучших сынов и дочерей !!
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Он возмущается тем, что написано на государственных сайтах в отношении действий судов? Наивный! Суды у нас уже марионеточные, включая Конституционный суд и они выполняют желания минимум президента Украины, Портнова, Коломойского, Богдана и бог еще знает кого
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Как говорится нет тела нет дела, кого судить собрались то?
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Вже беркут на росії і вийшло так, судді тепер дарма отримували космічні зарплати.
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Вся країна побачила, як Зе керує судочинством.
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Ни Офис генпрокурора, ни другие должностные лица не могут указывать, как дальше действовать суду, - Дячук о деле экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 3909



Ни Офис генпрокурора, ни другие должностные лица не могут указывать, как дальше действовать суду, - Дячук о деле экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 5463 Колбаса по 2.20

@P22067877

·13 ч

Підкажіть, наскільки збільшили зарплату вчителям з нового року?
А то порохоскот сміється, а я не знаю що відповісти?
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То ти з якоїсь неправильної школи.
Є дві "школи" на вул. Грушевського в Києві, одна з них з куполом, так там з Нового Року "вчителям" з пенсільванською довідкою про проФФесорство, якраз почали платить по 4 кіло баксів!

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А как же генпрокурор мой на 98%! Кому ты пургу несёшь упырь зеленоглазый. Вы негодяи народ вообще за быдло принимаете, думаете бога за бороду схватили. Ну ну.
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Не можна вказувати, як далі діяти? А до цього можна було вказувати, як діяти?
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Скоро не тільки москалі, а й весь світ буде ржати з України (((
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СУД УКРАЇНИ - ЦЕ ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННА ГРУПА,СТВОРЕНА АГЕНТАМИ КРЕМЛЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.ЦЕ ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО УКРАЇНСЬКІ СУДИ.
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А заключенные Украины - лучшие и благороднейшие герои, ни за что страдающие братишки, это все, что нужно знать об осужденных судейской бандой уголовниках.
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Не всі, але ваша юстицька запроторила за грати багатьох людей, небезпечних для для кагальних режимів. В цій справі режим Пеці мало чим відрізняється від режиму маріонетки ЗЕлупи. А самих небезпечних, як от Мужчіль (Лісник), просто влада вбивала.

Ні Офіс генпрокурора, ні інші посадові особи не можуть вказувати, як далі діяти суду, - Дячук про справу ексберкутівців і розстрілів на Майдані - Цензор.НЕТ 8148
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Головне для малороської юстицьки перднути рішенням, чи то пак вироком. А що винуватці блаженствують недосяжні для владних правооХРЄНітєлєй, то справа не десята. Чи сота.
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