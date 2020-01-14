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 Політика України
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Все про:Зеленський (4126) мандат (60) Слуга народу (589) Іванісов (20)

 За законодавством, Іванісов як мажоритарник може скласти мандат тільки добровільно. Можливо, президент його ще переконає, - Євгенія Кравчук. ВIДЕО

Депутат-мажоритарник Роман Іванісов, який раніше був засуджений за групове зґвалтування і пізніше виключений за це з фракції "Слуга народу", не зважаючи на заяву президента Володимира Зеленського досі не склав депутатський мандат. Після новорічних канікул Іванісов прийшов на перше пленарне засідання парламенту 14 січня.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила, що питання з позбавленням мандата народного депутата Іванісова ще не завершено.

"Питання залишилося відкритим", - заявила нардепка, відповідаючи на запитання, чому не зважаючи на заяву президента Володимира Зеленського нардеп Роман Іванісов не склав із себе повноваження.

"Роман Іванісов відтоді (відколи почався скандал - Ред.) на сесії не з'являвся. Він не працює ні в комітеті, не приходить до сесійної зали, відтоді ми його не бачили. За чинним законодавством, без так званого імперативного мандата, для того, щоб мажоритарник склав повноваження, має бути тільки його добровільна заява. Може (президент - Ред.) його ще переконає, не знаю", - вважає Кравчук.

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Зазначимо, що інтерв'ю з Євгенією Кравчук було записано раніше, а сьогодні Іванісов з'явився в сесійній залі Верховної Ради.

Фотокореспондент Ян Доброносов опублікував фото Іванісова в Раді: "Для тих, хто непокоївся про народного депутата. Він на своєму робочому місці і колеги обіймають депутата".

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169845
 
 
 Топ коментарі
 
Та там по-ходу вся фракция - либо извращенцы, либо дибилы либо насильники
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Та чого ви до нього присікалися? Це ж смішний зашквар!
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Яременко хвилюється По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 7139 боїться, щоб не перетворитися з того "хто" в того "кого"
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Та там по-ходу вся фракция - либо извращенцы, либо дибилы либо насильники
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воров не хватает как в ПЕС.. нужно объединяться для полноты профиля
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что значит "не хватает"? Там кол-во воров сейчас самое большое
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Он зелохам набрыхал, на перевыборы его.
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зе-коллеги обнимают насильника - нет проблем братан!...
так что будет работать дальше...

Колеги обіймають депутата.



По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 5736



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ждет повышение зарплаты на 3 тыс+в конверте
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гуд,бракуйе рожи милованова с гончаруком...
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"... и коллеги обнимают депутата" - придурки обнимашки устроили - они хоть знают за что их коллЭга срок мотал? хотя, там все совершеннолетние По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 3452
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да и остальное рыгло может не беспокоиццо...
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Сколька добрых дел может сделать пистолет,
у виска.. По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 974
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Ша, стадо! Этот уважаемий чиловек зону хавал, када вы с друзьями чаи по кафешкам гоняли. Теперь настал его черед, и ничто не должно помешать ему проити путь к успеху!
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Депутат-мажоритарщик Роман Иванисов, который ранее был осуждён за групповое изнасилование.

Вони зробили ЦЕ разом.
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Это не он, часом, придумал членам слуги народа слоган "Зробимо це разом!"?
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Извращенец положил на зелю то,что зеля ложил на клавиши рояля. Рабочие будни СН.
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С таким анамнезом он должен сидеть в раде под шконкой трибуной.
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"...для того, чтобы мажоритарщик сложил мандат, должно быть только его добровольное заявление...." - РЖУ, НЕ МОГУ!

Это номер для Квартала95: бывший зек должен написать добровольный отказ от того, что он больше не депутат, иначе его вынуждены оставить депутатом !

А там в законодательстве нет пункта, что для особо симпатичных кандидатов по окончанию тяжелого трудового дня им должна быть предоставленна "Киса"? Как его там... Яремченко, кажется ... тяжелая же работа.... ха-ха-ха
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тока не совсем ясно ,як супругу величать...
нэлохыня?чы нелошка?
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тобто людину,яка завела чмо зелене на престол?
танці на граблях національний вид спорту...олімпійський,блєать.
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Автор- Тарас Чорновил. Дальше можно не читать.
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Как это? А зачем это дамскому угоднику Иванисову складывать полномочия? Зона сумрачного релакса (пространство за колонами) сессионного зала Рады требует персонал. Тем более, подобралась такая чу́дная компания - рукодельник Кива, мастер коннектинга с лахудрами Яременко, тёщин меценат Стефанчук. Да и закладки забористого коксу кому-то ж надо таскать - меньшой же ж Допа ж невхож.
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Ну да, так и должно было быть, как Моника и обещал.
Мол, если там есть что-то такое, ну, хоть что-то, я его завтра же заставлю сложить мандат.
Пошла уже пара месяцев, а "завтра" никак не наступит...
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Сегодня в Интернете вспыхнул громкий скандал после того, как изнасиловавший девушку депутат партии "Слуга народа" Иванисов пришел в Парламент. Насильника откровенно принялись поздравлять его коллеги. При этом Кошкина сделала серьезные претензии руководству фракции и лично главе Давиду Арахамии. "Парад пи**еца продолжается. Дубль два. Помните нардепа-насильника Иванисова? Как только история о его темном прошлом вскрылась, Давид Арахамия и президент Зеленский настаивали: Иванисов, если все подтвердится, должен сдать мандат", - напомнила она. Однако, несмотря на обещание, насильник продолжает быть депутатом Верховной Рады.
Вот прямая речь Арахамии от 22 ноября: "Мы должны в Парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение, и это позиция нашей фракции". Разумеется, все подтвердилось. Но Иванисова просто "по-тихому" исключили из фракции. Почему по-тихому? Да потому что монобольшинство такое "моно", что у них даже на элементарное голосов не хватает, зачем же с хорошим человеком - если в дальнейшем он может "подголосовывать" - ссориться? Ну, правда? Выгнать его из Рады "Слуги" попросту не могут - рычагов нет. Разумеется, Арахамия прекрасно знал это, когда делал своё заявление и когда давал основания для аналогичного заявления президенту. Знал! Глава фракции! Но все равно говорил то, что он говорил. Случайно ли?Не думаю. И что мы имеем? Сегодня, как ни в чем ни бывало, Иванисов заявился в Раду. И коллеги по "СН" прям бегом все кинулись на него "давить". Читай: обнимать и тепло приветствовать. Фотки в новости посмотрите - убедитесь. Только тошнотные пакеты прежде приготовьте. А после наш корреспондент подходит к Арахамии, спрашивает: "Как же, мол, так?" И он на голубой глазу: "Не можем из Рады выгнать, нет законных методов". (Посмотрите видео в новости, оно короткое и вот очень эпическое). Аааааа!!!! Неужели они два месяца тому были? Нет, их не было! Иль ты не знал? Знал, но осознанно врал. Ибо "пипл хавает", а говорить "слуги" любят то, что нравится людям. Ещё и президента приплетают. Ну, а у гражданина Иванисова все хорошо, че. Смотрите, как улыбается. Помнится, в переписке с Джокером он утверждал, что подвергся нападкам за свою "антикоррупционную деятельность". Серьезно?! Вы что-то слышали о знойном антикоррупционное Иванисове? Я - нет. Не могу уж прям дождаться, когда он злодеев разоблачать начнет.
Это была наша постоянная рубрика е..ый стыд от власти", - написала Соня Кошкина.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/198970_1579005822
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В нормальній країні, а не в нашому бантустані, такі як Іванісов вже давно б сиділи у в'язниці за підробку документів (біографія), на підставі яких були введені в оману виборці і ця потвора залізла до складу парламенту.
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Виддай мандат розбийнык!!!! Разберитесь с этим чортом!!!! -как то так
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