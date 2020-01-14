 "Ліва сторона. Крупнокаліберний. Як прийняв?" - бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" розповіли про життя на передовій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.
У п'ятихвилинному відео бійці розповідають про будні війни з окупантами, про фронтове братерство і особисті мотиви, які спонукали взяти зброю в руки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.
У п'ятихвилинному відео бійці розповідають про будні війни з окупантами, про фронтове братерство і особисті мотиви, які спонукали взяти зброю в руки.
***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані,стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Повернуть з далеких доріг.
Вот боец на передовой.
а на гражданці-ще більша війна-із зеленими та солодкими гнидами.