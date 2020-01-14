 "Ліва сторона. Крупнокаліберний. Як прийняв?" - бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" розповіли про життя на передовій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.

У п'ятихвилинному відео бійці розповідають про будні війни з окупантами, про фронтове братерство і особисті мотиви, які спонукали взяти зброю в руки.

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