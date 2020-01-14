 Суд над ексберкутівцями продовжився: обвинувачені на засідання не з'явилися. ВIДЕО

У Святошинському суді столиці триває чергове засідання у справі беркутівців, яких віддали під час обміну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Сам обмін викликав неабияку реакцію передусім серед родичів Героїв Небесної сотні. Вони переймалися, що відповідальні за розстріли на Майдані у 2014 році так і не понесуть відповідальності. Натомість президент говорив - фізична відсутність "беркутівців" не стане перепоною для правосуддя. І вирок їм можуть винести заочно.
Зал суду переповнений, а на лаві підсудних – нікого. Засідання почалось зі з’ясування, чому саме обвинувачуваних немає, оскільки до судової установи не надійшло жодного документу щодо переміщення обвинувачуваних. Про їхню передачу до Росії судді дізнались лише зі ЗМІ. Також до суду не дійшло рішення Апеляційного суду, який змінив їм запобіжний захід заради обміну.
В суді з’явилися три нові прокурори, однак захисники постраждалих висловлюють недовіру цим прокурорам. Кажуть, що ці обвинувачі можуть бути упередженими, а крім того зміна учасників процесу затягне справу.
Родичі та близькі загиблих налаштовані йти до кінця – аж до вироку, хоч би скільки часу це не зайняло.
Нагадаємо, 29 грудня неподалік від КПВВ "Майорське" на Донбасі відбувся масштабний обмін утримуваними особами. Росіянам віддали ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах на Майдані.
ой..а игде ж они делись?
ой..а на основании чего их нетути?
ой...капец как интересно!
- Та хрін їх знає, ваша честь...
Тут і не знаю що робити перше: сміятись чи плакати?!
Тут плакать иди смеяться? Что в таком случае делают в сумасшедшем доме?
3 января в 11:37 ·
Треба розвіяти пилюку у справі обміняної беркутні, яку напустили за останній тиждень. Бо дехто досі не може протерти очі.
➡️ "А пачіму за 6 лєт нічєво нє расслєдавана?!".
Розслідування по нині обміняних експрацівниках "Беркута" ЗАВЕРШЕНЕ у 2015 році. Майже одразу акт був переданий до суду з усією доказовою базою.
Ще у травні 2016 року Святошинський райсуд Києва почав розгляд справи по суті.
➡️ "Сірамно долга, чіво так долга?!".
Це - справа про 48 вбивств і 80 замахів на вбивство, а не про крадіжку буханки хліба в супермаркеті. Це - близько 140 томів справи в суді.
Насправді йшло максимально швидке розслідування, враховучи кількість епізодів.
➡️ "А чьо суд так тянул?!" / "Суд панімал, шо нічьо нє дакажеш, патаму нє спєшил!".
Суд розглядав справу двічі на тиждень, було вже більше 200 засідань. Хто знає нашу судову систему, той знає, що це - афігєнний турборежим.
При цьому - див. вище: 48 убивств, 80 замахів на вбивство, 140 томів, а не крадіжка буханки хліба в супермаркеті.
За словами судді, вже цього року мав бути вирок. Тобто підсудних випустили прямо з-під вироку.
➡️ "Ой, так а чьо імєнна к етім 5 пріцепілісь? Тіпа оні всєх убілі!".
У цій справі загалом повідомили про підозру 26 ексберкутівцям. Більшість із них гордо улєтєлі за кордон - до небратів наших менших.
➡️ "Ну і шо би било?! Посідєлі би 5 лєт і вишлі по закону Савчєнко!".
Ні, пане Зеленський. Державне обвинувачення вимагало для підсудних довічного ув'язнення.
❗Ітого: протираємо очі, не даємо запудрювати собі мозок, перевіряємо інформацію. Очікуємо продовження процесу.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157852620353700&set=a.496819238699&type=3&theater