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 Суд над ексберкутівцями продовжився: обвинувачені на засідання не з'явилися. ВIДЕО

Родичі та близькі Героїв Небесної сотні налаштовані йти до кінця і вимагати вироку.

У Святошинському суді столиці триває чергове засідання у справі беркутівців, яких віддали під час обміну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Сам обмін викликав неабияку реакцію передусім серед родичів Героїв Небесної сотні. Вони переймалися, що відповідальні за розстріли на Майдані у 2014 році так і не понесуть відповідальності. Натомість президент говорив - фізична відсутність "беркутівців" не стане перепоною для правосуддя. І вирок їм можуть винести заочно.

Зал суду переповнений, а на лаві підсудних – нікого. Засідання почалось зі з’ясування, чому саме обвинувачуваних немає, оскільки до судової установи не надійшло жодного документу щодо переміщення обвинувачуваних. Про їхню передачу до Росії судді дізнались лише зі ЗМІ. Також до суду не дійшло рішення Апеляційного суду, який змінив їм запобіжний захід заради обміну.

В суді з’явилися три нові прокурори, однак захисники постраждалих висловлюють недовіру цим прокурорам. Кажуть, що ці обвинувачі можуть бути упередженими, а крім того зміна учасників процесу затягне справу.

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Родичі та близькі загиблих налаштовані йти до кінця – аж до вироку, хоч би скільки часу це не зайняло.

Нагадаємо, 29 грудня неподалік від КПВВ "Майорське" на Донбасі відбувся масштабний обмін утримуваними особами. Росіянам віддали ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах на Майдані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169791
 
 
 Топ коментарі
 
Почему то не явились. Суд над экс-беркутовцами продолжился: обвиняемые на заседание не явились - Цензор.НЕТ 3737
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Немає жодної поваги до Зєліного балагану. Оборзєлі беркути. Поповають у Мацкві пивасик і не спішать під справедливий вирок.
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Агітував за овоща, а голосував за Тимошенко...чи навпаки. Какая разніца!
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Немає жодної поваги до Зєліного балагану. Оборзєлі беркути. Поповають у Мацкві пивасик і не спішать під справедливий вирок.
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Цирк, а не суд. Да и страна всё больше на балаган стала походить.
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Все уехали в Польшу на клубнику. Кто выйдет? В Украине нет даже 1% активного населения.
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При Порошенко такого позора не было! Суд над экс-беркутовцами продолжился: обвиняемые на заседание не явились - Цензор.НЕТ 4393
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На выборах в президенты Украины 2010 года зе голосовал за Тимошенко или за овоща? В этом и будет ответ.
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Агітував за овоща, а голосував за Тимошенко...чи навпаки. Какая разніца!
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Разница в мировозрении и судя по реалиям он тогда и агитировал за овоща, и голосовал.
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Хто платив того й підтримував - чисто бізнес.
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ой...а чего ж это они не явились?
ой..а игде ж они делись?
ой..а на основании чего их нетути?
ой...капец как интересно!
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- Судове засідання оголошується відкри... е-е-е... До речі, а де обвинувачувані?
- Та хрін їх знає, ваша честь...
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Терпения вам и здоровья.Мужества и упорства вам не занимать.Зло должно быть наказано.
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Купите им билеты из мацквы и пусть немедля явятся. И не расстраивают клована. А не то ногой топнет.
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Ви що тільки зараз помітили, що над Україною розправився купол шапіто?
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Тююю, так и пэтя на допросы не ходит, то лерке ногу лечит, то ещё что-то
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Закономерно, когда президент - клоун.
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То виявляється, якщо спиратися лише на офіційні документи, мала місце втеча з тюрми за допомогою посадових осіб? Це без належного документування випустили злочинців? А хто ж відповідати буде?
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Зебилы, вас не посещают мысли,что вы все зеленые долбойобы?
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Цирк на дроті...
Тут і не знаю що робити перше: сміятись чи плакати?!
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обвиняемые на заседание не явились Суд над ексберкутівцями продовжився: обвинувачені на засідання не з'явилися - Цензор.НЕТ 9273

Тут плакать иди смеяться? Что в таком случае делают в сумасшедшем доме?
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Danylo Mokryk
3 января в 11:37 ·
Треба розвіяти пилюку у справі обміняної беркутні, яку напустили за останній тиждень. Бо дехто досі не може протерти очі.
➡️ "А пачіму за 6 лєт нічєво нє расслєдавана?!".
Розслідування по нині обміняних експрацівниках "Беркута" ЗАВЕРШЕНЕ у 2015 році. Майже одразу акт був переданий до суду з усією доказовою базою.
Ще у травні 2016 року Святошинський райсуд Києва почав розгляд справи по суті.
➡️ "Сірамно долга, чіво так долга?!".
Це - справа про 48 вбивств і 80 замахів на вбивство, а не про крадіжку буханки хліба в супермаркеті. Це - близько 140 томів справи в суді.
Насправді йшло максимально швидке розслідування, враховучи кількість епізодів.
➡️ "А чьо суд так тянул?!" / "Суд панімал, шо нічьо нє дакажеш, патаму нє спєшил!".
Суд розглядав справу двічі на тиждень, було вже більше 200 засідань. Хто знає нашу судову систему, той знає, що це - афігєнний турборежим.
При цьому - див. вище: 48 убивств, 80 замахів на вбивство, 140 томів, а не крадіжка буханки хліба в супермаркеті.
За словами судді, вже цього року мав бути вирок. Тобто підсудних випустили прямо з-під вироку.
➡️ "Ой, так а чьо імєнна к етім 5 пріцепілісь? Тіпа оні всєх убілі!".
У цій справі загалом повідомили про підозру 26 ексберкутівцям. Більшість із них гордо улєтєлі за кордон - до небратів наших менших.
➡️ "Ну і шо би било?! Посідєлі би 5 лєт і вишлі по закону Савчєнко!".
Ні, пане Зеленський. Державне обвинувачення вимагало для підсудних довічного ув'язнення.
❗Ітого: протираємо очі, не даємо запудрювати собі мозок, перевіряємо інформацію. Очікуємо продовження процесу.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157852620353700&set=a.496819238699&type=3&theater
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Заерзанный старый мотив. Как же он за......... л.
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