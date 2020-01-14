 Суд над ексберкутівцями продовжився: обвинувачені на засідання не з'явилися. ВIДЕО

У Святошинському суді столиці триває чергове засідання у справі беркутівців, яких віддали під час обміну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Сам обмін викликав неабияку реакцію передусім серед родичів Героїв Небесної сотні. Вони переймалися, що відповідальні за розстріли на Майдані у 2014 році так і не понесуть відповідальності. Натомість президент говорив - фізична відсутність "беркутівців" не стане перепоною для правосуддя. І вирок їм можуть винести заочно.

Зал суду переповнений, а на лаві підсудних – нікого. Засідання почалось зі з’ясування, чому саме обвинувачуваних немає, оскільки до судової установи не надійшло жодного документу щодо переміщення обвинувачуваних. Про їхню передачу до Росії судді дізнались лише зі ЗМІ. Також до суду не дійшло рішення Апеляційного суду, який змінив їм запобіжний захід заради обміну.

В суді з’явилися три нові прокурори, однак захисники постраждалих висловлюють недовіру цим прокурорам. Кажуть, що ці обвинувачі можуть бути упередженими, а крім того зміна учасників процесу затягне справу.

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Родичі та близькі загиблих налаштовані йти до кінця – аж до вироку, хоч би скільки часу це не зайняло.

Нагадаємо, 29 грудня неподалік від КПВВ "Майорське" на Донбасі відбувся масштабний обмін утримуваними особами. Росіянам віддали ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах на Майдані.