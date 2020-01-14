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 "Я не вірю", - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу президента відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти, друзі і рідні підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яни Дугарь - прийшли на вулицю Банкову під будівлю Офісу президента, щоб привернути увагу гаранта Конституції до обставин справи, які, на їхню думку, свідчать про невинуватість підозрюваних.

Вони тримають плакати з написами "Не вірю", "Біла нитка, досить шити!", "Хто наступний?".

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Учасники акції планують передати президенту Зеленському звернення на підтримку підозрюваних.

"Сьогодні рівно місяць, як, за сфабрикованими звинуваченнями, було затримано Андрія Антоненка, Юлія Кузьменко та Яну Дугарь. Відтоді ми всі намагаємося знайти правду серед суцільного потоку брехні та бруду від владних структур. Багато хто з нас робили кілька спроб достукатися до найвищої сили в Україна - до Президента. Але всі спроби, поки, виявилися марними. Тому ми вирішили зробити чергову спробу донести наші переживання Президенту. Ми вимагаємо від Президента підтвердити, що він, відповідно до Конституції України, дійсно є гарантом Конституції, законності і прав людини в європейській державі Україна", - заявили організатори акції.

Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 01
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 02
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 03
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 04
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 05
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 06
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 07
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 08
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 09
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 10
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 11
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 12
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 13
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 14
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 15
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 16
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 17
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 18
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 19
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 20
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 21
Я не вірю, - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169787
 
   
 Топ коментарі
 
Хворий,хто довіряє владі "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1066
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Угу. И на нее никто не явился, как на дебаты ЗЕ. "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 6242
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Детский сад. Предлагаю любое дело решать по принципу "я верю - я не верю", и не нужно никакое следствие и суд - активисты разберутся.
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Головне - не йти купатися в ополонку, бо тоді не те що зріст, а й стать можна спутати. "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 8393
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А ти чого тут букафки тицяєш, а не під офісом президента вирішуєш криком та істерикою хто там в цій справі правий, а хто - винуватий?
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Что-то народу очень много собралось.
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Ну так рыгосоя же не у корыта, экономить на активистах начали.
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Странно, а что же Антоненко не согласился на следственный эксперимент, где ему надо было так же пройтись по местности, и эту разницу в росте как рисуют на плакатике - было бы четко видно?
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ну для тебе ж не дивно що тепер ківа буде дрочити в раді за 100000 гривень на місяць.
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А какая єму разніца кто будет там дрочити!? Главное что бы на хлеб было что намазать.
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Вата, кончай рвать ушанку - скоро морозы!
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"Суд" даже свидетелей не хочет слышать и видеть. Какие эксперименты?
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Тут возникает вопрос. ведь узнать рост подозреваемого - это же одно из первых что должны были сделать следователи, при том, что экспертиза по росту преступников у них была единственной до 2019 года? Как вообще могло получиться, что у прокурора нет его роста?
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Там повинен сидіти зелемойський,за свою цинічну,тупу брехню,і піар на пустому місті.А воно вже давно порушило все,що зв,язано з Законами,Констітуціею.Це жахливе клоунське шутло,зовсім не розуміє нічого,крім дешевих понтів,брехні і тупих хайпів,якими зараз живе,для свого бидловського рейтингу.
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_Не ждал от Юры. Думал он полностью и безоговорочно подложился под зелёных предателей. Во всяком случае называть вещи своими именами он яростно отказывается!
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Тут зелеублюдкам надо кем-то пожертвовать для прикрытия своей лажи. Рюкзаковым вряд ли. Скорее следаки пойдут "стрелочниками". Или упрутся рогом по этому делу со своим фуфлом и пожертвуют собой все вместе.
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Нет, на это они пойти не могут, им некуда отступать, на кону стоит репутация будущего Премьера - Авакова.
Такого премьера, который никогда не уходит в отставку, а будет на манер канцлера править вечно.
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"Убивство Шеремета: що відбувається у справі через місяць. Гучні обіцянки і нестиковки"
Оглядова стаття журналіста видання "Букви" Є.Чайки - https://bykvu.com/ua/mysli/sprava-sheremeta-shcho-vidbuvaietsia-u-spravi-cherez-misiats-huchni-obitsianky-i-nestykovky/
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"Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 2512Дмитро Корчинський
18 хв ·

Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.

Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.
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любое сомнение трактуется в пользу подозреваемого, зед**илы это мировая практика, если вы думаете что вы будете с**я вести как сруцкие макаки а вас будут судить по европейским ценностям то нет, вас будут резать и **..ть это будут делать с удовольствием роты и батальоны которые сейчас пока дома
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Недовіряє цьому розслідуванню, виявляється, і окремі представники чинної влади. Зокрема, міністр Коляда:
«Відомий в Україні пранкер на прізвисько "Джокер" поспілкувався з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві. Скріншоти з розмовою він опублікував на своєму Telegram-каналі, передають Патріоти України.
За листуванні видно, що Коляда не дотримується позиції керівництва країни та силових відомств і не згодна зі звинуваченнями на адресу підозрюваних у даній справі.
"Справа вбивства Шеремета. Поговорив від імені Корчинської з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою. Міністр, як і Корчинська, всупереч волі президента Зеленського і позиції міністра внутрішніх справ Авакова не згодна зі звинуваченнями, і хоче допомагати підозрюваним у вбивстві журналіста", - написав він».Скріни переписки: https://patrioty.org.ua/politic/ie-seriozni-sumnivy-dzhoker-zlyv-u-merezhu-tsikavu-perepysku-pro-spravu-sheremeta-foto-311422.html
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Я - человек простой, вижу Алекс Роженко - отправляю в спам!
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Хорошо бы таких отправлять к червям, ток где ж ты эту цуку ватную поймаешь.
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Скоро наше мвд уже откроет курсы: "шитье белыми нитками по белому"...😄
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Що символічно, білим по білому - це традиційна поховальна вишиванка...
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Є три види вишивання - хрестиком, гладдю і зашморгами.
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"Художественная штопка" - так это называется (без шуток, есть такая).
Дыры в деле Антоненко будут заделывать.
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Позор на всю Европу. Так называемые президент и министр мвс работают на прпоганду РФ... 😎
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Найактивніший - пес. "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 8722
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Понятны чувства родственников, но следствие надо закончить. У нас пока ещё не анархия.
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Это очередная авантюра Зеленского. Все нераскрытые убийства по стране скинуть на участников АТО.
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Якщо суди будуть судити по справедливості, то ця фальсифікація не пройде. Це якби була одна особа, а так трое і у кожного є алібі. У разі виправдення мають піти у відставку особи з брифінгу - всі. А потім під суд за маніпуляції, чи зловживання владою, чи шахраство, да какая разница, придумать.
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