 "Я не вірю", - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активісти, друзі і рідні підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яни Дугарь - прийшли на вулицю Банкову під будівлю Офісу президента, щоб привернути увагу гаранта Конституції до обставин справи, які, на їхню думку, свідчать про невинуватість підозрюваних.
Вони тримають плакати з написами "Не вірю", "Біла нитка, досить шити!", "Хто наступний?".
Учасники акції планують передати президенту Зеленському звернення на підтримку підозрюваних.
"Сьогодні рівно місяць, як, за сфабрикованими звинуваченнями, було затримано Андрія Антоненка, Юлія Кузьменко та Яну Дугарь. Відтоді ми всі намагаємося знайти правду серед суцільного потоку брехні та бруду від владних структур. Багато хто з нас робили кілька спроб достукатися до найвищої сили в Україна - до Президента. Але всі спроби, поки, виявилися марними. Тому ми вирішили зробити чергову спробу донести наші переживання Президенту. Ми вимагаємо від Президента підтвердити, що він, відповідно до Конституції України, дійсно є гарантом Конституції, законності і прав людини в європейській державі Україна", - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Такого премьера, который никогда не уходит в отставку, а будет на манер канцлера править вечно.
Оглядова стаття журналіста видання "Букви" Є.Чайки - https://bykvu.com/ua/mysli/sprava-sheremeta-shcho-vidbuvaietsia-u-spravi-cherez-misiats-huchni-obitsianky-i-nestykovky/
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Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.
Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.
«Відомий в Україні пранкер на прізвисько "Джокер" поспілкувався з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві. Скріншоти з розмовою він опублікував на своєму Telegram-каналі, передають Патріоти України.
За листуванні видно, що Коляда не дотримується позиції керівництва країни та силових відомств і не згодна зі звинуваченнями на адресу підозрюваних у даній справі.
"Справа вбивства Шеремета. Поговорив від імені Корчинської з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою. Міністр, як і Корчинська, всупереч волі президента Зеленського і позиції міністра внутрішніх справ Авакова не згодна зі звинуваченнями, і хоче допомагати підозрюваним у вбивстві журналіста", - написав він».Скріни переписки: https://patrioty.org.ua/politic/ie-seriozni-sumnivy-dzhoker-zlyv-u-merezhu-tsikavu-perepysku-pro-spravu-sheremeta-foto-311422.html
Дыры в деле Антоненко будут заделывать.