 "Я не вірю", - під ОП відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти, друзі і рідні підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яни Дугарь - прийшли на вулицю Банкову під будівлю Офісу президента, щоб привернути увагу гаранта Конституції до обставин справи, які, на їхню думку, свідчать про невинуватість підозрюваних.

Вони тримають плакати з написами "Не вірю", "Біла нитка, досить шити!", "Хто наступний?".

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Учасники акції планують передати президенту Зеленському звернення на підтримку підозрюваних.

"Сьогодні рівно місяць, як, за сфабрикованими звинуваченнями, було затримано Андрія Антоненка, Юлія Кузьменко та Яну Дугарь. Відтоді ми всі намагаємося знайти правду серед суцільного потоку брехні та бруду від владних структур. Багато хто з нас робили кілька спроб достукатися до найвищої сили в Україна - до Президента. Але всі спроби, поки, виявилися марними. Тому ми вирішили зробити чергову спробу донести наші переживання Президенту. Ми вимагаємо від Президента підтвердити, що він, відповідно до Конституції України, дійсно є гарантом Конституції, законності і прав людини в європейській державі Україна", - заявили організатори акції.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".