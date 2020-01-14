 На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
01:40 Турборежим у цифрах
02:50 Чому уряд і парламент не виконали всіх завдань від Зеленського
04:37 Внутрішні конфлікти фракції
05:36 "Конфлікти" - істинний приклад того, що у нас демократична фракція
07:50 Про Олександра Дубінського і Давида Арахамію
08:20 Про виключення з фракції Анни Скороход
10:24 Чому Олександра Дубінського не виключають зіф "Слуги народу" і коли це може статися
12:14 "Слово президента дуже важливе для фракції"
14:30 Чому нардеп Роман Іванісов не склав мандат після скандалу зі зґвалтуванням і судимістю
16:57 Про розпуск однієї з груп у фракції "Слуга народу"
21:00 "За теорією ймовірності, за кількості 252 депутати кількість можливих зашкварів зростає за математичною формулою": чому скандальних історій, пов'язаних зі "Слугою народу", стає дедалі більше
22:10 "Зараз зашквари смішні"
22:35 Хто і як намагається розколоти фракцію "Слуга народу"
25:05 "Є хулігани всередині фракції"
25:46 "Телеграм-профспілка", яка псує нерви "Слугам народу", і як це збираються регулювати
28:40 "Телеграм-канали" вбивають довіру людей до медіа
29:45 Про вплив "соросят"
31:02 Що сталося з ТСК щодо телеканалів Медведчука
32:51 Про рішення ходити на канали Медведчука після бійки Гео Лероса і Максима Бужанського
36:05 Про нові телеканали, які мають вести мовлення на окупованому Донбасі
38:03 "Запрограмовані роботи" у Верховній Раді
40:49 Про ставлення до Євромайдану і роботу із Сергієм Тігіпком
44:47 Електронні декларації чоловіка і доходи сім'ї
Да-да, я это уже слышала, "кацапчек"(С), про "какие ваши доказательства".
Иди зайчик, иди, котик, к товарищам по зоне на русвесну
Вам, русским уголовникам, вечно требуются 127% доказательств.
"Какие ваши доказательства"?
Иди уголовный, я не подаю лахтинским
Але і крадуть теж, і не факт що меньше, фінансовий стан країни це підтверджує.
А я вважаю, що справа свинарчуків порівняно з відкатами" бені - яйця виїденого не варта.
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли син Веспасіана Тит (теж майбутній імператор), кастрував всіх чоловіків та хлопчиків, що лишилися живими, національність визначають по матері.
І можливі дивні речі. Якщо якийсь, скажімо Беренгольц, оженився на Гапці Грушці, а його син, теж Беренгольц на якійсь Гальці Прокопчучці, то діти від такого шлюбу, до речі Беренголци, уже не євреї!
І навпаки. Тому дивитися треба на маму, а на на татове, чи дідове прізвище.
Над Слугами народа и смеются.
Во всем мире.
Главное, чтобы лохторату не пришло прослезиться, когда отсмеются.
Источник: https://censor.net.ua/v3169779
"По делам узнаете их" - там в Писании говорится.
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ та формула называется, по ней еще крысы и лахтинские плодятся.
И когда это я писала, что я - инженер?
Я инженер-математик, математик я прикладной, лахта ты ср*ная.
Пусть министры и депутаты получают высокие зарплаты и не берут взяток, лучше пусть наши зарплаты поднимают до европейского уровня.
Не правда ли, впечатляет?
И это только оклад, без учёта всевозможных доплат и премий., https://uc.ink/1hKQQX?pub=link [Давайте порадуемся за Рябошапку! - Экономика от Пророка]: Посмотри!
=29 лимончиків $!!)))
"лох не мамонт - не вымрет"(с)
От так і вас зможуть закрити
Вот оно!
Если воровать "по чуть-чуть", всего лишь по 5000 долларов в месяц, в конверте, то это "смешно"?!
Надеюсь, зебильё теперь совсем счастливо!
"Зашквар" - это даже не кацапское наречие, это блатной жаргон.
ЗЕфилитики , вы выбрали власть, достойную вас.
ГДЕ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ ВОРОВАТЬ .??? .
ану выключите аппаратуру.. нам пора решение ...выносить
Так з "Укропа" і перевели в Слуги.
А какая разница?#
Й все це може виправдатись роздмуханою маячнею, про «свінарчуків» по яких досі нема ніяких рішень й схоже не буде???