 На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

01:40 Турборежим у цифрах

02:50 Чому уряд і парламент не виконали всіх завдань від Зеленського

04:37 Внутрішні конфлікти фракції

05:36 "Конфлікти" - істинний приклад того, що у нас демократична фракція

07:50 Про Олександра Дубінського і Давида Арахамію

08:20 Про виключення з фракції Анни Скороход

10:24 Чому Олександра Дубінського не виключають зіф "Слуги народу" і коли це може статися

12:14 "Слово президента дуже важливе для фракції"

14:30 Чому нардеп Роман Іванісов не склав мандат після скандалу зі зґвалтуванням і судимістю

16:57 Про розпуск однієї з груп у фракції "Слуга народу"

21:00 "За теорією ймовірності, за кількості 252 депутати кількість можливих зашкварів зростає за математичною формулою": чому скандальних історій, пов'язаних зі "Слугою народу", стає дедалі більше

22:10 "Зараз зашквари смішні"

22:35 Хто і як намагається розколоти фракцію "Слуга народу"

25:05 "Є хулігани всередині фракції"

25:46 "Телеграм-профспілка", яка псує нерви "Слугам народу", і як це збираються регулювати

28:40 "Телеграм-канали" вбивають довіру людей до медіа

29:45 Про вплив "соросят"

31:02 Що сталося з ТСК щодо телеканалів Медведчука

32:51 Про рішення ходити на канали Медведчука після бійки Гео Лероса і Максима Бужанського

36:05 Про нові телеканали, які мають вести мовлення на окупованому Донбасі

38:03 "Запрограмовані роботи" у Верховній Раді

40:49 Про ставлення до Євромайдану і роботу із Сергієм Тігіпком

44:47 Електронні декларації чоловіка і доходи сім'ї