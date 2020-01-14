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Все про:Братущак (49) Слуга народу (589) Дубінський (43) Кравчук Євгенія (14) Скороход Анна (25) Іванісов (20)

 На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук. ВIДЕО

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, чому уряд і парламент не виконали всіх завдань від Зеленського, хто і як намагається розколоти фракцію "Слуга народу", про "хуліганів" всередині фракції, а також про анонімні Telegram-канали, які "псують нерви нардепам", і як влада збирається це регулювати.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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01:40 Турборежим у цифрах
02:50 Чому уряд і парламент не виконали всіх завдань від Зеленського
04:37 Внутрішні конфлікти фракції
05:36 "Конфлікти" - істинний приклад того, що у нас демократична фракція
07:50 Про Олександра Дубінського і Давида Арахамію
08:20 Про виключення з фракції Анни Скороход
10:24 Чому Олександра Дубінського не виключають зіф "Слуги народу" і коли це може статися
12:14 "Слово президента дуже важливе для фракції"
14:30 Чому нардеп Роман Іванісов не склав мандат після скандалу зі зґвалтуванням і судимістю
16:57 Про розпуск однієї з груп у фракції "Слуга народу"
21:00 "За теорією ймовірності, за кількості 252 депутати кількість можливих зашкварів зростає за математичною формулою": чому скандальних історій, пов'язаних зі "Слугою народу", стає дедалі більше
22:10 "Зараз зашквари смішні"
22:35 Хто і як намагається розколоти фракцію "Слуга народу"
25:05 "Є хулігани всередині фракції"
25:46 "Телеграм-профспілка", яка псує нерви "Слугам народу", і як це збираються регулювати
28:40 "Телеграм-канали" вбивають довіру людей до медіа
29:45 Про вплив "соросят"
31:02 Що сталося з ТСК щодо телеканалів Медведчука
32:51 Про рішення ходити на канали Медведчука після бійки Гео Лероса і Максима Бужанського
36:05 Про нові телеканали, які мають вести мовлення на окупованому Донбасі
38:03 "Запрограмовані роботи" у Верховній Раді
40:49 Про ставлення до Євромайдану і роботу із Сергієм Тігіпком
44:47 Електронні декларації чоловіка і доходи сім'ї

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169779
 
   
 Топ коментарі
 
Доречі, що там з конвертами в СН? Вже розвлідували, посадили? Невже ніт? На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 560
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Да что вы говорите ! Исчезновение "главкома" и ближайшей челяди в Оман; аресты военных и волонтёров по состряпанному обвинению в "убийстве Шеремета" - это, типа, "мелочи".
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она после НГ и Старого также с похмелья н отошла и тяжелых наркотив тому ей дебильной все смешно.и весело... Господи! где таких...ГХМ..пипипипи набрал Вислюк то наш дефективных убогих бладженных наглых подонистых мразистей негодяй негодяевичей
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Ничего , они быстро растут. За несколько месяцев вылез скандал о зарплатах в конвертах , значит потенциал есть .
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Доречі, що там з конвертами в СН? Вже розвлідували, посадили? Невже ніт? На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 560
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"Да и вообще: какие ваши доказательства?"

Да-да, я это уже слышала, "кацапчек"(С), про "какие ваши доказательства".
Иди зайчик, иди, котик, к товарищам по зоне на русвесну
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Т.е. Порошенко такое говорил? Хорошо что Вы согласились. Спс. Я к этому и подводил.
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Точно, лахтинский дебил.
Вам, русским уголовникам, вечно требуются 127% доказательств.
"Какие ваши доказательства"?
Иди уголовный, я не подаю лахтинским На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2193
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Вах... какая экспрессия. Наверняка связана с открытием в области тонкостенчатых конструкций которые "развиваются по математической формуле" (с) OA.
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Про конверты надо у Пети спрашивать, но пока Петя молчит на допросах...
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зебобик, зелений вiслюк не тільки не посадив Пороха ,а щей підвищив йому зарплатню На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 6636
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разверните фото, это всё что нужно знать о новой власти. ватники привели во власть ватников.
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Думать ,анализировать - для большинства зелебобиков это напрягаться, лежа на диване вылупившись в зомбоящик.Они ж привыкли тужиться только в санузле...
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ну сунули депутатишке что то в конверте,что ьы падло знал кто его *кормит*,ну в самом деле,гдеж здесь то коррупция????
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Ця "слуга" невідомо кого здатна озвучити та порівняти суми, які підтверджені слідством та судами по Оборонпрому, із сумами, які віддані хоча би Бені при зеленій владі?
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Они не ответят. Никто из них эту муйню на 48 минут не осилит.
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Тому треба той цирк зрозуміти і таки дати йому час розвалити країну. Нє?
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Вони ж не крадуть, вони ж тільки розвалюють країну ? На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 6194
Але і крадуть теж, і не факт що меньше, фінансовий стан країни це підтверджує.
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Ну, рощвалюють, щоб рорародерити на руїнах. Цікаво, це вважається крадіжкою, чи ні ?
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Да что вы говорите ! Исчезновение "главкома" и ближайшей челяди в Оман; аресты военных и волонтёров по состряпанному обвинению в "убийстве Шеремета" - это, типа, "мелочи".
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А що, вже когось за справи оборонпрома або і вдкати посадили, чи може якісь конкретні суми довели? То все - маячня "слуг бені".

А я вважаю, що справа свинарчуків порівняно з відкатами" бені - яйця виїденого не варта.
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бубочка ,ты почему так плохо себя ведешь? - дяденька,а дяденька индеец - они меня горшок за собой выносить заставляют (с надрывом и слезы на глазах) - пожалел я вовочку ,а не надо было))))
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Тобто по логіці цієї жінкині, якщо в Укроборонпромі отримали відкатів напр. на 1 млн., а в Слузі наріду просрали тільки 999 тис. 999 грн., то питань до них не має бути? Скоро ці слуги почнуть порівнювати стан ******** України з періодом комуністичних злочинів або другої світової війни і доводити, що все не так погано.
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Зе не коррупционер! Летят чепчики вверх, его нам дал Бог! Подождите год И получите от него вместо коррупции МЕГАКОРРУПЦИЮ и называться она будет РЫНОК ЗЕМЛИ. На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 1950
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Нахабно-хуцпата єврейска пика!
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли син Веспасіана Тит (теж майбутній імператор), кастрував всіх чоловіків та хлопчиків, що лишилися живими, національність визначають по матері.
І можливі дивні речі. Якщо якийсь, скажімо Беренгольц, оженився на Гапці Грушці, а його син, теж Беренгольц на якійсь Гальці Прокопчучці, то діти від такого шлюбу, до речі Беренголци, уже не євреї!
І навпаки. Тому дивитися треба на маму, а на на татове, чи дідове прізвище. На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 7775
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Когда Комитет Рады по Внешней (!) Политике возглавляет поц, покупающий проституток прямо в зале Рады, это, несомненно, смешно.
Над Слугами народа и смеются.
Во всем мире.
Главное, чтобы лохторату не пришло прослезиться, когда отсмеются.
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Тут "про колобок" уже "бьёт себя пяткой в грудь", что он голосовал за Порошенко и всем доказывал, что Зеленский неспособен управлять страной..." И он "оказался прав"!!! Я чуть с дивана не упал...
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Дык, у нас шо не депутат, то - песТня! От хоть цитата нашего, Прости Господи, министра ин.дел о жертвах авиакатастрофы "...Украинцев 11, к счастью. Жаль такое говорить, но все же только 11 человек..."
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"зашквар" это вообще-то тюремно-блатной жаргон... хотя чему удивляться, всё сходится На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 8263
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"огласите, пожалуйста, весь" нынешний price. ну, так, для сравнения
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да вы уже в той коррупции як в дерьме- даже януковощ как первоклассник перед вашим быдлядским грабежом страны)смешные и окраски, говорит, не имеют...
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От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц, https://uc.ink/1ipQdt?pub=link [От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц - Экономика от Пророка]: Посмотри!

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Сказочные идиоты, и оболванивают других этой ересью.
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""По теории вероятности, при количестве 252 депутата количество возможных зашкваров растет по математической формуле": почему скандальных историй, связанных со "Слугой народа" становится все больше"
Источник: https://censor.net.ua/v3169779

"По делам узнаете их" - там в Писании говорится.
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По какой такоЁ "растет по математической формуле"? Вы же говорили, что Вы инженер. Инженер бы не стал такое даже цитировать. Впрочем, понятно, что Вы говорили не правду.
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По какой математической формуле растет?
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ та формула называется, по ней еще крысы и лахтинские плодятся.

И когда это я писала, что я - инженер?
Я инженер-математик, математик я прикладной, лахта ты ср*ная.
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Вы выразились неграмотно с точки зрения математики и нженерии. Инженер-математик так бы не написал, споткнулся бы. Что доказывает мою правоту. Не инженер и не математик Вы.
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Негоже инженеру-математику спорить с ошибкой генной инженерии.
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Но это неправильно!З ачем притворяться, что Украина бедная,посмотрите, сколько «мерседесов» и «лексусов» на уллицах! Украина просто ограбленная, посмотрите , какие дворцы в европейских столицах построены украинскими олигархами за счет ограбления людей!
Пусть министры и депутаты получают высокие зарплаты и не берут взяток, лучше пусть наши зарплаты поднимают до европейского уровня.
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Давайте порадуемся за Рябошапку!, Ведь совсем недавно кабинет министров увеличил его оклад с 37 000 до… 93 648 ГРИВЕН.
Не правда ли, впечатляет?
И это только оклад, без учёта всевозможных доплат и премий., https://uc.ink/1hKQQX?pub=link [Давайте порадуемся за Рябошапку! - Экономика от Пророка]: Посмотри!
На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 6427
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Нищеброд, я лучше иконку коболева нарисую. В год крысы, на фарт
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Агга, знову хочуть премію з 3 лярдів$
=29 лимончиків $!!)))
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Руководство "Нафтогаза" уже заработало 4,6 млрд. и взяло себе премию за работу 46 млн. Газпром из этих 4,6 вернул только 2,9 млрд, но руководство "Нафтогаза" снова хочет премию в 25,6 млн. ...

"лох не мамонт - не вымрет"(с)
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сейчас они всю землю продадут и в оманы уедут с баблом. вот тогда обхохочешься.
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Продивився інтерв"ю. Ну, пліснява договорилася про закриття ютубе-, телеграм- та ін. канали. Прямо як у Росії.
От так і вас зможуть закрити
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Ах, вот оно что, Михалыч!
Вот оно!
Если воровать "по чуть-чуть", всего лишь по 5000 долларов в месяц, в конверте, то это "смешно"?!
Надеюсь, зебильё теперь совсем счастливо!
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Оу! Шлюха по фене ботает ?!
"Зашквар" - это даже не кацапское наречие, это блатной жаргон.
ЗЕфилитики , вы выбрали власть, достойную вас.
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Помним 25 косарей в конверте, и муж начальник райотдела обещал прибить дубинского. Нах ее вообще слушать. Дура дурой и так понятно
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А теперь эта овечка пусть объяснит - как так случилось что при отсутствии коррупции ( якобы отсутствии ) , в бюджете образовалась дыра в 70 млрд На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 7218 .. А когда этой коррупции было ( якобы На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 8935 . )" выше крыши" , этой дыры небыло . ??

ГДЕ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ ВОРОВАТЬ .??? .
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Наскільки менше зашкварили країну Зелені ублюдки На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 1034 На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 579 На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 9418
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- кто пустил журналистов на заседание фракции СН ?
ану выключите аппаратуру.. нам пора решение ...выносить

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провал бюджета хорошо демонстрирует кто "воровал" а кто ВОРУЕТ!
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Єдині в світі хто звинуватив українських пілотів в катастрофі Боінга в Ірані - це українська влада. По наказу Зеленського, поліція відкрила карну справу проти екіпажу на наступний день. А посольство в Ірані зразу заявило про несправність літака. За це має хтось відповісти.
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"На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов"... где реально посадки по этому "фону"? Ьанда зелёных всех кормит этим бла-бла-шоу, а в то время тырят государственные деньги!!! Где реальное повышение пенсий ( не на 20 гривень?), где достойные зарплаты медикам, где судебная реформа ( повышение доверия к судам), где в конце концов инвестиции? Про#рали все достижения 5 лет за полгода и привели циркачей-иллюзионистов к власти ! Весь мир смеется уже в глаза, даже Помпео звонит спрашивает, что делает наше несчастье в Омане( Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев.. цензор.нет)
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По всем признакам и событиям коррупция при Зеленском и его банде будет гораздо больше,чем при всех президентах вместе взятых!
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Что бы ещё зешалава сказала? Что СН-воры? На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 1018
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Когда какой то представитель зеленого стада говорит...складывается впечатление что он бредит...
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Новий політик На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2450 , на Тігіпко з партії Януковича працювала, потім на "Укроп" Коломойського.
Так з "Укропа" і перевели в Слуги.
А какая разница?#
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Куда, ироды, богдАна заныкали? И субсидии. Ляд с богданом(лень писать фамилию с заглавной буквы, оно того не стоит), но субсидии, изверги, верните народу. Подходит пора оплачивать представление, а денег нет.
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очередное "А у вас там негров линчуют" в исполнении слуги урода.
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Багатомільйонні відкати!!! Ряботряпка, баклан, сцитник навіщо?!!! Або садіть, або не 3,14.діть!!!
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Тобто розграбований бюджет, зупинка реформ в армії, зупинка медичної реформи, повернення в країну схематозників портнова, богатирьової, повний провал у зовнішній політиці, скатування у виконавців бажань путєна, намагання допомогти бєнє прибрати приват... Це так - лише по верхах пробігся, не заглиблюючись...
Й все це може виправдатись роздмуханою маячнею, про «свінарчуків» по яких досі нема ніяких рішень й схоже не буде???
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От щас Слуги народа ОПГ Витренко и Коболева под миллиард для ейных мам выплатят, а там еще укрзализныця, укрпочта да малоле, и гаранту с прокурорами дай ...
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А шо она гавкает? Кого посадили? Вы ж щас власть. Гавкает про свинарчуков про Укроборонпром, а где судебные решения? КТо конкретно срок получил?? Шо никто? Так чего ты раскудахталась приСлуга УРода, а мама любит скорость в 24 квартирах не хочешь расследовать??
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