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Все про:безхатько (12) Дніпропетровськ (1244) пожежа (1987) смерть (3758)

 У Дніпрі загорівся і помер від опіків безхатько. ВIДЕО

На площі Героїв Майдану в Дніпрі загорівся безхатько. Попри те, що його швидко загасили, він зазнав сильних опіків, несумісних із життям. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, повідомлення про те, що біля міської ковзанки горить людина, надійшло до служби швидкої допомоги близько 17:00.

Відео Обозреватель.Днепр

Причина, чому людина загорілася, невідома. За словами очевидців, потерпілий сидів на лавочці з іншим безпритульним, який абсолютно не постраждав. Однак він ніяк не реагував на те, що відбувається поряд.

На місце відразу направили бригаду, яка перебувала найближче. Прибувши, медики виявили непритомну людину у важкому стані. Площа опіків становила понад 90% тіла. Постраждалого моментально помістили в машину швидкої допомоги, де йому почали капати необхідні медикаменти. Під час транспортування до лікарні стан чоловіка різко погіршився і настала клінічна смерть. Протягом 30 хвилин співробітники швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, але потерпілий помер.

Також читайте: Три людини загинули через пожежу в будівельному вагончику в Одеській області, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169762
 
 
 Топ коментарі
 
Несколько лет назад в Днепре (вроде) орудовала банда сынков прокуроров, которые бомжей убивали и поджигали. Их тогда вроде разоблачили. Там случайно не выпустили их?
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Сидит сосед и просто втыкает! Пиздец.
А тот кто снимал лайки себе накручивает ??! Не намного лучше.
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Автор видео - мразь! Если бомж может бухой и нечего не соображает, то автор видео прекрасно себя чувствует. Для него праздник снять горящего человека!
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Несколько лет назад в Днепре (вроде) орудовала банда сынков прокуроров, которые бомжей убивали и поджигали. Их тогда вроде разоблачили. Там случайно не выпустили их?
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это центр города, 5 вечера, каток. Куча людей была.
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Це вже якийсь треш... Хоча я колись бачив, як у одного алкана в селі пішов вогонь з рота після того, коли він перепив перваку, але щоб вогонь по всьому тілу...
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Реанимационные мероприятия пострадавшему, у которого площадь ожогов более 90% - ?! Вот бы все медицинские работники были такими.
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Какой энтузиаст-пожарный заснял это всё на видео?
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Если рядом не было источника огня, то, по-видимому, его подожгли, предварительно облив чем-то?
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"Однако он никак не реагировал на происходящее рядом"_______________________"не реагировавших" как минимум двое - бомж и автор видео!
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Автор видео - мразь! Если бомж может бухой и нечего не соображает, то автор видео прекрасно себя чувствует. Для него праздник снять горящего человека!
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Дебілоїди статейку крапали!?
Хай направить ДСНС туди екстрасенсів, ті швидко "визначать" що сталось!
Країна дебілів і ідіотів вірять всякій дурні!
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Сидит сосед и просто втыкает! ******.
А тот кто снимал лайки себе накручивает ??! Не намного лучше.
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Самовозгора́ние челове́ка (англ. Spontaneous human combustion, SHC) - паранормальное явление, в результате которого человек якобы может воспламениться без видимого внешнего источника огня.
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Если столько бухать, то можно настолько пропитаться спиртом, что и искры хватит...
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Против оператора завели уголовное дело по статье неоказание помощи, ищет полиция.
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