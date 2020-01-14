 Адвокат Дугарь Коломієць показав власника саперної сумки, вилученої у його підзахисної: "Знайомтеся, це Андрій - сапер 25-ї бригади". ВIДЕО

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Коломієць опублікував відео, на якому український військовий на ім'я Андрій, який проживає в тому ж блоці гуртожитку, де і Яна Дугарь, показує сумку, подібну до вилученої у неї під час обшуку.

"Руслане Рябошапка, ось та сама сумка сапера, якою лякало МВС на сумнозвісному брифінгу у справі Шеремета. Штука в тому, що в МВС в курсі, що це за сумка, що в ній і кому вона належить. Тепер і Ви в курсі", - написав він, звертаючись до Генпрокурора.

Факт того, що вилучена сумка не належала Дугарь, був відомий поліції, оскільки під час обшуку вони вилучили сертифікат сапера, того самого власника сумки, сусіда Яни по гуртожитку, стверджують захисники.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.