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Все про:Шеремет (336) Дугарь Яна (24)

 Адвокат Дугарь Коломієць показав власника саперної сумки, вилученої у його підзахисної: "Знайомтеся, це Андрій - сапер 25-ї бригади". ВIДЕО

Адвокат фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь Віталій Коломієць заявив, що поліція від самого початку знала, кому належить знайдена у його підзахисної саперна сумка.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Коломієць опублікував відео, на якому український військовий на ім'я Андрій, який проживає в тому ж блоці гуртожитку, де і Яна Дугарь, показує сумку, подібну до вилученої у неї під час обшуку.

"Руслане Рябошапка, ось та сама сумка сапера, якою лякало МВС на сумнозвісному брифінгу у справі Шеремета. Штука в тому, що в МВС в курсі, що це за сумка, що в ній і кому вона належить. Тепер і Ви в курсі", - написав він, звертаючись до Генпрокурора.

Факт того, що вилучена сумка не належала Дугарь, був відомий поліції, оскільки під час обшуку вони вилучили сертифікат сапера, того самого власника сумки, сусіда Яни по гуртожитку, стверджують захисники.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Адвокат Дугарь Коломієць показав власника саперної сумки, вилученої у його підзахисної: Знайомтеся, це Андрій - сапер 25-ї бригади 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169761
 
   
 Топ коментарі
 
Рябошапке и Авакову "какая разница".
Переплюнули Пшонку и Захарченко. Те хоть были открытыми рыгами.
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не осталось ничего от "убойных" доказательств которые предъявляли на брифинге украинофоб Зе-ишак и Авакян....
Все доказы как оказались не стоят н и ч е г о ...
Но люди которые защищали и боролись за Украину будут продолжать сидеть...
А раше убийц и сепаров будут продолжать выдавать Московии...
Сучья страна тупого нарида...
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Главменты заявляли, что убийство было организовано и исполнено на очень высочайшем техническом и организационном уровне.
Но при этом высочайшей квалификации "специалист-организатор" убийства Антоненко три года хранит выпотрошенную мину у себя под кроватью, держит фотки с ней на своих личных страницах в соцсетях.
В этот противоречивый бред ментов и прокуроров могут верить только лишнехромосомные.
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Да всё они и так с самого начала знали вплоть до клоуна!
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