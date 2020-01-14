 "#бати, наколотило!" - масштабна ДТП на проспекті Соборності біля моста Патона в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця ДТП опублікувала спільнота Киев Оперативный.

Інформації про постраждалих на цей момент немає. Через аварію по обидва боки мосту утворилися серйозні автомобільні затори.

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