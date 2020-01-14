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 "#бати, наколотило!" - масштабна ДТП на проспекті Соборності біля моста Патона в Києві. ВIДЕО

Відразу кілька легкових автомобілів серйозно пошкоджені в результаті ДТП на проспекті Соборності біля столичного мосту Патона. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця ДТП опублікувала спільнота Киев Оперативный.

Інформації про постраждалих на цей момент немає. Через аварію по обидва боки мосту утворилися серйозні автомобільні затори.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169746
 
 
 Топ коментарі
 
У зебилов права нужно забирать. Умственно отсталые за рулем это катастрофа.
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Чудеса творят идиоты, а дебилы в них верят!
Реверсная полоса для движения там закрыта!
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там вместо реверсной полосы нужен отбойник метра полтора. Хотя дебилам и это не преграда.
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Чудеса творят идиоты, а дебилы в них верят!
Реверсная полоса для движения там закрыта!
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Чудес не бывает . Есть хорошо спланированные акции...
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Нужно запретить выдачу прав всяким зебилам, а то проехать уже спокойно нельзя!!! "#бать, наколотило!" - масштабное ДТП на проспекте Соборности возле моста Патона в Киеве - Цензор.НЕТ 7062
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У зебилов права нужно забирать. Умственно отсталые за рулем это катастрофа.
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Правильно.Всем ровняться на водил петра пойлошенко.
"Даже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко" (видео)
https://www.unian.net/m/incidents/10075106- pensioner-kotorogo-sbil-kortezh-poroshenko-dal-pervoe-intervyu-posle-dtp-foto-video.html
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Гавно твоё уже выветрилось... Давай посвежее!
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За вами не успеешь.Весь свежак сгребли,даже по карманам пораспихивали.
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там вместо реверсной полосы нужен отбойник метра полтора. Хотя дебилам и это не преграда.
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если не горит светофор движения по реверсной полосе то водитель не имеет права по ней ехать, а он там не горит никогда.
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Не должно быть там в принципе этой полосы - а вот отбойник очень даже нужен.
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если не нарушать ПДД то никакие отбойники не нужны и реверсная полоса там очень кстати!
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"если не нарушать ПДД "

Это условие в принципе трудновыполнимо - кто-то обязательно рано или поздно нарушит.
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100уе минимальный штраф и с завтрашнего дня количество нарушений упадет минимум на 50%!
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Но 50% весдь все равно останется, верно? А отбойник решит эту проблему кардинально.
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когда там работал светофор, такая же хрень была постоянно. Для одаренных водятлов посмотреть вверх на светофор было западло.
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А там альтернативно одаренные почему-то считали, что это ВИП-полоса. При этом эти альтернативно-одаренные почему-то считали, что ВИП - это именно они.
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А если Авакову засунуть в *опу камеры, как вы думаете, порядок на дорогах появится?
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В наших реалиях либо никакой реверсивной, либо такая:
"#бати, наколотило!" - масштабна ДТП на проспекті Соборності біля моста Патона в Києві - Цензор.НЕТ 6084
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Это где то у "них"? Наверно тоже понимают глупость с реверсной полосой.
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рано нам реверсные полосы вводить, это для цивилизованых водителей с мозгом в коробке черепной. бетонные отбойники и штрафы размером с пол зарплаты, отлично работает, проверенно
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