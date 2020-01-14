 "#бати, наколотило!" - масштабна ДТП на проспекті Соборності біля моста Патона в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця ДТП опублікувала спільнота Киев Оперативный.
Інформації про постраждалих на цей момент немає. Через аварію по обидва боки мосту утворилися серйозні автомобільні затори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця ДТП опублікувала спільнота Киев Оперативный.
Інформації про постраждалих на цей момент немає. Через аварію по обидва боки мосту утворилися серйозні автомобільні затори.
Реверсная полоса для движения там закрыта!
"Даже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко" (видео)
https://www.unian.net/m/incidents/10075106- pensioner-kotorogo-sbil-kortezh-poroshenko-dal-pervoe-intervyu-posle-dtp-foto-video.html
Это условие в принципе трудновыполнимо - кто-то обязательно рано или поздно нарушит.