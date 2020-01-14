 "Забери його нахер! Довбо#об!" - бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на Микільській слобідці в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису конфлікту опубліковано на сторінці ГО "Микільська Слобідка" в соцмережі.

Жителям району Микільська слобідка біля метро "Лівобережна" вже не раз вдавалося блокувати будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка". Скандали навколо відомої забудови берегової лінії Дніпра йдуть з 2016 року.

Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро" й охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

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