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 "Забери його нахер! Довбо#об!" - бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на Микільській слобідці в Києві. ВIДЕО

Сьогодні вранці сталася бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на скандальному будівництві на Микільській слобідці в Києві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису конфлікту опубліковано на сторінці ГО "Микільська Слобідка" в соцмережі.

Жителям району Микільська слобідка біля метро "Лівобережна" вже не раз вдавалося блокувати будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка". Скандали навколо відомої забудови берегової лінії Дніпра йдуть з 2016 року.

Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро" й охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу "Зона здоров'я". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169736
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы не было сопротивления власти, в разных проявлениях, то мы ничем бы неотличались от рашки...
Всегда на стороне любых активистов, которые борются с властью, с барыгами, с ублюдками возомнившими себя небожителями, со вседозволенностью.

Рабов в рай не пускают.
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Власть должна навести порядок или люди сами его наведут.
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Власть должна навести порядок или люди сами его наведут.
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а шоферня -быдлота давит на газ , стрелять таких надо
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Кличко получил бабло за эту застройку 100%. Он там точно не помощник, разве что может застройщику помогать!
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Если бы не было сопротивления власти, в разных проявлениях, то мы ничем бы неотличались от рашки...
Всегда на стороне любых активистов, которые борются с властью, с барыгами, с ублюдками возомнившими себя небожителями, со вседозволенностью.

Рабов в рай не пускают.
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А ты знаешь, кто эти так называемые "активисты"? Навряд ли! Они все эти "активисты" могут быть с одной нанятой бригады и в основном это безработная спортивная братва из разных секций, разбавленная для картинки несколькими бабушками и дедушками. Одни "активисты" защищают интересы застройщиков, другие - интересы другой стороны, проигравшей этот проект, в надежде вернуться к решению вопроса в свою пользу. Поэтому здесь никакой борьбы с "барыгами и ублюдкамии" и не пахнет. Обе стороны конфликта одинакового пошиба, зачастую банально близкие к бандитам и к властям. Прежде, чем поддакивать, включайте мозги!
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Не далее, чем пару дней назад кремлеботы дружно орали, что это фейк и отказывались перейти на иерусалимский сайт, на котором появилась эта информация.
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вопрос больше , кто дал разрешение на строительство в историческом месте, и почему не подали в суд?
Когда государство не может защищать законность права, происходит анархия.
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При мудаке Кличко каждый вытворяет что хочет. И бараны снова его выберут.
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Киев уже давно превращен в одно большое гетто. Посему одной многоэтажкой больше, одной меньше - по. .
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Якщо проект гарний, то чому б і ні. Правда ЖК Санденс це тупий постсовок, якому не місце на першій полосі
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Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро" й охороняється як культурна спадщина з 2010 року.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3169736
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А где тугодум педалик? КАК можно строить БЕЗ документов??? Это что такое? Нет слов. Движемся не в сторону ЭС, а в сторону Сомали и других африканских стран.
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ну как бы если "педалик" - это зеля, тогда поддержу вопрос. если стройка БЕЗ документов - тогда рюкзакова вызывай. а кличко надо к ответу, только если стройка ПО документам (кто выдал разрешение, на каком основании).
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Был Кличко для украинского народа Великим Чемпионом, пошёл в мэры стал пидалик большой кучей говна.
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А НЕ ПОРА ЛИ ПРИДУРКУ ПЕДАЛИКУ ПОЙТИ НА ЗОНУ ?
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