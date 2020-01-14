 "Прибери його нахер! Довбо#об!" - бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на Микільській слобідці в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису конфлікту опубліковано на сторінці ГО "Микільська Слобідка" в соцмережі.

Жителям району Микільська слобідка біля метро "Лівобережна" вже не раз вдавалося блокувати будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка". Скандали навколо відомої забудови берегової лінії Дніпра йдуть з 2016 року.

Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро" й охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

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У ході вчорашнього конфлікту чотири людини постраждали від газу і стрілянини.

"І це після того, як вчора "Благоустрій" видав припис на демонтаж нового паркану, Департамент охорони культурної спадщини видав Припис на зупинку будівельних робіт. Департамент містобудування та архітектури, ви коли МУО скасуєте? Дві ділянки, на які вони видані, вже повернулися місту.

Поліція Києва, Патрульна поліція України, Національна поліція України, вас викликали, хоча ви повинні були охороняти безстрокову акцію! Чому будівництво досі не опечатане за порушення припису?

Мер Віталію Кличко, у вашому місті орудує відвертий криміналітет, без кордонів і без слідства!", - йдеться в повідомленні