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 Політика України, Київські новини, Суспільство
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Все про:конфлікт (325) протест (1051) будівництво (446) забудова (218)

 "Прибери його нахер! Довбо#об!" - бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на Микільській слобідці в Києві. ВIДЕО

Сьогодні вранці сталася бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на скандальному будівництві на Микільській слобідці в Києві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису конфлікту опубліковано на сторінці ГО "Микільська Слобідка" в соцмережі.

Жителям району Микільська слобідка біля метро "Лівобережна" вже не раз вдавалося блокувати будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка". Скандали навколо відомої забудови берегової лінії Дніпра йдуть з 2016 року.

Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро" й охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу "Зона здоров'я". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході вчорашнього конфлікту чотири людини постраждали від газу і стрілянини.

"І це після того, як вчора "Благоустрій" видав припис на демонтаж нового паркану, Департамент охорони культурної спадщини видав Припис на зупинку будівельних робіт. Департамент містобудування та архітектури, ви коли МУО скасуєте? Дві ділянки, на які вони видані, вже повернулися місту.

Поліція Києва, Патрульна поліція України, Національна поліція України, вас викликали, хоча ви повинні були охороняти безстрокову акцію! Чому будівництво досі не опечатане за порушення припису?

Мер Віталію Кличко, у вашому місті орудує відвертий криміналітет, без кордонів і без слідства!", - йдеться в повідомленні

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169736
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы не было сопротивления власти, в разных проявлениях, то мы ничем бы неотличались от рашки...
Всегда на стороне любых активистов, которые борются с властью, с барыгами, с ублюдками возомнившими себя небожителями, со вседозволенностью.

Рабов в рай не пускают.
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Власть должна навести порядок или люди сами его наведут.
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вопрос больше , кто дал разрешение на строительство в историческом месте, и почему не подали в суд?
Когда государство не может защищать законность права, происходит анархия.
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Власть должна навести порядок или люди сами его наведут.
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а шоферня -быдлота давит на газ , стрелять таких надо
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Кличко получил бабло за эту застройку 100%. Он там точно не помощник, разве что может застройщику помогать!
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Если бы не было сопротивления власти, в разных проявлениях, то мы ничем бы неотличались от рашки...
Всегда на стороне любых активистов, которые борются с властью, с барыгами, с ублюдками возомнившими себя небожителями, со вседозволенностью.

Рабов в рай не пускают.
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А ты знаешь, кто эти так называемые "активисты"? Навряд ли! Они все эти "активисты" могут быть с одной нанятой бригады и в основном это безработная спортивная братва из разных секций, разбавленная для картинки несколькими бабушками и дедушками. Одни "активисты" защищают интересы застройщиков, другие - интересы другой стороны, проигравшей этот проект, в надежде вернуться к решению вопроса в свою пользу. Поэтому здесь никакой борьбы с "барыгами и ублюдкамии" и не пахнет. Обе стороны конфликта одинакового пошиба, зачастую банально близкие к бандитам и к властям. Прежде, чем поддакивать, включайте мозги!
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Не далее, чем пару дней назад кремлеботы дружно орали, что это фейк и отказывались перейти на иерусалимский сайт, на котором появилась эта информация.
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вопрос больше , кто дал разрешение на строительство в историческом месте, и почему не подали в суд?
Когда государство не может защищать законность права, происходит анархия.
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При мудаке Кличко каждый вытворяет что хочет. И бараны снова его выберут.
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антошка! пес трусливый! скажи Кличко свои слова в глаза! не скажет баклан. киевляне сами выберут себе мэра, и не тебе пень решать!
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А Инна тут только откинулась я вижу.Судя по тексту мозги твои не отягощены интеллектом. Мне в том числе решать так как я киевлянин.
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антошенька! у своей жены мозг проверяй! мне тоже Киев дорог! как вы Антоша можете видеть или знать за меня? смотрите сватов и не напрягайтесь! от сумы и от тюрьмы, а дольше знаете.
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Киев уже давно превращен в одно большое гетто. Посему одной многоэтажкой больше, одной меньше - по. .
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Якщо проект гарний, то чому б і ні. Правда ЖК Санденс це тупий постсовок, якому не місце на першій полосі
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Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро" й охороняється як культурна спадщина з 2010 року.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3169736
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А где тугодум педалик? КАК можно строить БЕЗ документов??? Это что такое? Нет слов. Движемся не в сторону ЭС, а в сторону Сомали и других африканских стран.
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ну как бы если "педалик" - это зеля, тогда поддержу вопрос. если стройка БЕЗ документов - тогда рюкзакова вызывай. а кличко надо к ответу, только если стройка ПО документам (кто выдал разрешение, на каком основании).
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андрюша! а где аваков где рябая шапка? это не дело мэра проверять документы на застройку!
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Был Кличко для украинского народа Великим Чемпионом, пошёл в мэры стал пидалик большой кучей говна.
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олежик! Кличко какое отношение к стройке имеет , он разрешение не выдаёт. а вот где аваков и рябая шапка со товарищами? и ещё олежик не хами людям заочно! мэр Киева ходит на работу свободно , подойди и скажи ему в глаза оскорбления свои!
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Пидалик мэр Киева и к застройке Киева имеет самое непосредственное и шкурное отношение. А, что касается - подойди и скажи, то всему своё время. Да и уверен я - он давно знаеть кем стал.
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если вы так уверенны в его шкурном отношении то рябошапка вам в помощь и аваков! да не будет у вас не времени не желания подойти и сказать!
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Да, сразу видно братки с Даунбасса - 137 отпустили, а 250 новых прибыли
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А НЕ ПОРА ЛИ ПРИДУРКУ ПЕДАЛИКУ ПОЙТИ НА ЗОНУ ?
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и по какой статье ему туда идти? ты володенька сватов насмотрелся. очнись от эйфории!
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Застройщики превратили Киев в каменные джунгли !!!!! Твари !!!! Где мудило-педалик?
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да там пустырь всегда был, никакого наследия там нет, просто одни хотят отжать у других
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Тупорылый ИДИОТ - там 50м берег Днепра - и мы, кто там живет боремся за оборудованную набережную с пляжем, парками, как на Оболони.
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Обращайтесь колективно к Зеленскому, думаю он поможет.
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Таке саме по всьому Києву. Збудували два токсичних хмарочоса на перетені Лесі та Еспланадної які засрали весь район. І тей педалік про якого йде мова так і не сподобився прибрати сміття в лікарні поруч з парусом і зробити там сквер для людей. Зате на місці де були дерева і не дали побудувати 3-й хмарочос зробили парковку. Хаотична забудова у китайському стилі, це те на що перетворився Київ.
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Незаконная застройка в Киеве, как бороться?
Переносим столицу в какое-то захудалое село и проблема решена будет кардинально, застроек любых в Киеве не будет.
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А ЧТО МЕШАЕТ СЕЙЧАС ПОЗВОНИТЬ МУСОРАМ И РАЗОБРАТСЯ ЕСЛИ ТАМ ЧТО ТО НЕ ЗАКОННО? А ТАК НАБЛЮДАЕМ ПРОПЛАЧЕНУЮ БАНДУ ГОПНИКОВ КАК С 1-Й ТАК И СО 2-Й СТОРОНЫ, И НЕ ПОНЯТНО КТО ПРАВ, ОДНИ ХОТЯТ СТРОИТЬ А ДРУГИЕ МЕШАЮТ И ХОТЯТ ОТКАТ, ИЛИ ДРУГИЕ КТО МЕШАЕТ СТРОИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАБОТЯТСЯ О ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ. НО ЕСЛИ БЫ ИХ ТАК ЗАБОТИЛА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА Я ДУМАЮ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО БОЛЬШЕ БЫТЬ
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