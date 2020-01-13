 Керівниця обласної податкової намагалася підкупити співробітника прокуратури, пропонувала 25 тис. дол. щомісяця, - НАБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Слідство встановило, що глава регіональної ДПС запропонувала керівникові структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісяця надавати хабар 25 тис. дол. У відповідь той повинен був не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов'язаній із отриманням хабарів від підприємців, і не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.
Слідство задокументувало факт надання хабаря, який, з огляду на твердження самих підозрюваних, мав стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовою особою регіональної прокуратури.
13 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП і за сприяння Офісу Генерального прокурора повідомили цій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину.
ЗЫ. вопрос к НАБУ: а во всех других областях, значит прокурорские предложения приняли?!
Похоже, и за взятку тоже.
Ни фамилий...ни даже области...проверить ...и отследить не возможно...