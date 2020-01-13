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Все про:НАБУ (2213) хабар (2842) підкуп (197) Правоохоронні органи (642) ДПСУ (12)

 Керівниця обласної податкової намагалася підкупити співробітника прокуратури, пропонувала 25 тис. дол. щомісяця, - НАБУ. ВIДЕО

В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей упіймалася на пропозиції і наданні 25 тис. дол. хабаря керівникові структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що глава регіональної ДПС запропонувала керівникові структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісяця надавати хабар 25 тис. дол. У відповідь той повинен був не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов'язаній із отриманням хабарів від підприємців, і не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.

Слідство задокументувало факт надання хабаря, який, з огляду на твердження самих підозрюваних, мав стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовою особою регіональної прокуратури.

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13 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП і за сприяння Офісу Генерального прокурора повідомили цій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169689
 
   
 Топ коментарі
 
неплохо так!..
ЗЫ. вопрос к НАБУ: а во всех других областях, значит прокурорские предложения приняли?!
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За 2019 год посадили на реальный срок разве что дворника_ пропил метлу.
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Этож копейки. Молодец, что сдал. На такую сумму стыдно соглашаться. Он хотел 50.
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А я работаю за 400 долларов в месяц - лох...
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Наверное, ему еще нет 42, и он - лох... twenty five grand monthly... я б не устоял...
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Понятно ,что там за таможня, если каждому суют по 25 тыс долларов в месяц. Представляю какими суммами там воруют, воровали и будут воровать и ничего Зельц там не поменял.Один отказался, а десятки не откажутся.
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И вот кому нахер этот пиар дешовий нужен?
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неплохо так!..
ЗЫ. вопрос к НАБУ: а во всех других областях, значит прокурорские предложения приняли?!
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правильно сформулированный вопрос это 50% правильного ответа..
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Никогда налоговики не станут честными! Дай им з/плату хоть миллион, как и сержант петренко будут вымагать и брать! По результатам документальной проверки, если сумма начислений и ШС до 1 млн - откат 50%, свыше 1 млн - 35%, свыше 5 млн. - 25%. Вот так и бедуют!
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Т.е. за вымогательство судить не будут?
Похоже, и за взятку тоже.
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За 2019 год посадили на реальный срок разве что дворника_ пропил метлу.
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Этож копейки. Молодец, что сдал. На такую сумму стыдно соглашаться. Он хотел 50.
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50 получил бы за 2 месяца...немножко терпения. А за 4 месяца - 100к... ну чем не сумма? На такие деньги я б купил себе яхту и швейную машинку... сидел бы вечерами и шил бы женские стринги. Там материала мало уходит, а овцы разметают с удовольствием, позапихивают в жопу и радуются... вот сколько гешефтов с 25к дольцев в месяц...
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Очередная лапша на уши для тупого зебилья....
Ни фамилий...ни даже области...проверить ...и отследить не возможно...
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"Очередная лапша"______________щас админу напишу - "оскорблял сайт")))))))))))))))))
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Доплате після переговорів ще суму з кількома нулями, то і таку область на карті не знайдуть.
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Є вже область. Є і прізвища. Який наступний хід, де шукаєм зраду?
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Тьоті очолюють податкові в Дніпрі, Донецьку, Луганську, Одесі, Полтаві, Харкові, Херсоні.
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Рецепт уничтожения коррупции прост - это уничтожить всю наличку и сделать так, что все люди смогут расплачиваться только карточками! Таким образом все деньги в стране будут в базе - Big Date. Любые транзакции при необходимости будут вычисленные!
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Киев, ДБР, СБУ, милиция и т.д. Сколько же денег уходит! Страна бы процветала! А если бы еще в "белую" все работали... Никогда не будет у нас толку.
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