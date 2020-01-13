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Все про:інспекція (26) Київ (6783) паркування (76) евакуатор (14)

 Нові евакуатори в Києві витрачають на навантаження автомобіля близько хвилини. ВIДЕО

Інспекція з паркування 13 січня вперше використовувала для вивезення автомобіля порушника нові евакуатори з бічним завантаженням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-спільнота Киев Автомобильный.

Також читайте: У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко

Нові евакуатори в Києві витрачають на навантаження автомобіля близько хвилини 01

За інформацією АвтоЦентру, на вулиці Києва вийшли евакуатори турецької компанії Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасі вантажівок IVECO EuroCargo).

"Принцип роботи нагадує навантажувач. Спецобладнання важить 4250 кг, тиск в гідросистемі - 150 бар. Довжина вилки - 2500 мм. Корисна вантажопідйомність - від 2500 до 3000 кг, тож диво-підйомник впорається з будь-яким позашляховиком, який порушив правила паркування. Виробник заявляє, що процес навантаження авто займає не більше 60 секунд", - йдеться в публікації.

З 16 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Також дивіться: Припаркований автомобіль заважав гасити пожежу в одеському коледжі: його відтягли небайдужі громадяни. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169617
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас быдло начнет кричать: "Сначала постройте парковки!"
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Да, и прикинь, таких примерно 73% недовольных жызнью. Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты - Цензор.НЕТ 586
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и тут политику суешь, вот же урод..
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Сейчас быдло начнет кричать: "Сначала постройте парковки!"
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Да, и прикинь, таких примерно 73% недовольных жызнью.
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а чем не адекватный?
Зеля что, умный?
и да, по теме.... - парковки нужно как ты и написал, а где взять бабло, если зе-идиоты порезали местные бюджеты?
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Посмотри выпуски "Зупини лося". Проводят рейды возле полупустых парковок - ВСЕГДА куча лосей припаркованных где попало.
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Не звертай уваги- йому аби повітря зіпсувати.
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Какая политика, идиот?
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а де там политика? ну провели у нас перепись идиотов совместно с президентскими выборами и что теперь считать это политикой??
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Все верно, это социология!
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При чьому тут політика. Якщо 73% населення довПойопи, то при чому тут політика, хоча вони в політику будуть вибирати таких само довПойопов. Все логічно і правильно сказав Коля.
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Акційна пропозиція чи на постійній основі? Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты - Цензор.НЕТ 8901
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судячи по тому як вилки прогинаються, акція дійсна тільки для легких автомобілів, седанів, хечбеків и т.д. власники SUVів можуть і на далі паркуватись як мuдаки.
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Там вроде не вилка прогинается, а наклоняется сам эвакуатор. Проблема будет с широкими сараями типа Тойоты Тундры - рычаг длиннее, соответственно может такую и не потянуть чисто потому шо у грузовичка веса не хватит.
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Отвозить авто в Умань,на разборку.Центры миллиоников должны стать велопешеходными и только для обчественного транспорта.Такси и маршрутки - минус.
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Почти согласен. Потому что велосипедисты несчастные только на дорогах. На тротуарах они гоняют будь здоров и большинство (!) из них чихать хотели на пешеходов.
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.. например мост на Труханов велопешеходный. НО, многие велосипедисты почему то считают, что центральная часть моста (красного цвета) создана исключительно для них. Неоднократно слышал маты в адрес пешеходов, зашедших якобы на велодорожку.
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ну по всей логике так там и есть - зеленые боковины для пешеходов, центральная красная часть - двухполосная велодорожка. но знаков соответствующих не установлено, поэтому возникают конфликты. но у нас везде так - с одной стороны пешеходы чхать хотели на велодорожки вообще и в принципе, с другой стороны - городские власти строяти велодорожки на от..бись - как правило просто сьедая кусок тротуара. во всем цивилизованном мире под велодорожки отдается как раз часть проезжей части. поэтому считаю велодорожки должны проектироваться и строиться исключительно в виде отдельной проезжей части, отделенной от дороги бордюром или оградой, а от тротуара например газоном
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но знаков соответствующих не установлено

На самом деле знаки установлены с 2 сторон моста. И это знаки 4.14 Дорожка для пешеходов и велосипедистов http://pdd.ua/33/4.14/ А то что кличковские коммунальщики центральную часть красной сделали - никаких прав велосипедистам не дает.
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так я ж про це і кажу - намалювали за логікою окремо для велосипедистів червону доріжку і для пішоходів зелені, а знаків ВІДПОВІДНИХ не встановлено - знаків 4.12 та 4.13, щоб виокремити велосипедну від пішохідної, а поставлено загальний 4.14. якщо так зробили - то не треба було малювати червону, яка у всьому світі є велосипедною - і навіть за нашими правилами (в місцях, де вона перетинається з проїзджою частиною), тому що цим створили підстави для конфліктів.
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Это да. Не договорились службы между собой. Но в результате главное дорожные знаки. На цвет дорожки можно не обращать внимания.
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дебил ЗЕльоный, запомни, дорожка красного цвета - для велосипедистов:
там тебя могут сбить, избить и изнасиловать !

и так во всем мире!
в Германии сколько раз случайно заходил на велодорожку и слышал сзади визг велотормозов и отборный немецкий мат велосипедистов

учитесь жить по европейски ЗЕльоные макаки !

https://kiev.informator.ua/2017/10/10/na-peshehodnom-mostu-delayut-velodorozhki-kak-idet-remont/
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Нет, в Киеве все велодорожки какого угодно цвета, кроме красного.
Единственное шо-то похожее - если велодорожка пересекает автомобильную дорогу - то да, она красным обозначена.
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Вот видите, то о чем я писал: на дорогах велосипедисты ноют, как их притесняют авто. Но на тротуарах они занимаются ровно тем же по отношению к пешеходам! Кто сильнее - тот и прав! Велосипед может сбить пешехода, поэтому тот должен уворачиваться , уступать, обходить! Менталитет автохамов и многих велосипедистов идентичен!
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Так к этой фигне тоже привыкнуть надо.
От Академа на Новобеличи построили велодорожку асфальтную, и красивый тротуар сделали вдоль Окружной.
Знаки шо это велодорожка там есть, и на дорожке нарисованы, и в виде дорожных знаков установлены.

Так пешеходы 90 % идут по велодорожке, а 10 % по тротуару, потому шо во-первых там тропинка раньше была, а во-вторых тротуар у самой трассы, где шум и выхлопные газы.
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Я живу по законам. Где написано: "на дорожку красного цвета заходить нельзя - она только для велосипедистов"?
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У центри міст-мільйонників пускати лише автівки з місцевими номерами. Інші нехай їздять на самокатах.
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///организация оформления ДТП по-украински...(даже не смешно!!!!)
В понедельник, 13 января, в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого семь автомобилей получили повреждения, включая авто полиции и "скорой помощи".
На скользкой дороге водительница легкового авто "Форд" потеряла управление и выехала на обочину. Женщина сообщила об аварии в полицию. Также на место ДТП выехали медики.
Пока бригада "скорой помощи" оказывала пострадавшей помощь, а полицейские составляли протокол, другой автомобиль врезался в "скорую", а та зацепила авто правоохранителей. В следствии, на место ДТП вызвали еще один наряд полиции и дополнительную бригаду медиков.
В результате во второй автомобиль "скорой помощи" въехал водитель на авто Dodge, который также зацепил и автомобиль Audi, двигающийся по трассе.
В совокупности семь автомобилей получили механические повреждения (среди них две полицейские спецмашины и автомобиль "скорой помощи"). В результате аварии пострадавших нет.
Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты - Цензор.НЕТ 8003
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в таких ситуациях интересно бы узнать последствия для виновных в плане возмещения по страховке и сколько выходит за лимит
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лимит по страховке устанавливается на каждое пострадавшее авто/человека. то есть неважно количество поврежденных транспортных средств виновником - значение имеет только стоимость ремонта каждого из них, которая не должна превышать 100 тыс. грн (при стандартном обязательном ГО, дополнительными ГО можно повышать эту сумму, незначительно доплачивая)
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Хунта одобряет !

даешь больше кислорода пешеходам ! Нові евакуатори в Києві витрачають на навантаження автомобіля близько хвилини - Цензор.НЕТ 4189
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Все выглядит так как будто машину сп***ли. А вообще то я никогда не хожу в магазины где нет бесплатной парковки, которую нормальный магазин обязан делать для своих клиентов.
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ПРО "БЕСПЛАТНУЮ ОБЯЗАН" - ПОДРОБНЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА. НОРМАТИВНЫЙ АКТ ИЛИ СТАТЬЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ.
НЕ ПОПУХ ВООБЩЕ? КТО ТЕБЕ ОБЯЗАН ПРИ ПОКУПКЕ ВЕДРА С ГАЙКАМИ ВЫДЕЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ УЧАСТОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ?
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Слова человека которому никогда не светит покупка авто)
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КОНЕЧНО. ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ МОТОЦИКЛ, КОТОРЫЙ СТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО АВТО. НЕ КРЕДИТНЫЙ И С ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ПАРКОВОЧНЫМ МЕСТОМ.
ЖДУ СЛЕДУЮЩИЙ ТУПОРЫЛЫЙ КОММЕНТ
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Астанавитес! В стране разруха и убогая простота, а они под цивилизацию косят.Сколько стоит такой эвакуатор? Денег много? Все ямы и колдобины уже зашпаклёваны на южном направлении?
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Я думаю, что он очень быстро окупиться. Хотя лично я против краж автомобиля. Должны выписывать штраф.
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Я думаю что сначала надо мыться, а потом лить на себя туалетную воду, а не наоборот. Всему своё время - и гиперлупам и эвакуаторам и прочей селёдке в кружевах.
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Не переживайте, то киевские приколы, на южном направлении можно будет спокойно ставить машину перед пешеходным переходом ещё лет десять.
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Зато чтобы отвезти одну машину на штрафплощадку тратят пол дня на одну по пробкам.
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Судя по видео почти три минуты, и тяжёлые машины, бусы, джипы вряд ли оно подымет.
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Ну пишут шо 3 тонны грузоподьёмность, так шо в принципе даже Додж Рам потянет.
А вотТранзит или Спринтер гружёный - то вже мабуть не.
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И НЕ БУДЕТ. НИКТО НЕ ОБЯЗАН БЕСПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ СТРОИТЬ. ТВОЯ МАШИНА - ТВОЯ ПРОБЛЕМА.
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Речь идет о платных парковках в центре, которых просто нет.
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В ЦЕНТРЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ПАРКОВОК, НО И ДВИЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВООБЩЕ (КОММУНАЛЬНЫХ/СЕРВИСНЫХ НЕ КАСАЕТСЯ).
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В ЦЕНТРЕ ВООБЩЕ НИЧЕГО И НИКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! ЦЕНТР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕНТРОМ! НА ТО ОН И ЦЕНТР ЧТОБЫ ТАМ НИКОГО И НИЧЕГО НЕ БЫЛО!
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ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ТАМ НЕ БЫЛО ПАРКОВОК И БЫДЛА, КОТОРОЕ СЧИТАЕТ ЧТО ЕСЛИ ОНО КУПИЛО СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТО ЕМУ ТЕПЕРЬ МОЖНО БРОСАТЬ "КОНЯ" ГДЕ ОНОМУ БЫДЛУ ВЗДУМАЕТСЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.
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Заехать одним или двумя колесами на бровку....
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и точно. Без повреждения потом никак.
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Быстро $пи%%л и "ушел", называется нашел
п.с. Но на сам деле: с быдлопарковщими по другому нельзя. Никто не обещал, что парковок хватит всем особенно в том месте, где хочется.
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В ЯПОНИИ (НЕ ЗНАЮ ПО ВСЕЙ ЛИ, ИЛИ ТОЛЬКО В ТОКИО) ВООБЩЕ РЕШИЛИ ПРОСТО: ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА ПОКУПАТЬ МАШИНУ, ЕСЛИ ТЕБЕ НЕГДЕ ЕЕ ХРАНИТЬ. БУДУЩИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАН ДОКАЗАТЬ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ МЕСТО ХРАНЕНИЯ.
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В Японии по улицам меньше ездит авто чем Германии. И по существу: https://www.youtube.com/watch?v=FmacoqrsCzQ
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ДА, НО ТЕРРИТОРИЯ ЯПОНИИ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ГЕРМАНСКОЙ, А ПО СТЕПЕНИ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ - ВСЕГО НА 10 ПОЗИЦИЙ РЕЙТИНГА НИЖЕ.
ПРО "СУЩЕСТВО" - СОГЛАСЕН С ВАРЛАМОВЫМ НА ВСЕ 100
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А зачем их куда-то эвакуировать? Сбрасывать в ближайший кювет и ехать за новой.
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У нас (Латвия) такая эвакуация влетает в копеечку - минимум 70/80 евро, и это если успел забрать (со стоянки) в первый день.
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В конкретном данном случае - 720 грн эвакуатор, 144 грн один день хранения, 510+255 грн штраф.
Всего под 60 евро выйдет.
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ше крім штрафу послуги евакуатора і штрафплощадки . шось дорого . написали б це в правилах вуличного руху. шо та шкода сама не зможе рухатись шо її треба нагружати. це не правильно
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Надо просто перестать регистрировать машины без места в подземного паркинга, а пользование автомобилем - сутки через сутки.Всё равно к этому придут.
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стремный эвакуатор какой-то... так и навернуться можно с машиной. пусть крузер 200 попробует так поднять)
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А що з сигналкою робити? Так і буде верещати, доки акум не сяде?
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Привезут её на штрафплощадку, поставят, поорёт она минут 10, та и успокоится.
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Отвалите от моей машины со своим грёбаным эвакуатором!
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Мдя.А что если машина на вид лёгкая ,а будет гайками груженая ,больше трёх тонн ,и эти эвакуаторщики её уронят, -она с вилок соскользнёт ,отвечать за разбитую машину кто будет, -мусора или эвакуторщики ?
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Поворот вправо и упор колесом в бордюр должен осложнить работу эвакуатора. Не благодарите.
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