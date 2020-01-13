 Нові евакуатори в Києві витрачають на навантаження автомобіля близько хвилини. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-спільнота Киев Автомобильный.

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За інформацією АвтоЦентру, на вулиці Києва вийшли евакуатори турецької компанії Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасі вантажівок IVECO EuroCargo).

"Принцип роботи нагадує навантажувач. Спецобладнання важить 4250 кг, тиск в гідросистемі - 150 бар. Довжина вилки - 2500 мм. Корисна вантажопідйомність - від 2500 до 3000 кг, тож диво-підйомник впорається з будь-яким позашляховиком, який порушив правила паркування. Виробник заявляє, що процес навантаження авто займає не більше 60 секунд", - йдеться в публікації.

З 16 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

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