 Нові евакуатори в Києві витрачають на навантаження автомобіля близько хвилини. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-спільнота Киев Автомобильный.
За інформацією АвтоЦентру, на вулиці Києва вийшли евакуатори турецької компанії Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасі вантажівок IVECO EuroCargo).
"Принцип роботи нагадує навантажувач. Спецобладнання важить 4250 кг, тиск в гідросистемі - 150 бар. Довжина вилки - 2500 мм. Корисна вантажопідйомність - від 2500 до 3000 кг, тож диво-підйомник впорається з будь-яким позашляховиком, який порушив правила паркування. Виробник заявляє, що процес навантаження авто займає не більше 60 секунд", - йдеться в публікації.
З 16 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.
Зеля что, умный?
и да, по теме.... - парковки нужно как ты и написал, а где взять бабло, если зе-идиоты порезали местные бюджеты?
На самом деле знаки установлены с 2 сторон моста. И это знаки 4.14 Дорожка для пешеходов и велосипедистов http://pdd.ua/33/4.14/ А то что кличковские коммунальщики центральную часть красной сделали - никаких прав велосипедистам не дает.
там тебя могут сбить, избить и изнасиловать !
и так во всем мире!
в Германии сколько раз случайно заходил на велодорожку и слышал сзади визг велотормозов и отборный немецкий мат велосипедистов
учитесь жить по европейски ЗЕльоные макаки !
https://kiev.informator.ua/2017/10/10/na-peshehodnom-mostu-delayut-velodorozhki-kak-idet-remont/
Единственное шо-то похожее - если велодорожка пересекает автомобильную дорогу - то да, она красным обозначена.
От Академа на Новобеличи построили велодорожку асфальтную, и красивый тротуар сделали вдоль Окружной.
Знаки шо это велодорожка там есть, и на дорожке нарисованы, и в виде дорожных знаков установлены.
Так пешеходы 90 % идут по велодорожке, а 10 % по тротуару, потому шо во-первых там тропинка раньше была, а во-вторых тротуар у самой трассы, где шум и выхлопные газы.
В понедельник, 13 января, в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого семь автомобилей получили повреждения, включая авто полиции и "скорой помощи".
На скользкой дороге водительница легкового авто "Форд" потеряла управление и выехала на обочину. Женщина сообщила об аварии в полицию. Также на место ДТП выехали медики.
Пока бригада "скорой помощи" оказывала пострадавшей помощь, а полицейские составляли протокол, другой автомобиль врезался в "скорую", а та зацепила авто правоохранителей. В следствии, на место ДТП вызвали еще один наряд полиции и дополнительную бригаду медиков.
В результате во второй автомобиль "скорой помощи" въехал водитель на авто Dodge, который также зацепил и автомобиль Audi, двигающийся по трассе.
В совокупности семь автомобилей получили механические повреждения (среди них две полицейские спецмашины и автомобиль "скорой помощи"). В результате аварии пострадавших нет.
Месть за измену: гайку на половой орган мужчине из Запорожья надела его жена
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даешь больше кислорода пешеходам !
НЕ ПОПУХ ВООБЩЕ? КТО ТЕБЕ ОБЯЗАН ПРИ ПОКУПКЕ ВЕДРА С ГАЙКАМИ ВЫДЕЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ УЧАСТОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ?
ЖДУ СЛЕДУЮЩИЙ ТУПОРЫЛЫЙ КОММЕНТ
А вотТранзит или Спринтер гружёный - то вже мабуть не.
п.с. Но на сам деле: с быдлопарковщими по другому нельзя. Никто не обещал, что парковок хватит всем особенно в том месте, где хочется.
ПРО "СУЩЕСТВО" - СОГЛАСЕН С ВАРЛАМОВЫМ НА ВСЕ 100
Всего под 60 евро выйдет.