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 Політика України
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Все про:вибори (4163) місцеві вибори (133) МЗС (2000) окупація (2145) Донбас (12923)

 Вибори на окупованому Донбасі до осені 2020 року підготувати неможливо, - Айвазовська. ВIДЕО

Заяви Офісу Президента України і Міністерства закордонних справ про проведення виборів на окупованому Донбасі звучать з метою вимірювання суспільних настроїв або реакції міжнародних партнерів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА", колишня представниця України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Ольга Айвазовська.

Провести восени вибори на Донбасі завадить все, і не тому, що хтось хоче заважати, а тому, що виборів там не було з 2012 року, тобто 7 років. Це були національні, парламентські вибори до Верховної Ради. Там немає державного реєстру виборців. Якщо ми говоримо про міжнародні стандарти, то достовірність списків є ознакою демократичних виборів. Ми маємо знати, скільки у нас людей виборчого віку, щоб визначити не просто явку, а довіряти підсумкам виборів.

Далі, у нас там немає свободи формування політичної волі. У нас згадують про ЗМІ, але це ж не тільки про ЗМІ ... У нас ще є в Конституції 37-ма стаття, яка говорить, що заборонено створювати політичні партії і громадські організації з групою осіб, які підтримують насильство, тероризм з метою зміни державного устрою. Тобто ми можемо стверджувати, що ті групи, які зараз очолює псевдовлада там, саме такими і є. Тому дати їм шанс переформатуватися в політичні партії - це плюнути на власну Конституцію. Не можна вийти за межі Конституції, Основного закону, бо комусь так хочеться.

Повну версію інтерв'ю дивіться за ПОСИЛАННЯМ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169601
 
   
 Топ коментарі
 
Вибори на окупованих територіях Донбасу все одно, що молитва у борделі.
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Какой 2020й??? Там выборы невозможны будут в течении лет 5 после прихода украинской власти. Только военно-гражданская назначенная администрация.
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Поклонница Порошенко - условия какие-то ставит, а не бежит выполнять Минские соглашения, как уЗеленские...
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Малоросс, я подчеркнул - как Порошенко обыгрывал Х**** по Минским соглашениям, а ты продолжай читать "правду" про Порошенко, которую рассказывает Лахта и дальше можешь не читать.
===
Х***** уговорил Меркель и Оланда, что надо провести выборы и, вроде, Порошенко согласился, но начал говорить о безопасности и присутствии Украины на оккупированной территории и убедил в этом Меркель с Оландом.
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А чого ти стісняєшся називати веСЧі своїми ловами? ***** значить ***** і ніяких звЁздочок тутА не треба.
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Когда с цензора уберут одного модератора, который меня забанил за то, что я его написал полностью, тогда и буду писать полностью.
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Сказки своим малороссам рассказывай, меня, известного матерщинника, забанили в 11:20 по беларускому времени за пост в 10:49, как сообщил модератор, по украинскому.
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Не возможно? )))) Барыги мародернутые и так задержались, планировали все закончить до 31 декабря, получить бабки из рашки на оманский оффшор, и свалить в Израиль.
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А "в турборежиме"? В смысле - "в режиме сдачи в плен Путину", разве нельзя?
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можно. Тем более, что Зе уже доказал, что ему и его команде плевать на конституцию и законы, если есть цель...
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Зачем там выборы, сделать нужно как в Германии, подождать пока выветрится из голов любовь к рашинскому житию.
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Вибори на окупованих територіях Донбасу все одно, що молитва у борделі.
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Кардане - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(100500)
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Какой 2020й??? Там выборы невозможны будут в течении лет 5 после прихода украинской власти. Только военно-гражданская назначенная администрация.
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спочатку тре прибрати вугільні відвали, а потім вибори....
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А за чей счёт зелеублюдки собрались веселье для террористов учинить? Бюджета? То есть нас с вами? Мы все будем легализовать террористов?
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Будет веселее, когда они сами приедут с "реинтегрированных" территорий и залезут к уставшим от войны в огород или форточку, т.к. они у себя уже всё растащили...
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Тююю, эти ПЕСы совсем рехнулись. Ведь эту чушь замутил их сыньоносый вождь
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Вивід російських військ з території України - Контроль над кордоном - трибунал\амністія- вибори - так кажуть ПЕСи. А зебіли кажуть - какая разніца. От навіщо ти свою кашу в голові перекидаєш на опонентів!
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Татышо! У тебя в черепушке совсем не каша)))
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Та многие видят, шо у тебя там, но название той субстанции даже говорить стесняются)))
Живи с этим))
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ТИ НАВІТЬ ПАЛЬЦЯ МАКНУВ І СКУШТУВАВ..
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Та територія заражена кацапсячим лайном. Спочатку треба років 10 проводити дезінтоксикацію в головах населення, а потім проводити якісь вибори. Там же все заражено!
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Вибори там проводити можна лише через років десять, після повернення контролю й реабілітації аборигенів, від окупаційної накачки роскиселевщиною...
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Соплежевалка. И других сбивает. Умышленно.
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Це не Україна приєднує лугандон до себе, це лугандон приєднує до себе Україну. Какая разніца?
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...неправда, очень даже возможно - есть одно средство
Вибори на окупованому Донбасі до осені 2020 року підготувати неможливо, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 8949
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И когда якутский шаман будет тарабанить в бубен на сороковой день как ***** положат в мавзолей
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Але наш зеля підготує.
Я навіть не сумніваюсь.
А пуйло йому допомагатиме.
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А зачем там проводить в ближайшие 10 лет выборы? чтобы увидеть таких как Гиви, и Захарова в составе ВР ? Нам мало Мертветчука и других сепаратистов в ВР ?

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Подготовить невозможно.
А провести - ЗАПРОСТО!!!
Бубочка вам это легко докажет, ведь "какая разница"?!

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Які курва вибори у Лугандоні ???Хтось вірить у цю маячню ще (крім 95 ціркового батальону )??
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сначала вывод всех вооруженных формирований рефии с территории Украины
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Как невозможно? На оккупированных территориях возможно провести выборы хоть завтра. Скоко там "выборов" уже было? Гамно вопрос.
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Не думаю что выборы на оккупированных территориях возможны, тем более сейчас, когда у Зе-зе с его "командой" все меньше возможностей для маневра, да он и сам, как показало время, не стремится что то делать - ссыт. А к осени у зеленых ситуация еще более ухудшится - ведь реально ничего не сделано, а дыра в бюджете никуда не делась и скорее всего будет расти. Чем будет заниматься ? - обмен пленными и шаурму есть на камеру в видероликах.
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Если поставить такую цель и двигаться к ней пошагово и целеустремленно ,то все возможно. Была бы политическая воля.
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У нас с братами есть политическая воля.
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Для политической воли нужна политическая целесообразность.
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Думаю это было сказано совсем не для Айвазовской, зря она беспокоится .... а вот кацапуты уже заволновались ...
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Осел! Мы, я та два моих браты, предлагаю тебе провести у тебя в хате выборы, хто будет спать с твоей Люськой. Можешь тоже принимать участие. У нас демократия.
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Если поставить такую цель и двигаться к ней пошагово и целеустремленно ,то все возможно. Была бы политическая воля.
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Та воно зетипилл...Не надо у него спрашивать. Там логики нет.
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Свабодний Данбас живе за московським часом, грошова одиниця російська, кордон контролює росія, разгаварівают на русскам язикє... , а вибори до українських органів влади?
А нє пашлі би ані...
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Та то токо формально. Типа от украинской влады в лице Осла.
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Какие выборы на окупированных территориях? О чем вообще можно вести речь? Или украинцы готовы принять гауляйтера окупантов своим хозяином? На окупированных территориях нельзя проводить выборы даже после деокупации еще лет 10. Давайте лучше проведем выборы на Марсе.
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стрелять перестали ? перестали... (правда только наши)
войска в поле отвели ? отвели (правда только наши)
блокпосты разобрали? разобрали (правда только наши)
осталось - изнасиловать Конституция (как хочет педофил х.ло), провести выборы (как хочет тот же х.ло и ешё поху.ловники и малоросы с недоросами), ну и начать содержать банду мародеров и убийц, на ее территории и вылавливать вооруженных неадекватов и кормильцев на нашей территории
(хотим ли мы того счастья??)
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Їх там взагалі не повинно бути. Дай сєпарам право вибору, то вони нам такого навибирають, що ми кровью вмиватися будемо.
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Того кто вообще заикается и даже намекает про выборы на окупированных территориях, что вообще является маразмом, нужно уничтожать на месте или хотябы садить на зону за измену и сепаратизм.
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Чого ви? Плісняві, в турборежимі, все встигнуть. Там же ні читити, ні думати не потрібно. Кацапи все написали, богдан вереклав, а ти кнопку тисни, по команді разумкова. Подумаєш, проблема ...
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Выборы возможны только после полной стерилизации через 50 лет.
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