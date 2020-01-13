 Вибори на окупованому Донбасі до осені 2020 року підготувати неможливо, - Айвазовська. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА", колишня представниця України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Ольга Айвазовська.

Провести восени вибори на Донбасі завадить все, і не тому, що хтось хоче заважати, а тому, що виборів там не було з 2012 року, тобто 7 років. Це були національні, парламентські вибори до Верховної Ради. Там немає державного реєстру виборців. Якщо ми говоримо про міжнародні стандарти, то достовірність списків є ознакою демократичних виборів. Ми маємо знати, скільки у нас людей виборчого віку, щоб визначити не просто явку, а довіряти підсумкам виборів.

Далі, у нас там немає свободи формування політичної волі. У нас згадують про ЗМІ, але це ж не тільки про ЗМІ ... У нас ще є в Конституції 37-ма стаття, яка говорить, що заборонено створювати політичні партії і громадські організації з групою осіб, які підтримують насильство, тероризм з метою зміни державного устрою. Тобто ми можемо стверджувати, що ті групи, які зараз очолює псевдовлада там, саме такими і є. Тому дати їм шанс переформатуватися в політичні партії - це плюнути на власну Конституцію. Не можна вийти за межі Конституції, Основного закону, бо комусь так хочеться.

Повну версію інтерв'ю дивіться за ПОСИЛАННЯМ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени.