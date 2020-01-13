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Все про:вибори (4163) окупація (2145) Донбас (12923) мінські угоди (1682) Айвазовська Ольга (71) Братущак (48)

 Дати окупантам на Донбасі шанс переформатуватися в політичні сили - це плюнути на власну Конституцію, - Айвазовська. ВIДЕО

Голова правління Громадянської мережі "ОПОРА", колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Ольга Айвазовська розповіла про те, чи можна проводити вибори в ОРДЛО в 2020 році і теорії змов щодо "соросят".

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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01.38 Оцінка паризького саміту лідерів нормандської четвірки

03:10 Про тактику Путіна: "Пошук слабких емоційних ланок в українському суспільстві"

03:50 - Чому не можна підготувати вибори на Донбасі до осені 2020 року

06:45 - "Виборам на Донбасі завадить все, бо їх там не було із 2012 року"

08:00 - "Дати шанс групам, які очолюють владу на окупованому Донбасі, переформовуватися в політичні сили - це плюнути на власну Конституцію"

09:02 - Про те, скільки часу потрібно на демілітаризацію території

10:20 - "Після демілітаризації потрібно від 12 місяців до 2 років для того, щоб з’явився прототип правової системи"

11:20 - Про те, як відбувалися дискусії щодо виборів у Мінську

13:25 - Про те, як Ольга Айвазовська пішла з мінського процесу і чому там опинилася

17:00 - Як відбувалася підготовка до поїздок у Мінськ

17:30 - Про "полтергейстів" від ФСБ і психологічний тиск у готелі, де відбувалися переговори в Мінську

19:20 - Про витрати на поїздки у Мінськ і їхнє фінансування

22:05 - "Рекомендую шапочку з фольги" - про теорії змов щодо "соросят"

24:00 - "В українців є одна велика проблема - вони вважають себе пупом землі. Але це не так"

25:30 - Із мільярдів доларів міжнародної допомоги більш як 90% отримує держава, а не ГО

27:12 - Про телеграм-канал "Соросята": "Мені цікаво читати цей треш"

28:58 - "Це російський дискурс" - про те, чому медіа Медведчука дискредитують неурядові організації

31:00 - Чому люди Коломойського "мочать соросят"

34:00 - "Єврооптимісти не досягли впливу в парламенті"

36:40 - Про ефективність використання грантових грошей громадськими організаціями: "Неуспішні організації є і в бізнесі, і у владі,і в третьому секторі"

39:00 - Про зустрічі із Джорджем Соросом і враження від нього

41:45 - За що Юлія Тимошенко ображена на Джорджа Сороса

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени.

Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську". Це може бути миротворча місія ", - зазначив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169547
 
   
 Топ коментарі
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Если по-нашему, то говнократия. Это вот какраз то, что в Украине сейчас.
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Сначала думал что Охлократия, но последние действия четко показали - Какистократия под управлением олигархата.
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А тяжело посмотреть сам текст Минска? Там нет отвода войск, совсем нет того, что соглашается делать бубочка. И формулы Штанмайера там не было. И до первого политического пункта было как минимум 9 пунктов по безопасности, которые должна была выполнить Раша. И Дебальцево, Илловайск, Углегорск и Новоазовск по Минску должны быть наши. Ну и? Где все это?
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5 років порох водив кацарилим по губах, що заважало ще 5, 10, 15? санкції ж вкрутили кацапстану, а не нам, куди цей зеленеуковіч так поспішає?
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що заважало ще 5, 10, 15?
- время работает против Украины

- это надоело ЕС.
- Украина не имеет инвестиций,
- люди уезжают из страны.
- в Донбассе и в Крыму подрастает поколение, которому Украина чужая и враг.

Главное - черная дыра в Донбассе мешает нормальному бизнесу ЕС с РФ, а Украина потеряла независимость и не может отстаивать свои интересы.

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Пшло вон отсюда,падлючее лживое лахтинское животное ,будете удушены а-ля сссссср,никто вам ,ублюдкам ,не простит передела границ и войны,развязанные в Европе
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ху..ло сказал ему если не подпишешь то начну бомбить территорию всю. Армия была уничтожена всеми предыдущими президентами. Порошенко хороший дипломат и знал что эта бумажка имеет только сдерживающий фактор. Но зедебил захотел помочь оккупанту выпутаться, и намеренно выполняет все его требования. А почему зе не требует вывода всех вооруженных незаконных формирований?
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закоксованная лошадь нечаянно слила аХента ))))
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а в это время - Пойманной на крупной взятке чиновнице из Офиса Президента круглосуточный домашний арест сменили на ночной.
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Поэтому он и был уродам кацапским как кость в глотке, дожать как Нелоха не смогли. И фиг бы его развели на децентрализацию с возможностью выборов на Донбассе и легитимизацией пуйловских холопов.
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Ну что им еще остается, как не ржать по приколу. Так классически развести как кутят всю страну, Заслуженно гордятся.
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Если враг тебя нахваливает, то кто ты капитулянт или идиот?
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На "мінських" є підпис Порошенка? Ви впевнені?
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На сарае написано Х.., а там дрова. Вопрос кто читает, и про мозги. А если ты дебил и клоун, то лучше в Оман, или Ростов.
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А ты "Минские соглашения", вообще, читал? Читал "уповноваження" Порошенка Кучме? Это всё равно, когда "сексуально озабоченный" подросток пишет в лифте "Танька -бл..ь!" Его спрашивают: "А тебе это точно известно?..." А он в ответ: "Так все об этом знают!!!" Ты на него очень похож...
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"Згідно до Конституції України до безпосередніх обов'язків президента входять: оборона та національна безпека, зовнішня політика та міжнародні відносини". "Мінські" це інструмент, яким Порошенко стримував агресора, сворюючи українську армію. Вам варто не відбілювати себе, перекладуючи провину, а визнати, що ви привели до влади ворога, який використовує цей же інструмент, для вбивства країни
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а разве незаконно разогнать парламент это не "плюнуть на собственную Конституцию"
ничего нового ....))))
моника продолжает рушить украину
а 73 ему подмахивают )))
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Конституція? Це знищення незалежної країни
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А напомните, Пуйло в Париже пообещал, что с 1 января режим тишины будет на ОРДО. Перестали разве стрелять?
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Дать оккупантам на донбасе можно только из всех орудий!!!!! Больше ничего!!!!!
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Какое там "плюнуть в Конституцию"?!!! "Блазень" с "блазенятами", уже давно на неё НАСРАЛИ!!!
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Кто-нибудь может рассказать, на что живет эта тетка, кто ей деньги платит? И сколько?
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Ти на що живеш і хто тобі гроші платить? скільки не питаю, бо видно що дєшовка.
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Тебя интересуют расценки? Надо спросить Яременка.
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они уже 9 месяцев плюют и ничего им с этого. Всех все устраивает.
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Вылезла бабенка и сказала громко...- Я не терплю всякое трепло. Когда оно говорит не все. А частично. Урывками.И без связи с общим. Из-за чего теряется смысл начатого дела и херится основная идея. А смысл этой идеи в том,чтобы раз и навсегда покончить с таким явлением как т.н. днр и лнр. Иначе мы будем без конца рубить не шею Горынычу,а кончик его хвоста. - Ну вы же понимаете,что вышеназванные организации ,это продукт донецкой верхушки ?Которая давно готовила их на случай если их станут трогать. Не ? Не понимаете ? Тогда не морочьте мне голову.
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А тебе не приходило в голову, что вам, жителям Донбасса, бесполезно что-то объяснять?
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Не пытася меня уравнивать с общесложившимся мнением о Донбассе. Ты же ничего не имеешь против верхушки Донецка,живущей в Киеве. И кто ты после этого ? Минетчик их ?
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Плюнуть на Конституцию ...? НЕ ВПЕРВОЙ! А если за очень хорошие деньги - и неоднократно! Смотри: решения ВР и КС Украины!
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Все правильно говорить, але чому її колеги в минулому скликанні ВР так продавлювали закон про особливий статус Донбасу?
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Які "решенія" тобі треба? зійтися з )(уйлом по Дніпру? У ВАЗеленського, що не рішення - то повний ..здець, що не з"ява на людях, то ..здець, відпочинок за державний кошт - кожного місяця. Краще б воно сиділо тихо і нічого не трогало руками, а ще краще пішло на .... у відставку.
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Та ця кодла "узеленського" порушує Конституцію та інші закони країни з самого початку, як тілько до влади дорвалися... А зара вже так, "по накатаній" пруть...
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ВАЗеленський бореться не за Україну, а за російський ринок для своєю продукції -"Сватів", 95 квартал та інший "культурний" відстій для розумово недорозвинених. він підпише все, що не торкається його кишені і кишені Каломойського.
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