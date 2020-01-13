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 Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У великих містах Канади цими днями відбуваються заходи в пам'ять про загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані, який був збитий військовими.

Участь у меморіальному заході в Університеті Альберти в Едмонтоні взяв прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який заявив, що вимагатиме справедливості і покарання винних у трагедії, жертвами якої стали 57 канадців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цієї трагедії не мало бути. Я хочу запевнити вас, що ви можете повністю розраховувати на мою підтримку в цей надзвичайно складний час", - заявив Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада вимагатиме притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі літака МАУ, - Трюдо

Як зазначається, щонайменше 13 жертв авіакатастрофи були з канадського Едмонтона. В Університеті Альберти зібралося близько 2300 осіб, щоб ушанувати пам'ять загиблих.

Захід у пам'ять про жертв авіакатастрофи відбувся і в Торонто. Близько 2000 осіб створили меморіал в актовому залі місцевого університету. Учасники заходу виконали гімн Канади і найвідомішу патріотичну пісню Ірану.

Відео: twitter.com/maryam2799

Заходи в память про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто 01
Заходи в память про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто 02
Заходи в память про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто 03
Заходи в память про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто 04
Заходи в память про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто 05

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169511
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно указывать...что Торонто..это столица Канадии...а то зебилы не поймут где это....
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Это как на станице луганской поснимали украинские флаги, что бы не дратавать папалченцов и что бы по таким пустякам с ними не ссориться Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 7110
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Сбитие иранцами нашего борта очень ужасное и кошмарное событие не только потому, что погибли невинные люди, а еще и потому, что целую неделю все только и говорят про самолет, а не про "успехи" зелебобы. Представьте сколько зекоманда наворатила "дел" под шумок и сколько денег украла!!!
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Тебя б ещё украл бы кто вместе с твоим майором-куратором, воздух бы чище стал
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обязательно кто нибудь из них "проколется" с этой радостью, что в кои то веки, "порохос..кот" им не мешал "работать" (это просто праздник какой то Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 872 )
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Нужно указывать...что Торонто..это столица Канадии...а то зебилы не поймут где это....
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Так сказали слуги, а у них трускавецькі дипломи. Це тобі не абищо.
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Ты отстал от жизни...величайший лидер всех времен и народов сказал что столица Торонто....а его мендельша...что правильно не Канады...а Канадии...
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Влада брехунів та боягузів «Україна знала що літак був збитий, проте хотіла бути обережною, щоб не ворогувати з Іраном»

Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 7923
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Это как на станице луганской поснимали украинские флаги, что бы не дратавать папалченцов и что бы по таким пустякам с ними не ссориться Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 7110
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Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 528 Зашибенні "миротворці". Просто, все що не допомагає їм збагачуватися, не варте їх зебільної уваги
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Ракета, якою Іран збив український літак, була поставлена ​​росією в обхід міжнародних санкцій. росія - країна-терорист. путін - міжнародний військовий злочинець. Ніяк по-іншому.
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але про це мовчать, бо рашка ядерна держава.
і поки ніхто не може гарантувати, що вона не роздасть яд.зброю терористам.
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Коли заходи зазагиблим УКРАЇНСЬКИМ!!! лайнером проводиться у двох містах Канади і не проводяться в ЖОДНОМУ!!! місті України, починаєш думати, що ти справді підпорядковуєшся чужій, окупаційній адміністрації.
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Франции спасибки скажи Трюдо. Ведь только там столько дряни скрывалось чтобы потом поехать в свою страну и геноцид делать - Хоменеи, Пол Пот, Мугабе и еще х.з. сколько товарищей. Причем во Франции они учились(и не только в университетах, а и контактировали с агентами КГБ, которые их натаскивали на "революции")
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Світ реагує, а в Україні- тиша. Лише пів року, а такий сором, таке дніще
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