 Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Участь у меморіальному заході в Університеті Альберти в Едмонтоні взяв прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який заявив, що вимагатиме справедливості і покарання винних у трагедії, жертвами якої стали 57 канадців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цієї трагедії не мало бути. Я хочу запевнити вас, що ви можете повністю розраховувати на мою підтримку в цей надзвичайно складний час", - заявив Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада вимагатиме притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі літака МАУ, - Трюдо

Як зазначається, щонайменше 13 жертв авіакатастрофи були з канадського Едмонтона. В Університеті Альберти зібралося близько 2300 осіб, щоб ушанувати пам'ять загиблих.

Захід у пам'ять про жертв авіакатастрофи відбувся і в Торонто. Близько 2000 осіб створили меморіал в актовому залі місцевого університету. Учасники заходу виконали гімн Канади і найвідомішу патріотичну пісню Ірану.

Відео: twitter.com/maryam2799











Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.