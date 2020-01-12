 "Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести. ВIДЕО

Президент Абхазії Рауль Хаджимба пішов у відставку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".
Колишній "прем'єр-міністр" окупованої території Сергій Шамба зачитав заяву Хаджимби про відставку: "Я складаю повноваження президента в ім'я збереження стабільності в країні". Виконувати обов'язки "президента" буде "прем'єр-міністр" Валерій Бганба.
12 січня учасники протесту зібралися під дачею "президента" окупованої Абхазії, вимагаючи його відставки.
За інформацією спецкора видання Іллі Азара, на території резиденції протестувальників чекали хаджимбісти і озброєна автоматами охорона.
Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 12, 2020
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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости
Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR
"Всі кажуть: склав повноваження Хаджимба. Всі радіють", - інформує власкор.
Нагадаємо, піти у відставку Хаджимбі пропонував "парламенту" окупованої Абхазії 9 січня в зв'язку з тим, що цього дня почалися протести. Однак перед голосуванням "депутат" "Народних Зборів" Леонід Чамагуа заявив, що Хаджимба відмовився це робити. Крім цього, "влада" заявляла про плани оскаржити рішення "Верховного суду" про скасування результатів президентських виборів.
Протестувальники вимагали визнати президентські "вибори", що відбулися в серпні, нелегітимними, оскільки Хаджимба не отримав на них необхідних 50 + 1% голосів.
На 12 січня мітингувальники четвертий день утримували будівлю адміністрації президента. Через протести в Абхазії порушили кримінальну справу про масові заворушення (ч. 1, 2, ст. 206 КК Абхазії).
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Большой материал о его боевых подвигах на Донбассе по отжиму магазинов и
вообще всего что плохо лежит есть у Фашика Донецкого на его сайте и в блоге на Обозревателе.
Но самое интересное что эта мразь часто давала интервью ордынским каналам
в контексте ах посмотрите на героя, ах какой хорошенький.
Его геройство в войне ограничилось одни боем, из которого он еле унес своё жирное тело.
Интересно, сейчас пропагандоны как запоют о нем в качестве организатора митинга против марионетки Кремля,
но скорее всего засунут языки в задницу друг другу.
Сегодня вечером группа Приват прикажет ему собирать чемодан.., и завтра утром он скажет - "Я устал, я ухожу..."
Стрелять или не стрелять тоже будет принимать решение группой Приват - Беней, Шефиром, Богданом, Разумковым...
😂
Там борьба за власть всегда будет острой.
Абхазия это есть Грузия!
У меня даже проверка орфографии руссссского языка выдает ошибку.
Есть Сухуми.
И НОВЫЙ ЛИДЕР.
ПРИВЕТ РУССКИЙ МИР.
Чи не ?
...притом, что мой прадед -- Колхиду от малярии избавил -- 1915 году. Когда чучмэки от неё в горы сбегали, он там военный Госпиталь открыл и платанов насадил...
-- чучмэки местные: Чё вы сюда припёрлись?! ...а сами шашлык нам жарят...
У меня подружка была из Питера -- блондинка по всем местам и вопросам... -- она встречным тур. курсом шла, а встречались токо на ночёвках.
Там от неё весь местный контингент балдел -- СНЭГУРОЧКА!
Ихня группа, трошки раньше нашей , на ночёвку приходила...
-- Снегурочке поляну накрывали!!! -- а тут я появляюсь -- Дед Отмороз.
...уходили в койку вместе, в обнимочку... -- сыто-пьяно...*)
Перепить меня нельзя, перепеть тоже, девку переманить сложно... -- а поговорить по-душам -- завсегда пожалуйста...
Ещё экскурсии всякие были по пещерам и по взморьям... -- пару близняжечек из Москвы... -- а потом Любовь свалилась на голову... ...болдинская жуть ... -- ...песенок кучу насочинял -- до сих пор пою...*)
Доходы никакие, производства нет. На ********** не нажируешь.
Кстати в этом году их ********* еще страшнее чем в прошлые годы.
Сурков туда не случайно полетел.
Он жил в Абхазии. Началась война и видя что это добром не кончится отец собрал всю семью и сказал что ради спасения жизни надо уезжать.
Уехали все дети, отец вскоре умер.
А мать ни в какую не хотела уезжать.
Так эти эти животные не могли дождаться когда она умрет,
приходили к ней и требовали чтобы она уехала тоже.
Скабеевы конечно такое не расскажут.
Про девичество Суркова это класс!