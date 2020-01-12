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Все про:Абхазія (48) протест (1049)

 "Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести. ВIДЕО

Колишній "прем'єр-міністр" окупованої Абхазії Сергій Шамба зачитав заяву Рауля Хаджимба про відставку.

Президент Абхазії Рауль Хаджимба пішов у відставку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Колишній "прем'єр-міністр" окупованої території Сергій Шамба зачитав заяву Хаджимби про відставку: "Я складаю повноваження президента в ім'я збереження стабільності в країні". Виконувати обов'язки "президента" буде "прем'єр-міністр" Валерій Бганба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в окупованій Абхазії: "парламент" закликав "президента" піти у відставку

12 січня учасники протесту зібралися під дачею "президента" окупованої Абхазії, вимагаючи його відставки.

За інформацією спецкора видання Іллі Азара, на території резиденції протестувальників чекали хаджимбісти і озброєна автоматами охорона.

"Всі кажуть: склав повноваження Хаджимба. Всі радіють", - інформує власкор.

Нагадаємо, піти у відставку Хаджимбі пропонував "парламенту" окупованої Абхазії 9 січня в зв'язку з тим, що цього дня почалися протести. Однак перед голосуванням "депутат" "Народних Зборів" Леонід Чамагуа заявив, що Хаджимба відмовився це робити. Крім цього, "влада" заявляла про плани оскаржити рішення "Верховного суду" про скасування результатів президентських виборів.

Протестувальники вимагали визнати президентські "вибори", що відбулися в серпні,  нелегітимними, оскільки Хаджимба не отримав на них необхідних 50 + 1% голосів.

На 12 січня мітингувальники четвертий день утримували будівлю адміністрації президента. Через протести в Абхазії порушили кримінальну справу про масові заворушення (ч. 1, 2, ст. 206 КК Абхазії).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію, - Зурабішвілі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169474
 
   
 Топ коментарі
 
Нет такой страны как Абхазия.
Абхазия это есть Грузия!
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Цікаво, Зеленський складе, чи віддасть наказ беркутятам Авакова та нацжонам стріляти на ураження?
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Зе ничего не решает...
Сегодня вечером группа Приват прикажет ему собирать чемодан.., и завтра утром он скажет - "Я устал, я ухожу..."
Стрелять или не стрелять тоже будет принимать решение группой Приват - Беней, Шефиром, Богданом, Разумковым...
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Агась, зобіжають, падлюки такі! Я аж расплакалась...(((
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ДурНР зробила черговий переворот у черговому Бандустані))Першим впав Коливан у ЛохНР))
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Там сейчас засветился херой Донецкой Нарядной резервации «Абхаз».
Видел информацию. Сейчас поищу.
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Я вже бачив,героя "наваросії" "Абхаза",борця з коруацією в Абхазії.
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Мало кто знает это животное.
Знакомьтесь.
Большой материал о его боевых подвигах на Донбассе по отжиму магазинов и
вообще всего что плохо лежит есть у Фашика Донецкого на его сайте и в блоге на Обозревателе.

Но самое интересное что эта мразь часто давала интервью ордынским каналам
в контексте ах посмотрите на героя, ах какой хорошенький.
Его геройство в войне ограничилось одни боем, из которого он еле унес своё жирное тело.

Интересно, сейчас пропагандоны как запоют о нем в качестве организатора митинга против марионетки Кремля,
но скорее всего засунут языки в задницу друг другу.

"Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести - Цензор.НЕТ 5025
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Да виберуть таке ж прокозлориле чмо, як і раніше. А може ще й по- гірше
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Цікаво, Зеленський складе, чи віддасть наказ беркутятам Авакова та нацжонам стріляти на ураження?
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Саша, набирайся терпіння. Зеленський ще буде Президентом до 2024 року. Як збираєшся жити весь цей час? Пукан на друзки не розірве?
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Я б на твоєму місці не загадував би на рахунок зєбіла.
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Закарпатський п'ять зірочок. Хоча і трьохзірковий піде.
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Так і називається "Закарпатський". 20 пляшок.
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Ок. Закладаємося, що зеленський недобуде терміну свого президентсва з любих причин, навіть смерті.
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Пропоную такий варіант. Я стверджую, що Зеленський буде виконувати обов'язки Президента станом на 1 січня 2024 року. А ти, навпаки, стверджуєш, що на 1 січня 2024 року він Президентом України не буде. З будь-якої причини. Так піде?
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Чому 1 січня? Бо я не знаю точно, коли вибори будуть в 2024 році. По суті мали би бути весною. А по Конституції (якщо не помиляюсь) восени. Але знову ж таки до того часу все може 100500 разів змінитись. Раптом КСУ прийме якесь нове рішення. Ти нічим не ризикуєш. Дні зєльонава кловуна вже давно сачтєни.Ось-ось соєвий Майдан скине цього бєніного прихвостня. Ти хіба не любиш коньяк?
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Добре, най буде по твоєму. А коньяк я дійсно не люблю і не вживаю. Ми ПОСПОРИЛИ.
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Ну ок. А я люблю коньяк. Я з твого дозволу заскріню написане. Зроби те саме. Не ображайся, але я час від часу буду тобі нагадувати, що ми заклались. Нечасто, раз в декілька місяців. Сподіваюсь на серйозне ставлення до предмету нашого спору. Зі свого боку обіцяю дотримуватись умов нашого спору.
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Поцелуй Монику в ср… , зебонат на подтанцовке путлераста ,не надо спорить
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Віка, фу, як не соромно? Де ваша елітарність? Звідки це збочене бажання цілувати сраки або, щоб це робив хтось інший?
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"Закарпатський", но, наверно уже не коньяк - запретили вроде использовать это слово - интеллектуальную собственность французов. Спор рискует не состояться...
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Ну будет бренди называться. Я не могу предвидеть, что и как будет называться через четыре года. Поживем-увидим.
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Имхо, такие формальности нужно согласовать до заключения спора.
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Все верно. Но тут дело житейское. Я тут спорю по принципу Портоса больше "я дерусь потому что я дерусь". А там посмотрим.
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Зе ничего не решает...
Сегодня вечером группа Приват прикажет ему собирать чемодан.., и завтра утром он скажет - "Я устал, я ухожу..."
Стрелять или не стрелять тоже будет принимать решение группой Приват - Беней, Шефиром, Богданом, Разумковым...
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Беня ничего не решает, за Ослика все решают в Кремле: Зе просто говорящий попугайчик - что ему в ухо нашепчут, то он и кукарекает
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Твое шоколадное чмо все равно это не спасет....
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Это ваше обосравшееся🤢🤡💩калобыдло ,позорные прокладки путлерастов
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в кремле приказали вот и выполняет послушно, вместо него пуйло другого кремлевского бабая поставят. какя разница
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Оддайом вам арахамію! Бєзвозмєздно!))) Ну можем єщьо зєльку впрідачу) А якщо ще й беню забєрьотє, то можете до нас приєднуватись разом із Кубанью. Якщо ми захочемо!)))
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Такое ждёт все недореспублики)
Там борьба за власть всегда будет острой.
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Ко-ко-ко, Майдан, гос.переворот, не легитимный, нет законной власти... Грузия введи войска!!!
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Вот шо -- Оман и Иран -- животворящие, делают!
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Нет такой страны как Абхазия.
Абхазия это есть Грузия!
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И города Сухум нет.
У меня даже проверка орфографии руссссского языка выдает ошибку.
Есть Сухуми.
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То есть против оккупации они не протестуют))Рабы слились..вот вам и гордые горячие кавказцы...
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А что они могут сделать, там пукни и тебе сразу писец придет.
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На то место придет еще хуже бандюган с ЛДНР.
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Да пусть они там хоть сношаются в присядку . Что одни , что другие оркам зады лижут , и к нам рюцкий мир навязывать ездят убивая украинцев.
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ВОТ ЭТИ ПРОТЕСТАНТЫ.
И НОВЫЙ ЛИДЕР.
ПРИВЕТ РУССКИЙ МИР."Президент" оккупированной Абхазии Хаджимба сложил полномочия из-за протестов - Цензор.НЕТ 468
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"Глупый пИнгвин робко прячет, умный - смело достаёт... "
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Так говорят, шо в Грузинской оккупированной кацапами Абхазии забастовали в основном те личности, которые воевали за рассию против Украины за ЛуганДонско-рассийский ССР.
Чи не ?
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საქართველოს გაუმარჯოს პუტინ ხუილო!
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Пускай вначале порох сядет, потом уже зе.
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Можна в одну камеру. Хай там дебатують один-одного.😨😸
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Как говорил Лёлик.- Не беспокойся Казладоев, сядем все)
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Краще спочатку ти будеш відповідати за свій вибір, а потім все інше.
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Так пойди сразу пожалуйся на меня админу, кацап.
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Стучать они умеют хорошо. Только этому в жизни и научились....
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Как же он сядет? О же ещё в апреле убежал.
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У мене знайомі грузини-біженці з Абхазії. Повернутися додому не можуть.
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А мы тогда наших родных и близких, оттуда приняли -- из Сухуми... -- только это было уже не "сейчас" -- а гораздо раньше... -- ещё при Совке.

...притом, что мой прадед -- Колхиду от малярии избавил -- 1915 году. Когда чучмэки от неё в горы сбегали, он там военный Госпиталь открыл и платанов насадил...
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Был я в Абхазии -- ещё при Совке, но уже под самый конец...
-- чучмэки местные: Чё вы сюда припёрлись?! ...а сами шашлык нам жарят...
У меня подружка была из Питера -- блондинка по всем местам и вопросам... -- она встречным тур. курсом шла, а встречались токо на ночёвках.
Там от неё весь местный контингент балдел -- СНЭГУРОЧКА!

Ихня группа, трошки раньше нашей , на ночёвку приходила...

-- Снегурочке поляну накрывали!!! -- а тут я появляюсь -- Дед Отмороз.
...уходили в койку вместе, в обнимочку... -- сыто-пьяно...*)

Перепить меня нельзя, перепеть тоже, девку переманить сложно... -- а поговорить по-душам -- завсегда пожалуйста...
Ещё экскурсии всякие были по пещерам и по взморьям... -- пару близняжечек из Москвы... -- а потом Любовь свалилась на голову... ...болдинская жуть ... -- ...песенок кучу насочинял -- до сих пор пою...*)
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Это его обычный стиль рассказа. Ты видно тут новичок.
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Да. чуть и меня подорвало. Напомнило но не точно пошлую песенку тех лет. *Мамка едет на Кавказ---будут бабки скоро внас....* ну так как то.
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Альо, любящие российский мир, почему-бы вам ВСЕМ ВМЕСТЕ из Украины не поехать в Абхазию на горные курорты Абхазии покататься на лыжах, а летом не отдохнуть на море в Сухуми "Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести - Цензор.НЕТ 8961
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По всей видимости Хаджимба не устраивал кремль..... в противном случае его поддержали бы российские ЧВК....
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Их не устраивало сокращение финансирования Кремлем.
Доходы никакие, производства нет. На ********** не нажируешь.
Кстати в этом году их ********* еще страшнее чем в прошлые годы.
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Красивый жест Хаджимбы!
Сурков туда не случайно полетел.
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Поставлять чергового "смотрящего". Кругообіг виробів №2 в окупованій кацапами Абхазії.
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Отдаленно знаю грузина, живет сейчас на Донбассе.
Он жил в Абхазии. Началась война и видя что это добром не кончится отец собрал всю семью и сказал что ради спасения жизни надо уезжать.
Уехали все дети, отец вскоре умер.
А мать ни в какую не хотела уезжать.
Так эти эти животные не могли дождаться когда она умрет,
приходили к ней и требовали чтобы она уехала тоже.
Скабеевы конечно такое не расскажут.
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Есть у революции начало, нет у революции конца.вот уже почти 30 лет их колотит.К сожалению, Украина идёт все той же дорогой....
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К чьему сожалению? Твоего любимого *****?
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Коротко кажучи: Шамба сказав, що Хаджимбі амба.
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В оккупированной парашей части Грузии всё стабильно: одна марионетка Ху*ла сменит другую.

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Гиркин сволочь и мразь но иногда режет правду-матку про своих подельников.
Про девичество Суркова это класс!"Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести - Цензор.НЕТ 4455
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Какая же там срань сегодня?! А ведь было время при совке. туда доехать долететь через Адлер летом---та караул! Субтропики, чуть интересно, еда любопытная и прочее. Гудаута не проскочишь, мест и под пальмами не было летом! Озеро Рица! Ну кто знает теперь!? А сегодня рядом Батуми с Хилтонами и Шэратонами в ряд по набережной стоят как в Нице набережная! Лайнеры по 3-4тыс богатых прикатывают через день-два с мая по сентябрь! На сувениры всех рапанов переловили местные в радиусе 50 км в море! Теперь дрова и навеки!
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