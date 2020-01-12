 "Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести. ВIДЕО

Президент Абхазії Рауль Хаджимба пішов у відставку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Колишній "прем'єр-міністр" окупованої території Сергій Шамба зачитав заяву Хаджимби про відставку: "Я складаю повноваження президента в ім'я збереження стабільності в країні". Виконувати обов'язки "президента" буде "прем'єр-міністр" Валерій Бганба.

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12 січня учасники протесту зібралися під дачею "президента" окупованої Абхазії, вимагаючи його відставки.

За інформацією спецкора видання Іллі Азара, на території резиденції протестувальників чекали хаджимбісти і озброєна автоматами охорона.

Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар

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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости

Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 12, 2020

"Всі кажуть: склав повноваження Хаджимба. Всі радіють", - інформує власкор.

Нагадаємо, піти у відставку Хаджимбі пропонував "парламенту" окупованої Абхазії 9 січня в зв'язку з тим, що цього дня почалися протести. Однак перед голосуванням "депутат" "Народних Зборів" Леонід Чамагуа заявив, що Хаджимба відмовився це робити. Крім цього, "влада" заявляла про плани оскаржити рішення "Верховного суду" про скасування результатів президентських виборів.

Протестувальники вимагали визнати президентські "вибори", що відбулися в серпні, нелегітимними, оскільки Хаджимба не отримав на них необхідних 50 + 1% голосів.

На 12 січня мітингувальники четвертий день утримували будівлю адміністрації президента. Через протести в Абхазії порушили кримінальну справу про масові заворушення (ч. 1, 2, ст. 206 КК Абхазії).

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