 "Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, свою відеовідповідь критикам Василь опублікував в інстаграмі.
Ломаченко записав вірш, в якому заявив, що суть попереднього ролика була не в російському прапорі.
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но, а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все же увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают", - сказав боксер.
фВата
- Так а гдє тут суть?
- А ссуть в пад'єздє!
"Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают." Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3169439
https://www.youtube.com/watch?v=s1tVqLyb6Yk
а своим малоросским говном ты нагадил украинцам в душу.
Нет, я уверен, что любая ватная мразь, будь она хоть мегазвездой вселенского масштаба, имеет право выходиь на спортивную арену под нашим флагом только через фронт. Через окоп. Через обстерелы. Через боль. Через смерти людей, что рядом….. Раз за 6 лет (!!!) войны- дома, в благополучном тылу, не пришло понимание в имбецильнцю, ватную голову….
Ломик, Иисус Христос- это твоя страна. Твоя Родина. Украина. Распятая. Шесть лет истекающая кровью…. Только за то, что «посмела» разрубить те кандалы, которые ты называшь «узами»….. А «гвоздь»- это ты и тебе подобные ничтожества. Никчемный, ржавый, кривой гвоздь, который впивается в её сердце!
Пускай назвавшийся братом будет в первую очередь человеком, тогда триколор будет не при чём.
в нього в дупі засвербіло ?