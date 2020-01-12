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Все про:звернення (98) Ломаченко (6)

 "Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ. ВIДЕО

Відомий український боксер Василь Ломаченко, який днями опублікував відео тренування російських спецпризначенців, спробував пояснити, що хотів цим сказати.

Як передає Цензор.НЕТ, свою відеовідповідь критикам Василь опублікував в інстаграмі.

Ломаченко записав вірш, в якому заявив, що суть попереднього ролика була не в російському прапорі.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но, а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают", - сказав боксер.

 
 
 
 
 
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☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Дивіться також: Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми". ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169439
 
 
 Топ коментарі
 
сути не было - полезла просто твоя гниль
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Тому що музиканти виявилися справжніми чоловіками на відміну від тренованих атлетів
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Марув говорила что Крым это Украина, а Россия агрессор у неё там контракт, она не сепар, а просто хохлячка.
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так и Ломаченко тоже на -ко, наш хохлячок малоросский, родненький "Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ - Цензор.НЕТ 165
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Суть, вообще, не в Ломаченко и иже с ним, а в том, что сила, честь, совесть и человечность редкий коктейль качеств для баловней судьбы ( наш главный гандон, кстати, из первых рядов этой колонны)
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"Суть была совсем не..."
- Так а гдє тут суть?
- А ссуть в пад'єздє!
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Ще раз підтвердив, що нейтральних не буває. Ні нашим ні вашим, чи і нашим і вашим є ОМАНою.
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Ці спортяки і є любителями "Рускага Мира" та 5 колона.
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Действительно, какая разница чей был флаг (С)
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Ловлю себя на мысли что хотелбы увидеть Ломаченко и Усика лежащими в ринге на спине .За вату болеть больше не хочется. За земляка любителя Гепы Гвоздика в последнем поединке против чеченского боксера очень порадовался .
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действительно, какая разница - война или мир, черное или белое, Чикатилло или Мать Тереза...
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Вата даже не понимает где палится. Талантливый спортсмен,но как человек-гавно.
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Чет спортсмен себе в голове лишнего набузил... Ответь на украинском языке, если ты - козацького роду, тогда всем понятно станет.... Какого поля, ты - ягода?....
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Ну и к чему это стихоплетство? Называется-"ему про Фому,а он про Ерему..." Три ваньки-дурачка. Ломаченко,Усик,Гвоздик.
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Як відомо, всі боксери з головою не дружать, у ломаченки це трапилось досить рано, видно, це - спадкове, а не набуте. Власне, це творіння боже і не збиралося вибачатися, він однозначно заявив : "мишебраття", а саме
"Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают." Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3169439
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И вот такие как ОН изменяют направление мыслей украинцев!Они переворачивают мирровозрение украинцев!Вчера Герой-сегодня Враг!Как так?!!!!!
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Уася, вот пример видеоролика здорового человека:
https://www.youtube.com/watch?v=s1tVqLyb6Yk

а своим малоросским говном ты нагадил украинцам в душу.
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буду болеть за Лопеса и Чисору , что бы наши малоросы Лома и Усик получили пи ды и затихли .
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Ах, "бедный", "распятый быками" мальчик Ломачанка! "Летят в него камни", а в кого-то мышебратьевские снаряды от Градов с криками "ипашь хохлов!" (и таких больше 13 тысяч, между прочим....) А он, юродивый, всё за "узы" печецца! Для полного **здеца осталось тока вылезть нашему преЗЕденту и рассказать, что народ Украины- те, кто защищает, борется и отдает свои жизни за Украину, и вовремя сориентировавшиеся приспособленцы-малоросы (типа Ломаченки и Усика)- «одно и то же»…. "Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ - Цензор.НЕТ 9196 Приспособленцы, которые вовремя сориентировались, что под трёхцвеной тряпкой бабок срубить не получицца, и теперь обматываются нашим жёлто-блакитным знаменем- тем, под которым умирали и умирают наши Герои-воины защитники….
Нет, я уверен, что любая ватная мразь, будь она хоть мегазвездой вселенского масштаба, имеет право выходиь на спортивную арену под нашим флагом только через фронт. Через окоп. Через обстерелы. Через боль. Через смерти людей, что рядом….. Раз за 6 лет (!!!) войны- дома, в благополучном тылу, не пришло понимание в имбецильнцю, ватную голову….
Ломик, Иисус Христос- это твоя страна. Твоя Родина. Украина. Распятая. Шесть лет истекающая кровью…. Только за то, что «посмела» разрубить те кандалы, которые ты называшь «узами»….. А «гвоздь»- это ты и тебе подобные ничтожества. Никчемный, ржавый, кривой гвоздь, который впивается в её сердце!
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Пусть Путин назад отдает Украине Крым и выводит свои войска с Донбасса, а потом пофилософствуем.
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Ты Путину об этом напиши в твитере)))Он как бы не хочет философствовать)Имеет Крым И Донбасс...И еще он чертовски занят геополитикой.Ты вот сам возьми ружжо и завоюй этот гребанно-несправедливый Мир!
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Вообщем вася,для меня,как патриота,ты сдох. Наверное для тебя потеря одного болельщика и не значит ничего. Но ,проблема для тебя лично в том,что таких как я может быть много.
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Да,и твоему другану ватаноиду из симферополя тоже привет,ветер в спину и семь футов под килем.
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Я думаю если Россия заплатит всем патриотам по миллиону долларов .....то за кричалку Путин-Х-ло вы любому будете бить морду!)Или миллион это много?))
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На россии любовь к родине исчисляется только деньгами? Жалко вас убогих духом.
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Если у Вас нету денег что бы купить нашу политику то у нас есть деньги что бы купить ВесьМир!...Что тут не так?И почему это так плохо?
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Твоя отсталая помойка ,с 1,5 процентом мирового ВВП ,является клондайком и поводом для подражания только в голове умственноотсталых патриотов кацапии как ты. Для остального мира вы е*нутые голожопые снежные папуасы из третьего мира,продающие жижу и другие ископаемые,и ходящие в 21 веке на дырку по большому...
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Ну про проценты ВВП я не в курсах...А то что я вижу вокруг себя мне нравится...Одним словом У-Всех-Все-Есть!)Гавноом лицо не моем))И не скулим что спаситеПомогите)))Работаем и Вову Путина не пинаем как вы своих презиков)))Так а как еще то жить?Может научишь?)))
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И само понятие ,,Родина,,--для тебя это убогий чмошный карлик с кучей комплексов? Кацапы,вы реально не понимаете почему в мире считаетесь убогими чмошниками?
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Родина должна ЛЮБИТЬ свой народ!Моя Родина пусть не любит но кормит вкусно!А ты любишь Родину за просто-Так...и получаешь лишь оплеухи вчера сегодня завтра...Я бы сдался ..И перестал бы любить такую Родину
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Иди отсюда нах,рыло кацапское. Сиди на своей помойке и люби ее хоть до усрачки. Не воняй здесь.
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Не обижайся братишка)Я тебя и твою боль понимаю...Других слов я от тебя и твоей беды и не ждал...Но помогать вам нет желания...Злобные вы стали...Как цыгане..
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Лапоть,твой сарказм так же убог,как и твои мозги. Вали отсюда. Не позорься. Хотя то что для всего мира позор у вас гордостью величают.
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Админ,помоги страждущему свинорусу. Оно ж все равно вонять не перестанет,пока не ликвидируют.
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Позор это что?Россия все умно разруливает))Мы гордимся как весь мир перед нами Раком стоит)А за что Украина может гордиться?Вот если ты мне эту гордость споешь я реально сольюсь и извинюсь)
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Вот этим мы с вами и отличаемся. Свободный человек стыдился бы цепей и миски баланды. А вы этим гордитесь и с пеной у рта готовы защищать свои оковы. Мало того,с оружием в руках убиваете тех,кто этого не хочет. Не брат ты мне холоп. И никогда им не был.
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Миска баланды????Ты издеваешься?Да никого мы не убиваем!И люблю я вас хохлов...Хоть вы и дурики но **** родные млять)
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Кто пояснит - что оно сказать хотело этими "стихами"?
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Никто ничего не понял, не для средних умов.
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В том то и проблема,что вместо того чтобы просто признать свой косяк с триколором он начал юлить и оправдоваться.Окончательно стало ясно что в башке у него гуляет "русский мир"
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Вася все больше и больше усугубляет.Такое проведение характерно для глупых ватников и ПГМщиков
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Любая нация получает то, что она заслуживает, особенно если ей цена 3 копейки на базаре.
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Нихуйла себе братья...мы станем за спинами женщин и детей.
Пускай назвавшийся братом будет в первую очередь человеком, тогда триколор будет не при чём.
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Суть в том что зафиксировано в указе Адмирала Колчака сотню лет назад. " Не трогайте артистов, извозчиков и проституток, они служат любой власти". Пожалуй приспело время к этой триаде в Украине доплюсовать еще некоторые категории быдла. Из серии: " Деньги не пахнут".
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В Україні настав час "стокгольмського синдрому".
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Ломаченко, пиши такі віршики для *****. Українці й без тебе знають хто кому брат. Але тільки не кацап!
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цей дибіл натякає, що брат пішов на брата ?
в нього в дупі засвербіло ?
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Желто-синий флаг или российский триколор - "какая разница"?
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