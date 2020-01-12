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 За кордоном
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 Як Росія брехала про причини загибелі "Боїнга" в Ірані та заперечувала ракетну атаку. ВIДЕО

За кілька годин до того, як Іран змушений був зізнатися в тому, що його військові збили український літак, російська пропаганда намагалася все перекрутити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише блогер Юрій Пивовар.

"Все, що вам потрібно знати про професіоналізм пропагандистського каналу "Раша Тудой", яким керує Маргарита Симоньян. Це випуск для західної аудиторії за кілька годин до того, як Іран змушений був зізнатися у своєму злочині", - написав він, опублікувавши відео.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169432
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, що зелена влада теж брехала в унісон з кацапами. Одне джерело?
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Немає ніяких сумнівів, що параша доклала до катастрофи свої "ручонки шаловливые".
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Страна лжецов. Страна воров.Убийц,насильников,катов. Там правды нет. Одна лишь ложь.И в мавзалее лежит вождь.
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"Якщо хтось готується поїхати в Давос на форум, беріть з собою теплий одяг, консерви, ліхтарик, сірники, готівку, пауербанк. Там буде Зеленський"

Як Росія брехала про причини загибелі "Боїнга" в Ірані та заперечувала ракетну атаку - Цензор.НЕТ 2663
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У этой шлюхи есть аккаунт в фейсбуке?Набросать ей дерьма что бы захлебнулась...
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Эта шлюха всего лишь дудка, через ее грязную пасть дудит *****
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Странно, если взлетало много рейсов, вполне нормально, что военный оператор РЛС следил за каждым самолетом, и координировал свои действия с диспетчерами и командным пунктом. Но почему именно при взлете украинского самолета у оператора РЛС пропала связь с диспетчером, или командным пунктом? Связь им тоже рашисты поставляли и налаживали?
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А что вы ожидали от путина и россии ?? Наследники татаро-монголов, которые 500 лет были под пятой монголов, переняли все от чингиз-хана,: коварство, ложь, лицемерие, обман, матюки, воровство, присвоение чужой истории и славы. Это всё она -воровитая россия! источник мирового зла!
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Так и Бутусов в первые дни говорил,что скорее всего техническая неисправность. Он также из этих?
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ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИРАНА И РОССИИ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ !!!
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ВРЕТЕВСЕ!!!!! Никаких таких ракет у них нет. Да и не они сбивали.
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Такое ощущения что они оба с "одной конторы"
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Пора россию привлечь за международный терроризм, ведь это россия сбила пассажирский самолет над Донбассом и прямо или косвенно помогла Ирану сбить украинский пассажирский самолет.
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Наш ЗЕ-клоун на цьому ФСБешному каналі мабуть позаштатним кореспондентом на пів ставки "працює"?
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Кацапия страна патологичных профессиональных лгунов которым верят и с ними считаются.А вот наши даже лгать не могут а живут обманом обманивая как мир так и свой народ.
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