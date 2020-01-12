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 "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту. ВIДЕО

У різних містах Ірану в суботу відбулись акції протесту. Їх спровокувало зізнання влади щодо істинних причин катастрофи літака Міжнародних українських авіаліній 8 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

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Кореспонденти зазначають, що таке зізнання - нова причина не довіряти аятоллі Алі Хаменеї, верховному лідеру Ірану, та іншим офіційним особам.

На відео очевидців протестів можна чути крики: "Хаменеї - убивця!"

"Смерть брехунам! Смерть диктатору!" - кричали іранці, які зібралися на площах у столиці Тегерані.

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Багато протестувальників несли свічки та покладали квіти до воріт університетів та інших громадських місць.

Іранці звинуватили владу в навмисному введенні в оману громадськості з приводу того, як трапилася авіакатастрофа.

Також зафіксовано факти розправи над демонстрантами.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169412
 
   
 Топ коментарі
 
Много русского стада вышло протестовать сбитие вами малазийского Боинга?
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Ты плохо читать умеешь, русмартышка? Я написал - русское стадо
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Ось вам підтвердження, що іранці не зебіли. Хоча прибрати владу Хоменеї дуже важко.
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Ну это наверное потому, что в самолете была большая часть этнических иранцев, а в MH17 - какие то непонятные кацапам голандцы.
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Курсу,Беслан... Русские и за своих тоже не выходят... У нас в 14 году студентов побили, на второй день Майдан был
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с какого это хрена фсб-шник Навальный должен выходить на настоящие протесты? он в кремлевский провокатор..
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Не знаю как остальные, но первое видео ничего общего не имеет с заглавием. Даже наоборот тот репортаж о том как уничтожение иранского генерала разгневало иранцев которые вышли на улицу высказать своё ФЕ Америке.
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может быть ... ну на помойке рамблера все видио не имеют ничего общего с заглавием и с правдой
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навіть іранці то не сцикливі порохоботи
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вот будет сюрпризом для расеи если снесут аятолу и развернуться на запад как в 70-тых, но это маловероятно, покрошат пару сотен человек и затихнет протест
...
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Ну, хотя бы предпосылки какие-то ...
" не все спокойно в ... королевстве" (с)
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.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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.....
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училки уже радуются, они за Зе кипятком писяли.
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А что вы хотите ...?
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4000 доллоров на дороге не валяються..
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Така критика трохи однобока. З новою політикою у трудовому кодексі кожен трудівник буде триматися за місце і працювати добре і відповідально. Якщо він не може або не хоче, то його ніхто не буде лаяти, просто скажуть: "Пан завтра не вийде до роботи" і видадуть компенсацію за три місяці.
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