 "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Кореспонденти зазначають, що таке зізнання - нова причина не довіряти аятоллі Алі Хаменеї, верховному лідеру Ірану, та іншим офіційним особам.

На відео очевидців протестів можна чути крики: "Хаменеї - убивця!"

"Смерть брехунам! Смерть диктатору!" - кричали іранці, які зібралися на площах у столиці Тегерані.

#IranProtests

Crowd chants "Death to the essence of Velayat Faqih"

(Khamenei & foundation of Islamic Republic)#IranPlaneCrash pic.twitter.com/VAyDcv5Nol — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

#IranProtests

The public's anger has a clear target: Khamenei.

Crowds chant "Khaemnei is a murderer, his regime is obsolete."#IranPlaneCrash pic.twitter.com/WQpXeM65Zj — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

Багато протестувальників несли свічки та покладали квіти до воріт університетів та інших громадських місць.

Іранці звинуватили владу в навмисному введенні в оману громадськості з приводу того, як трапилася авіакатастрофа.

#IranPlaneCrash #IranProtests

Protestors screaming for Khamenei to resign.

Chants, "All these years of crimes, Death to the Supreme Leader." pic.twitter.com/uL9DM6Xu75 — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

Також зафіксовано факти розправи над демонстрантами.

#IranPlaneCrash #IranProtests

Clashes in Tehran as security forces open water cannons on grieving mob of people. They were calling Khamenei a "murderer." pic.twitter.com/d1kKATyQU3 — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

#IranProtests

Security forces & protestors standoff.

"Our hands are empty, put your guns down," the crowd chants.#UkrainianPlaneCrash pic.twitter.com/7R994BJ03J — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.