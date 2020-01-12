 "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Кореспонденти зазначають, що таке зізнання - нова причина не довіряти аятоллі Алі Хаменеї, верховному лідеру Ірану, та іншим офіційним особам.
На відео очевидців протестів можна чути крики: "Хаменеї - убивця!"
January 11, 2020
"Смерть брехунам! Смерть диктатору!" - кричали іранці, які зібралися на площах у столиці Тегерані.
#IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Crowd chants "Death to the essence of Velayat Faqih"
(Khamenei & foundation of Islamic Republic)#IranPlaneCrash pic.twitter.com/VAyDcv5Nol
#IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
The public's anger has a clear target: Khamenei.
Crowds chant "Khaemnei is a murderer, his regime is obsolete."#IranPlaneCrash pic.twitter.com/WQpXeM65Zj
Багато протестувальників несли свічки та покладали квіти до воріт університетів та інших громадських місць.
Іранці звинуватили владу в навмисному введенні в оману громадськості з приводу того, як трапилася авіакатастрофа.
#IranPlaneCrash #IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Protestors screaming for Khamenei to resign.
Chants, "All these years of crimes, Death to the Supreme Leader." pic.twitter.com/uL9DM6Xu75
Також зафіксовано факти розправи над демонстрантами.
#IranPlaneCrash #IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Clashes in Tehran as security forces open water cannons on grieving mob of people. They were calling Khamenei a "murderer." pic.twitter.com/d1kKATyQU3
#IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Security forces & protestors standoff.
"Our hands are empty, put your guns down," the crowd chants.#UkrainianPlaneCrash pic.twitter.com/7R994BJ03J
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
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" не все спокойно в ... королевстве" (с)
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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4000 доллоров на дороге не валяються..
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