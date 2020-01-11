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 Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитий 8 січня після зльоту в аеропорту Тегерана, не відхилявся від курсу.

Такі дані отримані при порівнянні польоту збитого літака з рухом інших 22 літаків цього ж рейсу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер siminzarrin.

Синьою лінією зображено політ рейсу PS752 8 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС очікують від Ірану прозорого розслідування обставин катастрофи українського літака

Експерт зазначає, що "різкого, несподіваного повороту" до військової бази немає.

"Брехня Ірану "для порятунку" з приводу того, що рейс PS752 під час зльоту нібито несподівано різко повернув у бік важливого військового об'єкта, добре видно на цьому аналізі, в якому траєкторія злітаючого українського літака (синя лінія) поєднана траєкторіями останніх 22 рейсів (зелені лінії ), що злетіли перед ним. Добре видно, що траєкторія польоту українського рейсу нічим не відрізнялася від усіх попередніх, перебуваючи практично в центрі коридору зльоту (дивіться відео 3D-моделювання).

Знаєте, де я чув щось подібне?

На наскрізь брехливому брифінгу Міністерства оборони Росії 21 липня 2014 року, де стверджувалося, що рейс МН17 "Малайзійських авіаліній" відхилився від свого маршруту "на північ на 14 кілометрів", - прокоментував відео в фейсбуці російський авіаексперт Вадим Лукашевич.

Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169408
 
   
 Топ коментарі
 
таки руцкие инструкторы-ихтамнеты по совподению нажали на кнопку, не навижу русню и всю её кацапскую кодлу.
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вот еще версия...
все может быть под луной....
почему из десятков рейсов пострадал именно украинский....?

Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами - Цензор.НЕТ 6537 Ivan Buben

@bubenfire

·5 ч

За час до гибели украинского Боинга из аэропорта Тегерана спокойно улетел рейс Аэрофлота на Москву. И до него и после все рейсы улетали и прилетали по расписанию. ТОР был специально пригнан в район аэропорта как и БУК 5 лет назад в Торез. Команды в обоих случаях отдавала Москва.Москве было очень выгодно подставить Тегеран, ослабив его позиции в Сирии и подставив под новые санкции, чтобы остаться его единственным партерном. Дружба Москвы это всегда сначала придушить партнера и предложить дружбу на более выгодных условиях. А тут ещё и пощёчина Украине.
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Я так понимаю, что рейсовый самолёт сбила система ПВО аэропорта, из которого он вылетал по расписанию.
В общем -- Зелю на денёк украли, на поговорить по-душам -- я так думаю... ...кляті вороги...
...потом вернули и номерок в гардеробе на место повесили.

Шито-крыто, чисто-быстро.
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Агга, думали Ви, що виберете кондитера , і будете всі
Всі в 🍫🍫.. але зівпав тільки колір 💩💩..
Їж і смачного !!
😁
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Це - він впав із широко відкритим ротом 😵
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Ти хотів на 5 років раніше полетіти у прірву? Хто же тобі заважає стрибнути зараз? Самостійно?
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Так він і написав, що з'їв і переконався, що це не шоколад😁
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За час до гибели украинского Боинга из аэропорта Тегерана спокойно улетел рейс Аэрофлота на Москву. И до него и после все рейсы улетали и прилетали по расписанию. ТОР был специально пригнан в район аэропорта как и БУК 5 лет назад в Торез. Команды в обоих случаях отдавала Москва.
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А твоя пенсія не дозволяє їсти шоколад😟
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Я тебе просто жалію. Збирай пляшки, бо бєня краденими грошима з тобою не буде ділитися 😊
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Стреляли сознательно по украинскому борту- 99,999%. Операторы ЗРК возможно персы, а вот командиры расчётов- кацапы. Для них украинский лайнер.., как красная тряпка для быка. 100500.
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Росію і їх придуркуватого карлика тре в Гаагу викликати, а не спільні "Північні потоки" будувати... Європа мля...
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А як викликати *****, якщо росія не визнає міжнародне право?
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Возможно кацапы держали ЗЕ в заложниках на случай если США обявит войну Ирану а кацапы воспользовавшись моментом пошли бы на Киев, где небыло бы кому отдать приказ к обороне.
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Якщо би зараз прибрали Зеленського то президентом скоріше всього став би якийсь сепар з жопоблоку або Юлька, Порошенку голосів не вистачить.

Мій вибір на даний момент Сергій Кривонос, але в нього нема рейтингу, на мою думку цей чоловік достойний стати новим президентом.
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