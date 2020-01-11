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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук. ВIДЕО

Український уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі лайнера в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне виконання страхових виплат.

Про це повідомляє в телеграм пресслужба прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

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"Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих.

Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову.

Крім того, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати родинам членів екіпажу.

Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані

Сімї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169404
 
   
 Топ коментарі
 
сцуко!.. один твой модный самокат стоит 200 000 грн..
спасибки, родной!
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а Мустафа вНайом за 20 дней декабря ( с учетом праздников) нифига не делая получил больше 300 000 грн в "УкрОборонПроме".. и Мустафа даже не погиб..
и как теперь расценивать такое?!
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Где ты прочитал про "кости украинцев", ущербный? Из украинцев там только экипаж, которому должны выплачивать компенсацию Бени и Ко, а не бюджет. Ты правда уверен в целесообразности выплаты компенсации иранским семьям из украинского бюджета?
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аж 8000 долларов зарплата учителей за 2 месяца зато миллионы есть у депутатов например за залог выпускать
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Ну и идиотизм как почитаешь комментарии 200000 им мало . Украина вообще не должна ни копейки платить , платить будет МАУ и Иран . Это не страховка и не компенсация , это просто материальная помощь. Марадер много за Иловайск выплатил или за Дебальцево?
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тебе лет 10 надо попрошайничать чтоб собрать такуя сумму?
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вапщє-то нє должни ні капєйкі платіть - ето щєдрость уряду за наш щьот
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Не знаю, мой СЕКРЕТАРЬ СНБО призвал к ответу РФ, а я ему доверяю....
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Глава «Укрпочты» Смелянский в 2020 году будет получать почти 2 млн грн в месяц, https://uc.ink/1gapwb?pub=link [Глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году будет получать почти 2 млн грн в месяц - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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Він молодец, в селі, в відділеня пошти крім конвертів можна купити мило, печиво, гречку. Правда працює водо 2 дні в неділю, та і закривати будуть, бо нерентабельне. Скоро НП відкриється, у них воно чогось рентабельне, тільки чогось мило-гречку не продають, кажуть замов десь-вже завтра отримаєш у нас
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И главное,Гончарук,главное,налоги с этих выплат не забудьте содрать,а то Бубочке на отдых не хватит.
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Это видимо после оплаты налогов в бюджет,так как компенсации обычно исчисляются миллионами и не гривень тем более от нефтяной страны.
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Жаль семьи погибших. Мало того что такое горе, потеряли мужей / отцов, так теперь еще из обеспеченных людей в бедняков превратятся. Эти 200 000 зарплата пилота за 1-2 месяца
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в бедняков они не превратятся. К их счастью Иран признал свою вину и выплатит компенсации. Посмотрите, о каких суммах там идет речь..
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Лучшее чем 0, могли бы вообще не платить.
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Гарний вчинок... А тим хто гинув в аваріях на дорогах через ями в асфальті, відсутність розмітки і т. д. коли почнуть виплачувати? Чи таким не потрібно допомагати? вони люди іншого сорту?
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С точки зрения международной авиации и зарплат летного состава - это копеешные деньги. На весь мир опять опозорились. Они, зеленые, хоть молчать умеют?
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Вы путаете помощь государства своим гражданам в беде с выплатами виновниками потерпевшим. Выплаты Ирана родственникам впереди!
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Не помешает..
А компания не страхует своих работников?
У Меня , в 90-х, было-единовременная 20000$ и
дети до совершенолетия всеми благами..
Но , не воздушный флот..
Имел наглость выжить..
😇
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может обобрать бюджет Украины вместе с зешвалью
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Ну при чом тут Беня то? Купите себе лисапед, разбейтесь на нём об пьяного водилу копейки и требуйте компенсаций с велозавода! Вы понимаете бредовость вашей логики?
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Каламутний нехай платить по 100 тис. зелених.
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А чому ми тоді не допомогаєм жертвам ДТП, для прикладу? Що за довбаний піаропопулізм?
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Почему украинцы должны выплачивать а не Беня? Или Беня только прибыль считает со своих самолетов.
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у петиков везде зрада.. не заплатили, бы была бы зрада, что не заплатили.. заплатили.. будет зрада, что заплатили
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ЁКЛМН , как вы достали , зельоные,, а ты шо делал , год-два назад . Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9916 . ? Разве не искал зраду под микроскопом .??? Чего ж теперь возмущаешься . ? Получай - атветку молча ,, и не ной !!
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Как ты достало дерьмо шоколадное, возьми и вытряси в комнате свое старое пыльное одеяло и не открывай на проветривание ничего.
Вот в этом вся ваша суть.
Дыши и наслаждайся.
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Я надеюсь - это кроме того, что выплатит каждому Иран...
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Мне бесконечно жаль погибших и сочувствую их семьям. Но почему это платит не мау, а мы?
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Потому что МАУ это Беня . Думаю дальше вы догадаетесь , что это значит. Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2262 .
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Чому держава має платити? платити має МАУ котра не скасувала рейси до не беспечного регіону, страхові компанії, Іран, всі хто завгодно але не держава...
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Все остальные заплатят, только после суда. Это может занять не один год.
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А страховая выполнит свои обязательства? Любая поездка требует наличие страхового полиса.
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почему мы за это платим?

компенсации должны выплачивать иранцы и кацапы.
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