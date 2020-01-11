 Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського, опублікованій його пресслужбою, інформує Цензор.НЕТ.
Він також детально і покроково розповідає про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня.
"Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України.
На місце події, в аеропорт Імама Хомейні, прибули посол і консул України в Ірані.
Відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи.
До неї ввійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та представники компанії МАУ.
Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз.
Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчої групи.
9 січня, о 3:30 наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і через 2 години розпочала роботу на місці катастрофи.
У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, "чорних скриньок", записів радарів і диспетчерів з центру управління польотами.
Вранці 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, зокрема про можливість збиття українського літака ракетою.
Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їхніх родичів. Зокрема бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.
Я провів робочі консультації з нашими міжнародними партнерами – прем’єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану, й наголосив на необхідності спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії.
Ближче до вечора з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського "Боїнга".
Ми закликали всіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію.
Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи.
10 січня у мене відбулася розмова з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу й корисну інформацію для розслідування.
Також важливу інформацію передала Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.
Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані.
Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду.
І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі.
Цьому також безперечно сприяла й підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу.
Зараз група українських експертів продовжує свою роботу.
Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій.
Наразі вони намагаються реконструювати літак.
Повертаючись до розмови з президентом Ірану.
Ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну.
Це має статися найближчим часом.
Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – "чорних скриньок".
Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.
Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.
Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.
Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.
Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.
Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам.
Заради людини, яка має у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі.
Бо людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика"- заявив Зеленський.
Меня тошнит от этого мерзкого голоса и от его рожи!(((((
10.01.20 в 01:11
Разведка США имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Канады имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Великобритании имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Австралии имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Абсолютно точно это было доведено до сведения Зеленского еще вчера днем. Это международные взаимоотношения, так что тут работает именно международный протокол. Они ему сообщили. Вчера днем.
Сегодня он говорит о том, что не все так однозначно. Это еще говорит Иран и Россия.
Выводы? А вывод тут очень грустный - в первой же действительно критической ситуации наш новый "поплыл". Не было советников, не было министров, не было разведки, не было анализа. Кто в Куршавеле, кто в Дубаи, кто в Италии.
Россия это увидела. Россия это учтет.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2544841242451344&set=a.1446170575651755&type=3
Платити за свій недалекоглядний вибір президента і парламенту, шанувальникам ЗЕ доводиться навіть швидше, ніж я думав. Процес уже іде - ми просто ще не помічаємо його в повній мірі.
Вже тиждень я перебуваю в своєму рідному місті Запоріжжі, яке ще влітку розповідало мені про «нову країну», і свої неймовірні надії.
І от тепер, коли згадуєш про Зеленського, люди або міняють тему, або гнівно скриплять зубами.
Сталося неймовірне - я побачив вчорашнього прибічника ЗЕ, який того самого ЗЕ матюкав не підбираючи виразів.
Чому?
Тому що ніяких здійснених надій не сталося.
Комуналку ніхто не опустив - ЗЕкоманда уже плачеться, що то американці винні.
Просторікування ЗЕкоманди про «підростання зарплатень в окремих галузях», відбувається на тлі масового скорочення працівників на «МоторСІЧ» і «Запорожсталі».
Про переведення на простій Запорізької ТЕС, я вже писав.
Кажете, шанувальники ЗЕ голосять, що то винні власники компаній?
Милі, бізнесмени НІКОЛИ не зупиняють прибутковий бізнес. А українська металургія, машинобудування і енергетика стали неприбутковими, бо уряд Гончарука затіяв аферу з облігаціями внутрішнього займу (ОВДП), обвалив курс валют та пустив в Україну електрику з Росії.
Результат - падіння виробництва на 7,5%.
Це як раз про «МоторСІЧ» і «Запорожсталь», якщо хтось не збагнув.
Державі треба націоналізувати підприємства які зупиняють олігархи?
Та чудово, тільки я дуже гарно знаю, що таке підприємство, яким керує чиновник.
Уряд уже визнав, що цей рік він закрив з дефіцитом у 72,4 мільярди грн., а насправді більше, бо уряд надпланово позичив 4,7 мільярди грн., плюс «Нафтогаз» перелічив Урядові 20 мільярдів своїх прибутків, хоча мав їх передати в бюджет у 2020 році.
І ще - уряд зупинив фінансування низки бюджетних програм, тобто банально не дав грошей підрядникам.
Під солодкі обіцяночки про «покращення життя вже завтра», уряд Гончарука руйнує економіку країни.
Я хочу вірити що роблять вони це на радість Москві, бо якщо вони не відверті вороги, у нас все іще гірше - вчорашні гранітоїди, які дорвалися до влади в складі ЗЕкоманди, насправді - ідіоти і неуки, які навчилися гарно просторікувати перед західними донорами, але вони вщент не розуміють як керувати економікою України.
Такі справді можуть націоналізувати підприємства зупинені олігархами - і наступного року дефіцит бюджету буде не 72 мільярди, а 72 трильйони, а на тих підприємствах будуть борги по зарплатні по 7-8-9 місяців.
Те, що не приносить прибутку в приватних руках, у державних не приноситиме й поготів - див не буває.
Я розуміють, що шанувальникам ЗЕ, всі ці високі матерії - до лампочки.
Та справа в тому що ці матерії уже почали бити по їх добробуту - на власні очі бачу.
І це - лише початок. Далі буде гірше.
Бо уряд уже має дірку в бюджеті. Уряд уже запустив руку в прибутки бюджету наступного року, уряду доведеться випускати нові й нові облігації - і невдовзі ця піраміда рухне, як МММ, і що станеться з економікою тоді, мені гірко навіть думати.
Скажу так: ті, хто матиме гроші, зможе за копійки купити 4-5 квартир, але таких людей будуть одиниці.
Знаєте, я не зла людина, і проблеми шанувальників ЗЕ мене не радують.
Але не можу не визнати: вони зробили це разом.
Це - результати їхнього дебільного мислення, ставлення до держави з позиції нахлібника, якому всі винні.
Це результат того, що фахового успішного менеджера Порошенка, вони замінили на «просто хорошого хлопця» - на коміка з телевізора.
За все треба платити.
Хтось - уже почав. Якщо знайомі вам шанувальники ЗЕ ще вихваляють вовочку і ремствують, що «йому заважають» - не переймайтеся.
Скоро безробіття та борги постукають в їхні кишені також.
І от коли вони заревуть що «Вовка обіцяв не це» - нагадайте їм що «зате не барига і мародер».
Нагадайте весь той бруд, який вони лили на Порошенка.
Д.Калинчук-Вовнянко, https://startko.co.ua/17014/bogun/
Зато ізбавілісь от Порошенка.
А за ето надо расплатіться.
зебилы, вы таки добились своего - "шЫкарный" выбор вы сделали в прошлом году..
За ЗЕ укрепилась репутация блуждающего апокалипсиса - хуже чумы. Только украинцы переболев этой болезнью дадут штам для мирового сообщества. А сейчас всем нужно предохраняться
Справжнє чучело сидить на Банковій.
На нього начепили табличку "Президент" і воно сидить у кріслі.
Це чучело перевозять з місця на місце, роблять з ним різні відосіки, прасують то в Чорному морі, то у водах Персидського залива, то в Ніагарському водоспаді, пхають в нього шаурму, за кадром мучать кішку, щоб вона орала хриплим благим матом, імітуючи голос чучела, а країною продовжують керувати ті самі коломойськіе, порошенкі, ахметови, пінчуки. Вірніше, не керувати, а знищувати.
Очень даже зручно. Чучело "Зеленський" нічого не може робити і ні за що не може відповідати. За визначенням не може, тому що воно чучело. Але всі рішення підписуються законно, від імені чучела "Зеленського". Народ обрав-с...Його, чучело. І нема що заперечити.
Зайдіть на його сторінку. Коменти не закриті, пиши, що хош. Але реакції - нуль на масу. Ніхто не відповідає, і ніхто нікого не банить. Навіть раби, які ведуть його сторінку не вважають за потрібне якось реагувати.
За рейтинг чучела "Зеленського" ніхто не хвилюється. Тим більше, само чучело. Це одноразовий продукт. Як преЗЕрватив.
Мда....((
царь ИА (Ишак Александрович),
Віслюк апокаліпсису
Иран признал вину и компенсирует все, благодаря публичным заявлениям Трампа, Б.Джонсона, Трюдо и Австралии а Зеленский (как всегда) только пожинает готовые плоды
- " Мы пахали ! Я и трактор ! "
Но мы то в Украине живем как бы вам зе-уродцы не было от этого противно...
Ферштейн...?
бу-га-га )))))
PS. Да, я - порохобот!
Понимаете... роль и образ "отца нации" Петру Алексеичу как крупной рогатой скотине седло. Ну вы помните "он медленно спустится с горы и..." уже знаете, что дальше произошло на самом деле.
Но с упорством продолжают седлать... Впрочем, пусть продолжают.
Два Леонида, Макарыч с Данилычем, только ухмыляются неуклюжести новоявленного "Дария"... им в этом образе аки спартанцам стоять до конца. Ну могут, конечно, сквозь зубы процедить "вас здесь не стояло, валите нах в свои персии!"
С Викторами вот не сложилось. Улетели. Андреевич в астрал, Фьодорыч в Ростов.
А Петр Алексеевич, в роли умудренного сединами старца, с кислой физиономией после сейшельских возлияний и "отеческими советами" Зельцу типа "мы должны доверять нашим западным партнерам" (по Ирану)?
Ну смешон, конечно. Но не седло в этом виновато.
А как хрестоматийно у порохоботов из "отеческих советов" вырос "План Порошенко"? Ещё смешнее сползает.
Но это ещё не весь концерт.
Украинские журналисты (ТМ). Те, которые со вчерась беснуются на затмение Луны по поводу "позорного молчания власти" и "надо теснее общаться с Западом" (куда ещё?)... Свежая риторика, да?))) Седло упало, от смеха.
Представляете зрелище. Из ртов сонесевгилей торчат рога Петра Алексеича? Отож.
Простите, у вас... рог отклеился (с)
Александр Рябоконь