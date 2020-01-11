 Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського, опублікованій його пресслужбою, інформує Цензор.НЕТ.

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Він також детально і покроково розповідає про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня.

"Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України.

На місце події, в аеропорт Імама Хомейні, прибули посол і консул України в Ірані.

Відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи.

До неї ввійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та представники компанії МАУ.

Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз.

Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчої групи.

9 січня, о 3:30 наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і через 2 години розпочала роботу на місці катастрофи.

У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, "чорних скриньок", записів радарів і диспетчерів з центру управління польотами.

Вранці 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, зокрема про можливість збиття українського літака ракетою.

Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їхніх родичів. Зокрема бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.

Я провів робочі консультації з нашими міжнародними партнерами – прем’єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану, й наголосив на необхідності спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії.

Ближче до вечора з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського "Боїнга".

Ми закликали всіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію.

Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи.

10 січня у мене відбулася розмова з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу й корисну інформацію для розслідування.

Також важливу інформацію передала Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.

Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані.

Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду.

І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі.

Цьому також безперечно сприяла й підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу.

Зараз група українських експертів продовжує свою роботу.

Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій.

Наразі вони намагаються реконструювати літак.

Повертаючись до розмови з президентом Ірану.

Ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну.

Це має статися найближчим часом.

Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – "чорних скриньок".

Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.

Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.

Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.

Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.

Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.

Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам.

Заради людини, яка має у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі.

Бо людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика"- заявив Зеленський.