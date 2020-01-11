 Одна і та ж тактична ситуація, яка призвела до втрати командиром розрахунку ракетного комплексу розуміння того, що відбувається, - Бутусов порівняв авіакатастрофи в Ірані та на Донбасі. ВIДЕО

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Він упевнений, що є паралелі в пригоді в Тегерані та історії з MH-17.

"Це абсолютно дві паралельні історії, одна і та ж тактична ситуація, яка привела до втрати командиром розрахунку ракетного комплексу ситуаційної обізнаності про те, що відбувається. Це було навмисно зроблено, так і було заплановано. Оскільки і там, і там війну ведуть "ихтамнеты", тобто війна ведеться неофіційно, таємно.

Росія бореться за "русскій мір", таємно веде війну проти України, тому був направлений "Бук" без радара, без пульта управління, без радара контролю повітряної обстановки, тільки для проведення терористичної атаки. Те ж саме в Ірані.

Іран будує "шиїтський світ", там точно так само Корпус вартових ісламської революції завдає ракетного удару по США, по американських базах і прикриває цей удар теж таємно комплексом зенітно-ракетним "Тор", які не інтегровані в систему ППО, в армійську систему ППО Ірану. Командир розрахунку також самостійно ухалює рішення на ураження повітряної цілі. Тому ситуація абсолютно однакова", - зазначив журналіст.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.