 Одна і та ж тактична ситуація, яка призвела до втрати командиром розрахунку ракетного комплексу розуміння того, що відбувається, - Бутусов порівняв авіакатастрофи в Ірані та на Донбасі. ВIДЕО

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він упевнений, що є паралелі в пригоді в Тегерані та історії з MH-17.
"Це абсолютно дві паралельні історії, одна і та ж тактична ситуація, яка привела до втрати командиром розрахунку ракетного комплексу ситуаційної обізнаності про те, що відбувається. Це було навмисно зроблено, так і було заплановано. Оскільки і там, і там війну ведуть "ихтамнеты", тобто війна ведеться неофіційно, таємно.
Росія бореться за "русскій мір", таємно веде війну проти України, тому був направлений "Бук" без радара, без пульта управління, без радара контролю повітряної обстановки, тільки для проведення терористичної атаки. Те ж саме в Ірані.
Іран будує "шиїтський світ", там точно так само Корпус вартових ісламської революції завдає ракетного удару по США, по американських базах і прикриває цей удар теж таємно комплексом зенітно-ракетним "Тор", які не інтегровані в систему ППО, в армійську систему ППО Ірану. Командир розрахунку також самостійно ухалює рішення на ураження повітряної цілі. Тому ситуація абсолютно однакова", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.
То більш бонусна у тебе тема.
Он Орбан, кажуть, у себе потроху х̶о̶р̶т̶и̶с̶т̶с̶ь̶к̶и̶й̶ угорський мір розбудовує, так цілком зрозуміло, що тому Україна ще від часу Тріанонської угоди муляє. А Іран тут при чому? Османська Туреччина - і та ближче.
Дорожная карта движения Украины в болото "русского мира" уже практически согласована с Кремлем стараниями Ермака по приказу Зеленского, в Омане ставили последние штрихи.
В общем, за что порголосовали, то и имеем. Кто вам доктор?
""""сбили самолёт
потому что в то время,
когда он летел, у мусульман как раз было время утреннего намаза,
а они в это время ставят комплексы на автоматическое реагирование,
а сами идут молиться, вот ракетный комплекс и сработал,.......Людмила Терещенко fed37fc8
*****
ЗРК "Тор" и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и Украины.
Иран тоже закупал эти ЗРК у России вплоть до 2007 года. В настоящее время у Ирана есть около тридцати зенитно-ракетных комплексов "Тор"
ЗРК "Тор" - возможность автоматической работы, комплекс сам сканирует воздушное пространство и сбивает любые цели, которые не подают опознавательного сигнала "свой-чужой", самостоятельно принимая решение атаковать.
Таким образом, со стороны Москвы имеет место прямое соучастие в террористических преступлениях.
Мнение российского авиационного эесперта Вадима Лукашевича, кандидата тех. наук о трагедии Боинга МАУ:
" 4. Российская позиция в этом деле заключается в полной поддержке Ирана. Сначала мы топили за официальную иранскую версию катастрофы «пожар двигателей как техническая причина катастрофы», теперь, не сомневаюсь, будем оголтело обвинять США, потому что все, дескать, началось с убийства Сулеймани.
В огороде бузина, а в Киеве - дядька…
Но давайте начистоту - если мы говорим о вине США в эскалации напряженности в ирано-американских отношениях, то тогда нужно признать и нашу моральную ответственность за поставки оружия полным долбакам, тупо сбивающим российским ракетным вооружением гражданские самолеты прямо на вылете из собственного столичного аэропорта, движущиеся в заранее согласованном воздушном эшелоне.
Мы реально помогаем оружием всякой международной террористической швали, отмороженным режимам, которые, по нашему примеру, и сами не живут, и не дают жить другим.
Иранцы уже заявили, что «обновят свои системы ПВО, чтобы предотвратить подобные «ошибки» в будущем». Т.е. закупят у нас новые, больше им никто не продаст.
Что там председатель комитета по международным делам Косачев говорил про «извлечением уроков из этой трагедии»?
Извлечение уроков - это не про нас. "
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американским крейсером «Винсеннес»
был сбит над Персидским заливом иранский аэробус А-300.
Погибли 290 пассажиров и членов экипажа.
Іранський авіарейс 655 (IR655) - комерційний пасажирський рейс Iran Air, між містами Бендер-Аббас, Іран і Дубай, ОАЕ. 3 липня 1988 року літак Airbus A300B2-203 рейсу IR655 був збитий над Перською затокою ракетою, випущеною з ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Загинуло 290 осіб, включаючи 15 членів екіпажу, серед пасажирів було 66 дітей. Під час пуску ракети крейсер «Vincennes» перебував у територіальних водах Ірану. Американський уряд заявив, що іранський літак помилково був ідентифікований як винищувач F-14 ВПС Ірану. Іранський уряд, однак, стверджує, що «Vincennes» свідомо атакував цивільний літак.
Leon Idovish
Армения - неизвестное количество «Тор-М2КМ», по состоянию на 2019 год
Азербайджан - 8 единиц «Тор-М2Э», по состоянию на 2016 год
Белоруссия - 17 единиц 9K332 Тор-M2E, по состоянию на 2019 год
Венесуэла - 8 комплексов 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2012 год.
Греция - 21 комплекс 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Египет - 10 комплексов 9К331М «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Иран - 29 комплексов 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Китай - 24 комплекса 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Кипр - 6 комплексов 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2019 год
Россия - более 120 комплексов 9К331, 9К332, Тор-М/М1/М2/М2У по состоянию на 2019 год
Украина - 6 единиц было представлено на параде 24 августа 2018 в Киеве
10.01.2020 13:05
.Новости Украины.
То, что тебе очень плохо - это лично твои проблемы...
Це приблизно як Торонто столиця Канадіїї?
НА ДОНБАСІ РУССКІЙ РОЗРАХУНОК БУКА УМИСНЕ СТРІЛЯВ ПО РЕЙСУ «МОСКВА-ЛАРНАКА» з русскіми пассажирами !!!!!!
Юрий не прав в главном - целью был другой самолет, а не малайзийский! ошиблись кацапы Торецком! а иначе всей бы Украине пришлось туго... так как кацапы хотели сбить СВОЙ самолет, своих граждан, летевших в Ларнаку!!!