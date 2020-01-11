 Тривають судові процеси проти РФ щодо кримських активів, - Вітренко. ВIДЕО

Про це виконавчий директор національної енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив у програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо компенсації за наші активи в Криму. Це окремий судовий процес, який не зупинено. І цей договір про регулювання з "Газпромом" не охоплює наші позови з приводу кримських активів. Ми маємо справу з позовами на суму понад 5 мільярдів доларів плюс відсотки", – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що після деокупації Криму Україна "отримає контроль над усіма активами, в акваторії Чорного моря, в Криму, тому що це – наше".

2014 року бурові установки, флот та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК "Нафтогаз України" втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ "Чорноморнафтогаз" відтворили на материковій частині України.

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