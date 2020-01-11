EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  444  20
Все про:Газпром (510) Крим (7023) Чорноморнафтогаз (23) Вітренко Юрій (99)

 Тривають судові процеси проти РФ щодо кримських активів, - Вітренко. ВIДЕО

Судовий процес, який стосується кримських активів, захоплених Росією в 2014 році, триває.

Про це виконавчий директор національної енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив у програмі "Суботнє інтерв'ю" на  Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо компенсації за наші активи в Криму. Це окремий судовий процес, який не зупинено. І цей договір про регулювання з "Газпромом" не охоплює наші позови з приводу кримських активів. Ми маємо справу з позовами на суму понад 5 мільярдів доларів плюс відсотки", – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що після деокупації Криму Україна "отримає контроль над усіма активами, в акваторії Чорного моря, в Криму, тому що це – наше".

2014 року бурові установки, флот та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК "Нафтогаз України" втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ "Чорноморнафтогаз" відтворили на материковій частині України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирова угода з "Газпромом" щодо штрафу Антимонопольного комітету не передбачає повернення російській компанії конфіскованих активів, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169390
 
 
 Топ коментарі
 
С какого будуна тебе зебилу пришла в голову столь бредовая мысль?
 показати весь коментар
 
он просто под всеми новостями такой комментарий оставляет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С какого будуна тебе зебилу пришла в голову столь бредовая мысль?
 показати весь коментар
 
 
он просто под всеми новостями такой комментарий оставляет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Когда протрезвеешь, осмысли свой перл ниже)))
 показати весь коментар
 
Що, і на оклахомщині порохоботи дістали?
 показати весь коментар
 
получили крошку..., а "буханку" просрали!
 показати весь коментар
 
 
а остальные: 12 млрд, ?
а там еще были -со 100% выигрышем!
хотя ты в парашке этого мог и не знать! там о плохом не пишут!
 показати весь коментар
 
Теперь любой судья не будет сильно заморачиваться...смысла нет признавать паРашу виновной...ведь все знают что зеленое стадо потом все ей простит...
 показати весь коментар
 
ни че, скоро бубочка признает Крым кацапским и еще и компенсацию будем выплачивать
 показати весь коментар
 
МЕНІ ПОКАЗУВАЛИ, ЯК ЗҐАВАЛТУЮТЬ МОЮ ДОЧКУ, СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ЦЕ РОБИТИМЕ І ВІД ЧОГО ВОНА ПОМРЕ - ІСТОРІЇ ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ НАСИЛЬСТВО І ПОЛОН БОЙОВИКІВ «Л/ДНР»


За майже шість років війни на Донбасі сотні жінок стали жертвами насильства, в тому числі сексуального. Ймовірно, рахунок нерозкритих фактів подібних злочинів йде на тисячі. Про такий вид насильства жінки неохоче розповідають. Вони не вірять у справедливе покарання злочинців, тому не хочуть ще раз "оголятись" перед суспільством та близькими, переживаючи найстрашніші відчуття. Однак, як показує історія, про такі випадки ми дізнаємось згодом, коли "рана війни почне загоюватись".
 показати весь коментар
 
А який сенс? Нелох Оманський знов все просере.
 показати весь коментар
 
А это тот Витренко, у которого мама та самая Витренко? Да ну, не может быть🤡
 показати весь коментар
 
 
Оманский ишак судится с кацапами в свою сторону. исками можно было высудить 12 лярдов, но нелох договорился посредине: 3 лярда Украине, 2 лярда себе. Каццы на 7 лярдов в плюсе
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору