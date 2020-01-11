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Все про:Правоохоронні органи (625) СБУ (4998) Сумщина (381) ФСБ (790) вербування (109)

 ФСБ намагалася завербувати 3 жителів Сумщини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники спецслужби викрили факти вербування представниками ФСБ РФ трьох мешканців Сумської області. Серед них ‒ колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу концерну "Укроборонпром".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що у всіх випадках залучення громадян до шпигунської діяльності здійснювалось на території РФ відомими контррозвідці СБУ співробітниками управління ФСБ РФ у Курській області.

Вони, зокрема, застосовували до українців шантаж і погрози, обіцяли грошову винагороду. За допомогою завербованих агентів ФСБ РФ намагалася отримати актуальні розвідувальні відомості про місця розташування підрозділів регіонального управління СБУ, дислокованих в області військових частин ЗСУ.

Вони також планували дістати інформацію про завод на Сумщині, який виробляє продукцію для оборонної галузі. Всі громадяни України, які стали об’єктами вербування спецслужб РФ, добровільно повідомили СБУ про ці факти.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Контррозвідка Служби безпеки України вкотре застерігає громадян, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від державних та військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Але громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він на виконання злочинного завдання не вчинив жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ворожою спецслужбою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманця "ЛНР", затриманого контррозвідкою СБУ, засуджено до 8 років ув'язнення. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169384
 
 
 Топ коментарі
 
От дурне ФСБ)))Напряму в бакланова спитати-слабо?Чи в Куршавелі його "вербануть"?
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Без сурового карантіну тих хто під час війни шмигає в рашку це все коштує дуже дорого і не є ефективним.
Так ніяких беркутівців не хватить зєлєнському, щоб торгувати.
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та просто говориш я Зе команда и 70% будет блеять и радоватся
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От дурне ФСБ)))Напряму в бакланова спитати-слабо?Чи в Куршавелі його "вербануть"?
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та просто говориш я Зе команда и 70% будет блеять и радоватся
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Ти подумай над тим хто і чиїми руками його посадив у крісло директора СБУ.
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Без сурового карантіну тих хто під час війни шмигає в рашку це все коштує дуже дорого і не є ефективним.
Так ніяких беркутівців не хватить зєлєнському, щоб торгувати.
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Украина обогнала Россию по минимальной зарплате - Минэкономики

В евро минимальная зарплата в Украине составляет 178,75 евро, в РФ - 174,84 евро, а Беларуси - 159,29 евро.
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СБУ: ФСБ намагалося завербувати працівника одного з підприємств Укроборонпрому.

наверно Найема такой ему гонорар отвалили.
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А зачем ФСБ учитель? Какие секреты они могут рассказать?
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