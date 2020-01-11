EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  26863  133
Матеріали за темою:
Все про:Іран (308) МАУ (110) чорна скринька (10)

 З'явилися кадри вилучення чорної скриньки українського лайнера, що розбився в Ірані. ВIДЕО

Іранське телебачення показало відео з чорною скринькою з українського авіалайнера Boeing-737, який зазнав аварії поблизу Тегерана.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікував кореспондент BBC Алі Хашемі у твітері.

На відео представники іранської влади розкривають ящик і демонструють його вміст, зокрема чорну скриньку з літака.

9 січня іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ втрачена.

10 січня Іран заявив, що має намір самостійно вилучити записи чорних скриньок.

Того ж дня Україна отримала доступ до чорних скриньок літака і записів диспетчерів із центру управління польотами аеропорту іранської столиці.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169319
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогодні в передачі Ганапольського екс-міністр Рева (а він, виявляється, відставний офіцер військ ППО) висловив доволі цікаву версію: іранський (нє, ну, касапський...) ТОР спрацював автоматично в штатному режимі, двома ракетами, під час намазу, коли на пульті нікого не було...

Тегеран - время намазов
Тегеран (Иран, Тегеран). Сегодня: 11.01.2020, 15 Джумаада ль-ууля 1441
утренний намаз - фаджр 05:44 (8 января он должен был быть в 05:46)

Утренний намаз (ФАЖР) длится 4-6 мин.

Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени

все сходится: только помолились Аллаху и зашнуровывали ботинки,
а "Тор" работал на автомате.

Реве не канализацией надо было заведовать, а разведкой Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране - Цензор.НЕТ 2314
 показати весь коментар
 
Четыре года назад, я и представить не мог, что президент Украины будет вместе с Ираном и русней топить против США, Канады и Британии. Дуже дякую
(С)
@Shlemofondo27
☹️
 показати весь коментар
 
Писала в другой теме. Повторюсь
КСИР - это вторая ( неофициальная) армия Ирана, созданная айятоллами после иранской революции ( контрреволюции против шаха Ирана, проведенной в 1979 г)
Не доверяя армии Ирана, созданной при шахе Моххаммеде Реза Пехлеви, который строил СВЕТСКОЕ восточное государство, "духовные" лидеры собрали сборище мусульман- фундаменталистов под вывеской КСИР....
Именно ИХ лидера пришиб Трамп
И именно их снабжала раша ТОРами, которые НЕ СКООРДИНИРОВАНЫ с системой ПВО Ирана ( в автоматическом режиме на " свой-чужой" не реагируют) Да, возможно, что молитвы свои пели(((
Дальше ... хотите - думайте, хотите - гуглите
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Зеленский бедоносец виноват во всём. От его визитов одни несчастья. Нотрдам сгорел, у Меркель трясучка началась, а вчера султан Омана вообще умер. Нельзя ему было в таком возрасте учиться играть на рояле не традиционным способом. После его визита всю переднюю Азию лихорадит и самолёт тоже разбился. Я вам советую Порошенко вернуть. При нём такого не было.
 показати весь коментар
 
 
Короче, кремль будет продвигать версию, что виноват намаз, а конкретно - Аллах.
По вопросам компенсации - к нему.
 показати весь коментар
 
 
Кто то сильно подставил иран, никто же не думает, что иранцы такие дурные, чтобы себя подставлять под санкции, миллионные компенсации и ненависть всего мира к стране-террористу..
кому это может быть выгодно? сша, пукинстан?
а жертва была выбрана заранее..
 показати весь коментар
 
 
Да не нужно это было Ирану!
Надо спросить Маньку МИДовскую, на дует ее с Мендель срепетировать.
 показати весь коментар
 
 
Когда говорим про выгоду США, нужно не забывать, что это правовое государство, причем самое правовое, передовое в этом отношении. За такую акцию, как и вообще за приказ совершить такое, может конечно не электрический стул, но достаточно суровое наказание гарантированно. Там такие моменты быстро всплывают, застучат на руководство аж бегом и будут правы, под защитой и с чистой совестью. А вот чекисты из Рахи таки да, на любые методы готовы, причем мотивов более чем достаточно.
 показати весь коментар
 
 
так а где там обещанное видео с ящиком? там еще одно видео с видеорегистратора с падением боинга.
 показати весь коментар
 
Россия пытается поучаствовать в расследовании уничтожения лайнера МАУ!
А с каких дел и каким боком там Россия? Ракетами?
 показати весь коментар
 
 
Ведь выберали представить не могли, что президент Украины будет вместе с Ираном и русней топить против США, Канады и Британии.
Дуже дякую за выбир.
 показати весь коментар
 
 
Так я же ссылку дала.
Вот перевод Гугл на английский с фарси:
"Statement of the General Staff of the Armed Forces on the crash of the Ukrainian aircraftThe General Staff of the Armed Forces issued a statement regarding the crash of the Ukrainian aircraft:

;
In the wake of the heartbreaking crash of a Ukrainian Boeing 737 airliner crash in the early hours of Wednesday morning, 10/18/98 amid a missile attack on the US base of criminals and the possible impact of military action on the incident, the Armed Forces General Staff immediately investigated This possibility led to the establishment of an inspection team of technical and operational experts, independent of the State Airlines, to which the results of a round-the-clock examination of this delegation are made available to the Honorable People of Iran:
1. In response to threats by the President and military commanders of the criminal US to target a large number of targets in the territory of the Islamic Republic of Iran in the event of a counter-operation and in view of the unprecedented increase in air traffic in the region, the Islamic Republic's Armed Forces Potential threats were at the highest level of readiness
2- In the hours after the missile operations, US warplanes around the country have increased warfare and some news has been circulated to the defense units and numerous targets have been seen on some radar pages, from sightings of air targets to strategic centers in the country. It has caused more sensitivity in air defense units.
3- In such critical and critical conditions, Flight 752 of the Ukrainian Airlines departs from Imam Khomeini Airport and, whilst in rotation, is in close proximity to a sensitive military center of the IRGC and is in the height and shape of a hostile aircraft. In these circumstances, the plane was accidentally hit by a human error, which unfortunately results in the martyrdom of dear compatriots and the death of a number of foreign nationals.
4. The General Staff of the Armed Forces, while expressing condolences and condolences to the distressed families of compatriots and nationals of other countries and apologizing for the human error, gives full assurance by ******** fundamental reforms in operational processes at the Armed Forces level. Make such errors impossible and immediately report it to the Armed Forces Judicial Organization to deal with the errors committed legally.
5- It was also ordered that the relevant authorities in the IRGC, as soon as possible, present detailed explanations to the people of Sharif."

Вот фраза:
"In these circumstances, the plane was accidentally hit by a human error, which unfortunately results in the martyrdom of dear compatriots and the death of a number of foreign nationals."

При этих обстоятельствах самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки, что, к сожалению, привело к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели иностранных граждан. (мой перевод Гугл- перевода)
Далее идет глубокие извинения и соболезнования Ген штаба вооруженных сил Ирана.

Ждем реакции Маньки МИД-овской
 показати весь коментар
 
 
ПОЛІТИКА

BBC: Иран заявил, что сбил Boeing МАУ «случайнo" 06:24•Информатор

Утром в субботу, 11 января, крупные западные СМИ, такие как BBC и Reuters, выпустили заявление, что Иран подтвердил - пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины сбили ракетой.

По словам представителей Иранской стороны, это произошло случайно. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на BBC.

Новость дополняется
 показати весь коментар
 
 
Информационное агентство Fars заявляет, что получило доступ к заявлению генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится о том, что крушение самолета «Международных украинских авиалиний» произошло из-за случайно выпущенной ракеты.
Отмечается, что после обстрела баз США в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани», все силы ПВО Ирана находились «на высшем уровне готовности» из-за неоднократных угроз Вашингтона нанести удар по территории страны.
«Ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности из-за потенциальной угрозы», - передает Fars текст документа.
По данным журналистов, сообщения о том, что ВВС США поднимались с аэродромов ближайших к региону баз, а также в связи с данными о возможном нападении по стратегическим целям в Иране, в подразделениях ПВО была необыкновенная напряженность.
Рейс «Украинских авиалиний», вылетевший из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находился в непосредственной близости от военного центра Корпуса стражей исламской революции, а также проходил на высоте, с которой удобно производить нападение, и по форме напоминал вражеский самолет, пишет Fars.
«В этих обстоятельствах самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан», - говорится в заявлении военных Ирана.
 показати весь коментар
 
 
Вранье. Это аэропорт. Там толпы самолетов взлетают и садятся. Почему тогда случайно сбили только один и еще двумя ракетами, чтобы на 100% сбить.
 показати весь коментар
 
 
Іран визнав, що ненавмисне збив український літак
Hromadske.ua
Про це повідомили на державному телебаченні Ірану, повідомляє The Guardian.
 показати весь коментар
 
 
Иран официально признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за американский
 показати весь коментар
 
Информационное агентство Fars заявляет, что получило доступ к заявлению генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится о том, что крушение самолета «Международных украинских авиалиний» произошло из-за случайно выпущенной ракеты.
 показати весь коментар
 
уже есть заяаление Генштаба Ирана, что самолет был сбит ими по ошибке....пистуны кацапские и наши дударики- холуи -подкацапные могут заткнуться...денег больше не дадут.. Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране - Цензор.НЕТ 3941
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия. Теперь Иран. Всё зло от пиндосов.
 показати весь коментар
 
Проснитесь,копипаста!Иран признал сбитие самолета,посыпают головупеплом,готовы на любые компенсации.
 показати весь коментар
 
 
Иран признал ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране
Он был сбит по ошибке иранскими ПВО. Лайнер после вылета из аэропорта совершал разворот и приблизился к «важному военному объекту». На такой высоте он был принят за «вражескую цель», говорится в заявлении Генштаба страны, которое цитируют иранские СМИ. Отмечается, что ошибка, ставшая причиной гибели 176 человек, произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана. Расследование продолжается, президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Глава государства, руководство вооруженных сил Ирана, а также глава МИД страны Джавад Зариф попросили прощение за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
 показати весь коментар
 
11.01 07:12 MIGnews.com Иран сознался: украинский Boeing был сбит Причиной крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" стал человеческий фактор.

Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
 показати весь коментар
 
Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление иранских властей.
Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», - написал министр в своем Twitter-аккаунте.
 показати весь коментар
 
Эхо России. Иран признал что украинский «Боинг» был непреднамеренно сбит иранской ракетой
11 января, 2020 - 08:29
Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране - Цензор.НЕТ 5131Иранские военнослужащие заявили, что "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных операций и был непреднамеренно сбит, так как военные приняли его за вражеский объект.
Как отмечается в заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое транслировалось государственными СМИ страны, причиной трагедии стал человеческий фактор. Также отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности.
"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении военных.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем "Твиттере", что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".
Зариф также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения "Боинга" будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".
Лайнер потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.
Как отмечается в заявлении иранского генштаба, через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и "это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны".
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее утверждал со ссылкой на разведданные, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Такой же версии изначально придерживались и США. Однако Иран эти обвинения отвергал и настаивал, что наиболее вероятная причина катастрофы - техническая неисправность.
Накануне президент Украины Зеленский заявил, что Украина и Канада будут требовать объективного и полного расследования катастрофы.
Напомним, что российские СМИ ранее поспешили заявить, что украинский «Боинг» мог быть сбит якобы с помощью американского беспилотника с целью дискредитации Тегерана.
 показати весь коментар
 
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ о и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
«Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку»
 показати весь коментар
 
Дуже схоже на те що навіть "чорний ящик" побитий осколками..
 показати весь коментар
 
Держите меня семеро, случайно выпустили ракету, и похоже что не одну, в районе Международного аэропорта, на кого этот бред расчитан, и где отчет нашей группы из 45 человек.
 показати весь коментар
 
 
для таких невигласів як ти, Рева(бувший мінстр) роз,яснив ситуацію на "Прямому" каналі вчора.
 показати весь коментар
 
 
он выступал в качестве кого, министр социальной политики с 15 апреля 2016 года до 29 августа 2019 года. Заслуженный работник социальной сферы, поправьте если что то упустил.
 показати весь коментар
 
Он выступал как бывший специалист систем пво частности системы тор.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору