 Російський військовий корабель провокував американський есмінець Farragut в Аравійському морі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Російський корабель не відразу підкорився вимозі змінити курс після п'ятикратного гудка, що попереджає про небезпеку зіткнення, і мало не зіткнувся з кораблем ВМС США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Російський корабель не відразу підкорився вимозі змінити курс після п'ятикратного гудка, що попереджає про небезпеку зіткнення, і мало не зіткнувся з кораблем ВМС США.
Все американские моряки после пугающего маневра бравых морских котиков раши уволились! Говорят даже 5 пилотов стратегических бомбардировщиков отказались взлетать, и повариха Берта не вышла на работу.
Вот такие пироги!
Американцы: - OК, принято, спасибо.
Ему с лайнера.- ПОШЁЛ НАХ.Й!
Пират обиженно отгребает, налягая на весла и говорит.
- И так всю жизнь(((.
кацабы клинические идиоты...решили "в Иран" поиграть...
На видео он вообще не подчинился, ни сразу, ни постепенно
@US5thFleet
Trump said he asked Putin about this. Putin said it wasn't Russia. Trump said, ok I believe you. Case closed