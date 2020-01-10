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Все про:ВМС РФ (56) провокація (537) США (5925) флот (110)

 Російський військовий корабель провокував американський есмінець Farragut в Аравійському морі. ВIДЕО

Представники ВМС США заявили, що 9 січня російський військовий корабель здійснив небезпечне й "агресивне зближення" з американським есмінцем Farragut в Аравійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Російський корабель не відразу підкорився вимозі змінити курс після п'ятикратного гудка, що попереджає про небезпеку зіткнення, і мало не зіткнувся з кораблем ВМС США.

Читайте також: Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169306
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапня напоминает нарывистого алкаша, который сам ищет на свою жопу приключений.
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Грузин приходит на именины с бутылкой вина, а уходит с тостом.
Еврей приходит с наилучшими пожеланиями, а уходит. с кусочком торта для дочери.
Русский приходит с бутылкой водки, а уходит с набитой мордой и мыслью: зато я им всю посуду перебил!
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жили-были четыре брата: Наркомань, Пьянь, Рвань и Срань. И пошли они однажды по-свету счастье искать... И забрели они в тьму беспробудную, без дорог, с болотами, лешими и прочим бесноватым людом... да встретили там четырех сестер: Разруху, Зависть, Злобу и Воровайку и стал тот край для них родным... И стали они жить-плодиться, а место сеё нарекли они Расеей…
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В Германии каждый автомобиль с правой стороны имеет приоритет. Я должен остановиться и позволить ему двигаться. Включая пересечение Т-типа.
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лилиПут‏ @drandalysh 2 ч.2 часа назад

Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 2794
Все американские моряки после пугающего маневра бравых морских котиков раши уволились! Говорят даже 5 пилотов стратегических бомбардировщиков отказались взлетать, и повариха Берта не вышла на работу.
Вот такие пироги!
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Ще разочок перепощу бо дуже наглядно:
Російський військовий корабель провокував американський есмінець Farragut в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 987
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Вийшов, бо на грядках кобець патрав курку... Поки чекав рушницю, він трохи злякався, кинув її і відлетів. Я, тримаючи в полі зору курячу лапу, яка стирчала з рілля прямо в гору, ще хвилин 5-10 дефілював, вичікуючи, що яструбок повернеться, все марно. Коли ж я підійшов до лапи, яка весь час стриміла з ріллі, побачив, що курка ціла, далі більше, на мене зиркало око, причому голова була практично втоптана в ріллю. Однім словом, курка виявилась живісінька, бігає й досі. Отак буде і з кацапськими півнями, притвориться мертвим і буде чекати, поки злі піндоси підуть далі
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Да ***. Амеры как всегда либеральничают. Всесто того чтобы сбросить бомбы а потом из орудий добить кацапскую посудину. Сколько еще нужно прыгать по гра***м чтобы понять что гопника нужно бить сразу в морду и добить ногами. Гопники только щеки дуют а когда получат хороший отпор даже от слабее себя начинают кипишевать и звать милицию.
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Злой ты... Мож русня хотела политическое убежище попросить, а янки не поняли.
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По правилам судоходства, уступать должен был американец.
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У Задорнова помнится американцы вообще маяку приказывали курс изменить.
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...Говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль. Американцы (помехи на заднем фоне): - Советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами. Испанцы: - Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения. Американцы (другой голос): - С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения. Испанцы: - Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Американцы (на повышенных тонах): - С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДИР АВИАНОСЦА USS LINCOLN ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!! Испанцы: - С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое. Нас сопровождают пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция и канал 106 «Экстремальные ситуации в море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ...!!! меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ...!!! корабля, который разобьется вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
Американцы: - OК, принято, спасибо.
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хорошая басня! только я б амеров на кацев заменил - и вообще блеск))
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басня времен когда из всех навигационных приборов на корабле было лишь зрение лоцмана.
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Шото они нападают, нападают, а напасть не могут...Как в том анекдоте. Подплывает к океанскому лайнеру пират на шлюпке и кричит наверх. -Эй, вы там сдавайтесь!!!.
Ему с лайнера.- ПОШЁЛ НАХ.Й!
Пират обиженно отгребает, налягая на весла и говорит.
- И так всю жизнь(((.
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Идиот на корабле, а это территория другого государства, стремится показать, какой идиот правит этим государством.
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Ніхєрасє....в цапів навіть є одне корить,що без буксира може плисти??? Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 4813
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Убедились сначала что это не «Ашот-7» и давай удаль молодецкую показывать... Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 1744
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все чаще закрадывается мысль, может таки да подполковник Путин был перевербован Госдепом в Берлине, более тонкого и хитроумного плана развалить такую страну и не придумать…
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это видимо тот руцкий капитан рулил-шо на "Кузе" плавал...забыл шо он не "авианосеццц"...
кацабы клинические идиоты...решили "в Иран" поиграть...
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"Российский корабль не сразу подчинился требованию изменить курс после пятикратного гудка, предупреждающего об опасности столкновения, и чуть не столкнулся с кораблем ВМС США"

На видео он вообще не подчинился, ни сразу, ни постепенно
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сбавил ход и подвернул под корму - так расходятся при острых углах на пересекающихся курсах
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Не понятно у кого была скорость больше. Отсюда и надо плясать по МППСС.
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Гы-ы-ы-ы..Но по этому кусочку видео нарушают таки амеры потому как эсминец идет в левый борт москаля...левый борт - красный бортовой огонь...как то так...хотя еслм амеры шли ордером (колоной) то тогда москали в корне на правы...видать сольно просканировать хотелось
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Там 8 атомных подлодок, а эсминец посерёдке шёл.
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Может колонна выстроилась в галюне на эсминце? VIDEO 2
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Ось ця американська толерантність іноді навіть бісить. Вони що не могли зробити один бди-дищь по кацапському кориту? А потім би сказали, що настамнет и не було, а рукожопі самі утопли.
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іренка, на американському судні відсутні дивани з тролями. Там адекватні, серйозні люди.
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Replying to
@US5thFleet

Trump said he asked Putin about this. Putin said it wasn't Russia. Trump said, ok I believe you. Case closed
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