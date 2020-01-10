 Російський військовий корабель провокував американський есмінець Farragut в Аравійському морі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Російський корабель не відразу підкорився вимозі змінити курс після п'ятикратного гудка, що попереджає про небезпеку зіткнення, і мало не зіткнувся з кораблем ВМС США.

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