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Все про:кіно (438) кінофестиваль (63) приз (18) Держкіно (102)

 Український трилер "Сторонній" отримав приз за найкращий сценарій на міжнародному кінофестивалі в Лос-Анджелесі. ВIДЕО

Сценарій "Стороннього" визнало найкращим журі міжнародного кінофестивалю фільмів жахів Hollywood Blood Horror Festival.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.

Эта награда - уже восьмая для "Постороннего". Фильм получил призы на фестивалях в Японии, Канаде, США и Колумбии.

"За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді", - так фільм описано на сайті Держкіно.

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Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

В українському кінопрокаті фільм "Сторонній" очікується в 2020 році.


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169278
 
   
 Топ коментарі
 
Треба подивитися. Полюбляю таке.
...
"Команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления" - блть, це потужно. Ціла команда пловців (!) під час виступу (!) зникає з БАСЕЙНУ (!!!)
Еталонний, сферично-вакуумний пердімонокль як він є.
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"инспектору ГлуховскоГО, в карьере котороГО нет ни нераскрытого дела. А еще - ЕЙ предстоит выяснить, кто ОНА на самом деле", - так фильм описан на сайте Госкино.Источник:

В Госкино все пьяные? Или Цензор еще празднует?
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йа думаю это только анонс начала серии необычайных массовых исчезновений денёг из банков, банкиров из офисов,... и мы станем живыми свидетелями их виртуализации, а потом и материализации в совершенно других уголках планеты. графу калиостро и не снилось. ))
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Треба подивитися. ******** таке.
...
"Команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления" - блть, це потужно. Ціла команда пловців (!) під час виступу (!) зникає з БАСЕЙНУ (!!!)
Еталонний, сферично-вакуумний пердімонокль як він є.
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йа думаю это только анонс начала серии необычайных массовых исчезновений денёг из банков, банкиров из офисов,... и мы станем живыми свидетелями их виртуализации, а потом и материализации в совершенно других уголках планеты. графу калиостро и не снилось. ))
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"инспектору ГлуховскоГО, в карьере котороГО нет ни нераскрытого дела. А еще - ЕЙ предстоит выяснить, кто ОНА на самом деле", - так фильм описан на сайте Госкино.Источник:

В Госкино все пьяные? Или Цензор еще празднует?
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Есть стиль единоборств - пьяный кулак. А есть стиль перевода - пьяный гугл-транслейт. Разработчики и его бессменные чемпионы - редакторы Цензора.
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Почему бы не пожелать успеха стартапу ?
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