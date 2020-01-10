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Все про:Іран (308) Пристайко (315)

 Пристайко провів в Офісі президента брифінг щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані. ВIДЕО

В Офісі президента відбувся брифінг міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про розслідування катастрофи українського літака в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169273
 
 
 Топ коментарі
 
краткое содержание брифинга:
Пристайко проводит в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2352
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Кто учится? За сутки с момента трагедии он и его офис такого наворотили, что ни на одни уши не натянешь. У него в последнее время все сплошное вранье и фальш. Что речи, что постановочные фотки. Заврались за эти 10 дней по "самое нихочу". Старую ложь вместо правды "исправляют" новой, еще более тупой ложью. Как бы это тело еще и с союзниками сдуру горшки не побило. С него станется.
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зелебеня учится? Пристайко проводит в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3493начал взаимодействовать с прессой и народом в сложных ситуациях?
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Кто учится? За сутки с момента трагедии он и его офис такого наворотили, что ни на одни уши не натянешь. У него в последнее время все сплошное вранье и фальш. Что речи, что постановочные фотки. Заврались за эти 10 дней по "самое нихочу". Старую ложь вместо правды "исправляют" новой, еще более тупой ложью. Как бы это тело еще и с союзниками сдуру горшки не побило. С него станется.
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«Товаріщі, нє поддавайтєсь амєріканскім фейкам ! Порошенка, в тюрьму !»
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Зеленський до сих пір думає(сумніваюсь що є чим канєшн), що Україна це лампова сцена якогось драмтеатру, де він виступає, де комфортно і нема ризиків. Але реальність виявилася іншою, **** болючою. Да ще і рука путіна в жопі на яку сам залюбки сів. Нічо, це ненадовго...
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Та він спок. Путін дав йому гарантії.
Чувак звалив Порошенка.
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Щеля у глухому куті. США та Канада тему не заграють. Поступово та неухильно будуть спливати нові деталі. Якщо виявиться, що Зе підігрував Ірану - йому кінець. Виходити проти пуйла - кінець з прискоренням. Ну що, побавився з булавою?
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Ви про що? Який «глухий кут»?

1/9 у його розпорядженні.
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Эксперт Жданов разоблачил версию о ракете Тор. Эта ракета имеет 135 кг. взрывчатки, самолет бы разнесло на куски в воздухе. Возможно стреляли с ручных ПЗРК типа Стингера или Стрелы.
https://elise.com.ua/2020/01/10/iran-postavili-na-vilke-poyavilas-novaya-versiya-unichtozheniya-ukrainskogo-samoleta/
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так все ж таки - обстріл?
Ну, да, а чим - то доведеться встановити...
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до речі: - на лазь по цим фейковим сайтам. Буває, і правду скажуть - але під таким шарієвським соусом...
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То може бути й сам пєтушарік.
Або Оля.

А от БЧ ТОРА - 14,8 кг.
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Ти, брехливий кацапсін:
Тор (ракета)
Бойова частина: 14,8 кг
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)
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новость из серии "мама прощай по нам стреляют"
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Вражина, перед тем как постить фейки с антиукраинского ресурса
хотя быпроверил достоверность
135 кг вес всей ракеты, боевая часть 14 кг.
Экспэрд ***...
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 :
:"Призначення: Зенітна керована ракета Розробник: МКБ «Факел» Маса спорядженої, кг: 165 Діаметр, мм: 230 Довжина, мм: 2890 Розмах крила, мм: 650 Відстань пуску макс.: в передній півкулі, км: 12,0 Швидкість польоту цілі, км/год: 2520 Швидкість польоту, М: 2,11..2,41 Бойова частина: 14,8 кг Наведення: радіокомандне Підривач: радіопідривач Носії: 9А330, 3К95 Модифікації: 9М330, 9М330-2, 9М331, 9М331-2, 9М332"
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15 kg vzryvcatka u nego.Kak raz na tom meste bylo TorM1 drugix nebylo,tam 25 divizija iranksoj PVO.Oni oxraniajet kakoj to kosmiceski centr sovsem riadom aerodromom,problema v zaderzki samoliota na 1 cas,u nix nebylo eto po razpisaniju i zdali otvetki tak dumaju tak i vyslo
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U nix vzyvcatko na seredine raketi.Oni vzyvajetsia pered samoliotom.Ecio piloty probyvali vernutsia oni konecno eto zafiksirovali jesli razvernulis,no vydymo porazenyja byli nesovmetimyje.Jacikov dolzny byt info s pilotov razgovora
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В іранській армії повний ..... Верховний абдула боїться напевно своїх воєнних тому має окремі воєнізовані підрозділи які якраз Сулеймані були підпорядковані, ці підрозділи мають Тори але не мають звязку з іншими арміськими підрозділами тільки через їхній генштаб, в такому ППО якись мауглі міг поставити на автомат і не знати що взлітає цивільний. А Іран взагалі мав закрити небо в цій ситуації, але вони випустили цивільні літаки щоб не дати американцям атакувати, прикрились цивільними техніка Ху...ла...
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Цивільні борти не мають свій-чужий, тільки воєнні. Тор має проблеми з наведенням про це вже багато писали, плюс пілот з досвідом міг зробити противоракетний маневр, після малазійського думаю багато пілотів думали про це...
По третє там вже висота була 8000 при першому попаданні таких ПЗРК немає, стаття повна Путінська заказуха. Там уже маразми пішли що F35 збив.
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"Стартовая масса ЗУР 9М330 составляла 165 кг (в том числе БЧ -14,8 кг), длина ракеты - 2898 мм, диаметр корпуса -235 мм, размах крыла - 650 мм."
http://pvo.guns.ru/tor/tor3.htm
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Смысл это смотреть? Он там что-то рассказал чего мы не знаем?
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Это чмо даже на встречу с родственниками погибших припёрлось в белой рубашке. Он траур только на похороны своего дружбана Ху*ла или Бени наденет.
Пристайко провел в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2534
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По життю просто мікроскопічне ............йло!
Може скинутись йому по 5 копійок на чорну сорочку? Пристайко провел в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 1395
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Я могу верёвочку и мыльце подогнать ему бесплатно.
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Оно туповатое, это понятно. Но куда, блин, смотрит его служба протокола. Про*б за про*бом, особенно с Ленкой.
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Там служба протокола- гримеры и костюмеры из "Квартала". Или их родственники. Пристайко провів в Офісі президента брифінг щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 8488
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Мене цікавить інше. Де сховався нелох-42, чого не каже якого х він вештався по тим оманам? Чому в такий час все керівництво країни розбрелось по курортам коли на фронті війна?
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Відпочиває після напружених переговорів з оманськими інвесторами.
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"Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів" - джерело в міжвідомчій комісії України

Дристайко :"Те,що були там фотокартки з бульдозерами,наша команда,яка знаходиться на місці, НЕ ПІДТВЕРДЖУЄ ці фотокартки...."
Далі не слухав.
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Зеленский все делает правильно, ответственно. Штаб, обмен информацией, наша комиссия в Иране, включая взрывотехников. Но порохоботы раскручивают истерику, ослабляя законную власть на радость врагам. Никогда вор и мародер Порошенко уже не будет на вершине. Заткнитесь, уроды
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Да пофиг Порошенко, а вот Украины под руководством Зеленского и его команды точно скоро не будет.
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Мне одному кажется, что Зеленский, а вслед за ним Пристайко начали осторожно, но уже заметно отмазывать Иран и Россию от уничтожения украинского лайнера? Главный посыл - Иран белый и пушистый, какие там ракеты, будем разбираться лет десять.
Зеленский после того, как стало известно об авиакатастрофе, ещё много часов торчал в Омане, куда тем временем прибыла российская делегация, с которой имели место тайные переговоры. Россия как могла вооружала КСИР, в том числе и ракетами ПВО Тор, так что интерес России понятен и многосторонен - отмазать Иран, отмазать КСИР, отмазать себя.
Зеленский, похоже, согласился помочь и плевать ему на украинский лайнер, украинский экипаж, кучу пассажиров и на Украину. Любопытно, за какие такие коврижки от россиян и, опосредовано, Ирана он сдаёт интересы Украины?
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А мне кажется, что ты платный порохобот, который гонит волну сознательных фейков.
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Я ненавижу нацистскую Россию с её "русским миром" и террористический исламский режим Ирана. Совершенно безвозмездно. Как следствие, мне очень не нравится пророссийская зелёная власть в Украине. Впрочем, у таких как ты, если человек - патриот Украины, то он обязательно порохобот, а вот ты - точно не порохобот.
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Смотрю порохоботов нет. Пристайко весь хлеб забрал. Новые методички ждут ))
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По данным Белинкат, получается, что Боинг был сбит примерно через 6 километров после того как он "исчез с радаров флайтрадаров". Потом он сделал крюк примерно в 20-22 километра и упал там где "упал" в пригороде Тегерана Халадж Абаде.

http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=11
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Не все так примитивно как малюют иудеи Трампа. Лучше доверять европейцам. Европейцев иудеи поработили не так сильно как Россию, Украину и США.
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А ты, батенка, верный заветам Гитлера ******** антисемит, стало быть все твои выводы - это российские нацистские выводы.
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Пристайко - ватное ссыкло, чертило и лгун! Чешет, что нет доказательств о расчистке обломков???? Уже в Интернете есть видео где показывают полностью зачищенную территорию от фрагментов и обломков самолета.
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На данный момент становится очевидным факт абсолютной некомпетентности, непрофессиональности Президента-комика Зеленского и его зеленой секты (команды). Брифинг имбицила В. Пристайка яркий тому пример.
Считаю, что Зеленский не может быть Президентом нашей страны. Он шоумен, клоун, но никак не государственный деятель...так...скоморох у кацапов на корпоративах...
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