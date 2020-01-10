 Пристайко провів в Офісі президента брифінг щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
Чувак звалив Порошенка.
1/9 у його розпорядженні.
https://elise.com.ua/2020/01/10/iran-postavili-na-vilke-poyavilas-novaya-versiya-unichtozheniya-ukrainskogo-samoleta/
Ну, да, а чим - то доведеться встановити...
Або Оля.
А от БЧ ТОРА - 14,8 кг.
Тор (ракета)
Бойова частина: 14,8 кг
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)
хотя быпроверил достоверность
135 кг вес всей ракеты, боевая часть 14 кг.
Экспэрд ***...
:"Призначення: Зенітна керована ракета Розробник: МКБ «Факел» Маса спорядженої, кг: 165 Діаметр, мм: 230 Довжина, мм: 2890 Розмах крила, мм: 650 Відстань пуску макс.: в передній півкулі, км: 12,0 Швидкість польоту цілі, км/год: 2520 Швидкість польоту, М: 2,11..2,41 Бойова частина: 14,8 кг Наведення: радіокомандне Підривач: радіопідривач Носії: 9А330, 3К95 Модифікації: 9М330, 9М330-2, 9М331, 9М331-2, 9М332"
По третє там вже висота була 8000 при першому попаданні таких ПЗРК немає, стаття повна Путінська заказуха. Там уже маразми пішли що F35 збив.
http://pvo.guns.ru/tor/tor3.htm
Може скинутись йому по 5 копійок на чорну сорочку?
Дристайко :"Те,що були там фотокартки з бульдозерами,наша команда,яка знаходиться на місці, НЕ ПІДТВЕРДЖУЄ ці фотокартки...."
Далі не слухав.
Зеленский после того, как стало известно об авиакатастрофе, ещё много часов торчал в Омане, куда тем временем прибыла российская делегация, с которой имели место тайные переговоры. Россия как могла вооружала КСИР, в том числе и ракетами ПВО Тор, так что интерес России понятен и многосторонен - отмазать Иран, отмазать КСИР, отмазать себя.
Зеленский, похоже, согласился помочь и плевать ему на украинский лайнер, украинский экипаж, кучу пассажиров и на Украину. Любопытно, за какие такие коврижки от россиян и, опосредовано, Ирана он сдаёт интересы Украины?
http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=11
Считаю, что Зеленский не может быть Президентом нашей страны. Он шоумен, клоун, но никак не государственный деятель...так...скоморох у кацапов на корпоративах...