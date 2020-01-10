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Все про:аеропорт (428) Держприкордонслужба (2374)

 "Подзвоню на гарячу лінію, підете замітати подвір'я в Києві": в аеропорту "Бориспіль" затримали агресивного пасажира. ВIДЕО

В аеропорту "Бориспіль" затримали агресивного пасажира.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що уродженець Івано-Франківська прибув рейсом з Дубліна. Після посадки рейсу він разом з усіма громадянами попрямував до лінії паспортного контролю. Чекаючи на оформлення він почав чіплятися до інших пасажирів та порушувати громадський порядок.

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Прикордонники відділу "Бориспіль" відвели чоловіка з лінії контролю, щоб заспокоїти та з'ясувати, чим спровокована його агресивна поведінка. Однак перебуваючи у режимній зоні він продовжував нецензурно лаятися та почав погрожувати військовослужбовцям. Після невдалих спроб його втихомирити, охоронці кордону були вимушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" вимушені локалізувати дії агресивних подорожувальників. Тиждень тому в одному з терміналів аеропорту "Бориспіль" охоронці кордону затримали громадягнинв Росії, який лаявся, плювався і поривався битися через те, що мав заборону на виїзд за межі України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169271
 
   
 Топ коментарі
 
Ні, "Останній з Мародерів"😁
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а надо было пойти и ткнуть его мордой в плиты у траурных букетов!
это отрезвило бы и долбо....
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Невже член Членів Гуртка СН? "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира - Цензор.НЕТ 4988
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Ні, "Останній з Мародерів"😁
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Шановні , може це принц аманський під прикриттям?
https://www.youtube.com/watch?v=Y9N53S_okkU
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та не... тот больше на ослика смахивает...
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а надо было пойти и ткнуть его мордой в плиты у траурных букетов!
это отрезвило бы и долбо....
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Очень долго, аж одну минуту. Надо сразу, а не стоять слушать маты в свой адрес.
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Таких надо отстреливать как бешанных псов и это будет правильно и прямо там в аэропорту не стесняясь и снимая на видео и показывая всей стране и больше подобным не захочется страдать ...
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Да,да... И вы первый завтра будете кричать: Убийцы...
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Я не порохобот и не зебил и не старый мразматик пенс поэтому кричать не стану "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира - Цензор.НЕТ 5343
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мудак сам нарвался, ну а пьяного мажора на бентли слабо так же?))
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Этим героям бы на фронт "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира - Цензор.НЕТ 4295а пресануть бухого мужичка дело нехитрое ..
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А толку с него там? Будет в яме сидеть весь контракт, приедет героем с корочкой. Лучше на пердуху на пару лет.
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Какие ямы ,выдать по палке и в атаку а сзади заградотряд с пулемётами и уперед ...
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Заградотряд? И почему все уверены, что отсреливать будут они, а не их?))) Плакать долго потом будешь, что твою жопу отстрелят?)))
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Алекс, с такими вояками мы ночами не спали, пока такие "воины света" на часах стояли. Так что только яма, живой хоть домой приедет, а с палкой не вариант, он в плену плакать будет и про хунту рассказывать.
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а за что такие почести? персоне рожу зарисовали? "или жим-жим ... мало ли?"
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Бидлу треба піздить, іншої мови вони не розуміють. Порохоботам, 👋
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Почему так нежно, где газ, шокеры, ПР1 тоже не помешало бы.
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Сколько же этих шкур кинулись на одного бухого мужичка ,им бы выдать по парашюту и десантировать в Севастополь "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира - Цензор.НЕТ 5247решили бы вопрос в шесть секунд ..
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Они делают свою работу. Причем ефективно. А само в Крыму погеройствовать не хочеш,пи*добол?
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красиво соскочили на агрессию, а сначала пытались бабки сбить.....
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блин, наверное богдану хотел позвонить? он не знал шо тот на мальдивах видпочивае.....
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Да.... есть такая публика. Несколько лет назад видел видео, как рашенские молодые скоты троллили латышских, кажется, полицаев из вагона.... Те остановили вагон, выгрузили скотов и прямо на перроне отп...ли дубинами. Какие были рожи у кацапоидов. Думаю, с этим нужно так же было - вломить по полной... без камер. Такая мразь ничего иного не понимает
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Еще один мойщик унитазов с замашками принца крови...
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по сраке дубинкой дать--а то насосалься в польше писек и такой уже блатной фраер кукарекает ты смотри прям синьор гражданин
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