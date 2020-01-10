 Порошенко дав владі 4 рекомендації щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ВIДЕО

Про це заявив у відеозверненні п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.
"Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна. В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад", - сказав Порошенко.
Він зазначив, що за увесь час після виборів, українська влада вперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу.
1. По-перше, і головне. Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але, одна річ – знати, інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично не прийнятні.
2. Ініціювати скликання спецзасідання Радбезу ООН, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знову ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH-17.
3. Президент має негайно направити до Ірану свого спеціального представника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації.
4. Україна як член єдиного євроатлантичного простору має терміново застосувати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками.
Порошенко наголосив, що йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають разом захищати Україну.
"Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва та вітчизняної дипломатії. Маємо відновити справедливість, вшановуючи пам'ять та честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.
Принагідно ще раз висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі", - заявив лідер "ЄС".
наверное решил, что если из шоумена получился хорший президент, то и из бівшего презика может получиться шоумен
Не ври, шавка)))
Мовчання Зеленського упродовж цілого дня вчора, на жаль, переконують мене особисто в тому, що в історії з трагічною загибеллю нашого літака в Ірані він знає значно більше, за лідерів світових держав, але не може говорити і діяти, оскільки повністю обплутаний павутиною інтриг московської політики, заляканий до смерті, скутий зобов'язанням перед кремлем мовчати і, можливо, опосередковано причетний до теракту. А те, на що спромігся український президент сьогодні в соцмережі, лише посилює ці переконання.
а чо, янукович и порошенко одна коианда
Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет. Зеленский - это вывеска. Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу". Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов. Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.
И сделано на этом поле уже очень много. Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют. Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт. 20 часов, которое Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше. ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтоб стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым. И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании. Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.
Це не влада , це табун ганебних некомпетентних віслюків .
І тільки такі самі віслюки можуть цього не бачити .
дурака учить только портить )))
Барыга!!!
совЬетчик
- Невпинна череда розваг і відпочинків вищих посадових осіб під час війни;
- Відсутність Президента на робочому місці в критичний для країни момент протягом майже доби (а ситуація могла бути ще більш критичною, у нас війна);
- Абсолютно невиразні дії влади щодо катастрофи і її розслідування;
- Маніпуляції прес-служби Президента.
При цьому групи підтримки Зеленського оперують кількома стандартними тезами:
- В країні горе, а ви (критики Зе) лише сваритесь і розколюєте країну;
- Яке право ви маєте ображати Президента?;
Бачимо очевидну підміну понять.
1. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе валять в одну купу співчуття до загиблих і недостойну поведінку Президента Зеленського в даній ситуації.
2. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе змішують повагу до посади Президента, найвищої посади в державі і критику конкретної поведінки, конкретних вчинків людини, яка цю посаду займає.
Всі ми співчуваємо горю рідних і близьких людей, які загинули в страшній катастрофі.
Більше того, ми поважаємо посаду Президента України, як вищу посаду нашої держави, іншої у нас немає. Але наше співчуття загиблим і наша повага до посади Президента робить тим більш недостойною і неприйнятною поведінку людини, яка зараз займає цю посаду. Череда відпочинків і концертів під час війни. Веселощі і розваги. Курорт на теплому морі. І нарешті - відсутність Президента і Головнокомандувача на робочому місці в критичній ситуації протягом доби. Це справжня зневага до посади, держави і власних виборців.
Порох, вернись, я все прощу
Оскорбление всех веток власти идёт со всех сторон. Он теперь не боится что лодка пойдет ко дну?
...
PS/ Послушай женщину и сделай наоборот (c)...
...