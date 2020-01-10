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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) Порошенко (8023) Європейська Солідарність (207)

 Порошенко дав владі 4 рекомендації щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ВIДЕО

Україна має використовувати всі наявні міжнародні механізми в розслідуванні авіакатастрофи літака авіакомпанії "МАУ" в Ірані для того, щоб відновити справедливість, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію і не допустити втягування нашої держави в геополітичні конфлікти.

Про це заявив у відеозверненні п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

"Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна. В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що за увесь час після виборів, українська влада вперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу.

1. По-перше, і головне. Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але, одна річ – знати, інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично не прийнятні.

2. Ініціювати скликання спецзасідання Радбезу ООН, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знову ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH-17.

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3. Президент має негайно направити до Ірану свого спеціального представника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації.

4. Україна як член єдиного євроатлантичного простору має терміново застосувати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками.

Порошенко наголосив, що йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають разом захищати Україну.

"Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва та вітчизняної дипломатії. Маємо відновити справедливість, вшановуючи пам'ять та честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.

Принагідно ще раз висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі", - заявив лідер "ЄС".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169257
 
   
 Топ коментарі
 
та власть которая сейчас в Украине, учится ничему не хочет... они же и так обучены, в Трускавце! Порошенко дал власти 4 рекомендации по ситуации с крушением украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 4998
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Вот летел раньше Порох куда-было интересно и сразу знали ,что новых санкций лаптям в задницу напихают.....или денег в Украину привезёт.А едет адепт зебилов и только одна мысль-да ну наХ.По плечу похлопают,по головке погладят и домой....
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"Президент должен немедленно направить в Иран своего специального представителя"

Сивоху? Порох, ты слегка забыл кто щас в Украине президент. У Зели ни мозгов ни команды. А инфантильность не даст прислушиваться к советам (даже умным) оппонента.
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плешивій кот, изгнанній гафняной метлой решил дать совет с тяжеліми мешками под глазами
наверное решил, что если из шоумена получился хорший президент, то и из бівшего презика может получиться шоумен
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Это было зелено, и когда зеленая клепа стал хорошим президентом
Не ври, шавка)))
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тварь.... сколь ко же ты будешь действовать на нервы ????
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проблема не в нем,а в твоих мозгах,тебе и тебе подобным руццкая пропаганда внушила что Порошенко корень всех бед, вот ты до сих пор и бесишься,тобой и твоим мозгом козломордые манипулируют и вертят тебя как и на чем хотят,так при чем здесь Порошенко?
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Всі зеботи повторюють дурню з методичок, замість писати по суті.
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Иди своего **** с НГ поздравь и узбагойся, ЗЕбильное чучело сепарское
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петя срочно вернулся с мальдив, что бы дать "четыре рекомендации"))))))))))))))))))об'ясните этому клоуну, что в его "рекомендациях" нет нужды!
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имеет право быть и отдыхать где хочет, Зебил же эти манипуляции перед выбором использовал дай боже,а сам по оманам шлается
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А потом в охфис людей в 3 ночи подымает - а шо там случилось? Я був в омани не в курсе
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Забавно, но клоуном на корпоративах работал как раз величайший лидерище современности)
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скунс, еще и советы даёт как больше навонять
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откуда столько "нулевок" дебильных набежало?
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Хорошо хоть ***** с НГ не поздравляет как один квартальный шут гороховый...
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А что, красивый вышел! Худой и молодой - всегда красивый!
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Вроде уже и президентом стало, а всё зелюки считают просто вованом-клованом своим в доску парнем да фантазируют фотошопами
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Завдяки пасивній позиції України Іран вже виграв дорогоцінний час

Мовчання Зеленського упродовж цілого дня вчора, на жаль, переконують мене особисто в тому, що в історії з трагічною загибеллю нашого літака в Ірані він знає значно більше, за лідерів світових держав, але не може говорити і діяти, оскільки повністю обплутаний павутиною інтриг московської політики, заляканий до смерті, скутий зобов'язанням перед кремлем мовчати і, можливо, опосередковано причетний до теракту. А те, на що спромігся український президент сьогодні в соцмережі, лише посилює ці переконання.
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Зачем, его за это ботоксный педофил еще раз в пупок лизнет))
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может еще у яеуковича срвета спросить?
а чо, янукович и порошенко одна коианда
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Зеленая сопля радовал игрой на пианино и танцами, януковича не раз, клован тупой)) Ему совет не поможет))
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ВСЯ ЦА ПАНАРАМА НАМ ПОКАЗАЛА. ЩО У НАС НЕМАЄ НІЯКОГО ПРЕЗЕДЕНТА. ВІН ПРОСТО ВАНЬКА ВСТАНЬКА...
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У вас немає президента! У вас є ідол Барига-Мародер_ брехун Пєтя мальдівський!)))))
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Ты його в двері, а воно в вікно! Ти його в вікно, а воно в двері! Лізе та лізе! Ні Ющенко, ні Кравчук не лізуть зі своїми порадами! А Мальдівський все радить!))) Довів країну до зубожіння і не може заспокоїтися , що не може більше красти так як крав і брехав усі 5 років!
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по факту сейчас в Украине президента нет... так что дерзай, Петр Алексеевич - вон зеленого осла!
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Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"
Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет. Зеленский - это вывеска. Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу". Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов. Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.
И сделано на этом поле уже очень много. Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют. Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт. 20 часов, которое Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше. ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтоб стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым. И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании. Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.
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А якщо завтра (не дай Бог) по столиці ******* ракетами - наш півшостий презедент разом з своєю командою імпотентів теж тиждень з курортів повертатись будуть ?
Це не влада , це табун ганебних некомпетентних віслюків .
І тільки такі самі віслюки можуть цього не бачити .
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и кому порох это объясняет???
дурака учить только портить )))
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а кто это??
Барыга!!!
совЬетчик
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В суспільстві виникла критика поведінки Президента України Зеленського під час страшної авіакатастрофи, в якій загинуло 11 українців. Абсолютно закономірне, на мій погляд, неприйняття українців викликають:
- Невпинна череда розваг і відпочинків вищих посадових осіб під час війни;
- Відсутність Президента на робочому місці в критичний для країни момент протягом майже доби (а ситуація могла бути ще більш критичною, у нас війна);
- Абсолютно невиразні дії влади щодо катастрофи і її розслідування;
- Маніпуляції прес-служби Президента.

При цьому групи підтримки Зеленського оперують кількома стандартними тезами:
- В країні горе, а ви (критики Зе) лише сваритесь і розколюєте країну;
- Яке право ви маєте ображати Президента?;

Бачимо очевидну підміну понять.
1. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе валять в одну купу співчуття до загиблих і недостойну поведінку Президента Зеленського в даній ситуації.
2. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе змішують повагу до посади Президента, найвищої посади в державі і критику конкретної поведінки, конкретних вчинків людини, яка цю посаду займає.
Всі ми співчуваємо горю рідних і близьких людей, які загинули в страшній катастрофі.
Більше того, ми поважаємо посаду Президента України, як вищу посаду нашої держави, іншої у нас немає. Але наше співчуття загиблим і наша повага до посади Президента робить тим більш недостойною і неприйнятною поведінку людини, яка зараз займає цю посаду. Череда відпочинків і концертів під час війни. Веселощі і розваги. Курорт на теплому морі. І нарешті - відсутність Президента і Головнокомандувача на робочому місці в критичній ситуації протягом доби. Це справжня зневага до посади, держави і власних виборців.


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От БлаЗЕня Оманского я не в восторге, но у Порохатого Барыги его рекомендации кто-нибудь спрашивал? Пусть лучше своей любимой бабушке шо-нибудь рекомендует. Или не прёт сидеть на хранении в одном шкафу с куманьком Гнусавым Мессией пьЮщенком? Хорошая Порохлу рекомендация - обильно пересыпаться нафталином и заказать на Рошене сосательный леденец. И не гавкать...
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А чого припинили порівнювати Зеленського з Рейганом? Як на мене самий час... Порошенко дав владі 4 рекомендації щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 5745
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Дочтал уже Петя своим пиаром - из каждого утюга дребезжит.
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Брысь под лавку.
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Педро ще те падло , але тут в нього кожен пункт за Україну , на відміну від зєлєбєні з його кремлівською риторикою .
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У Зеленского, к сожалению, другие задачи. Прямо противоположные.
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Парашенко тобі в тюрмі на довічно треба сидіти а не поради давати ірод
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все по делу Порох сказал!
Порох, вернись, я все прощу Порошенко дав владі 4 рекомендації щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 4022
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Порошенко, будучи президентом, был очень недоволен раскачиванием лодки, но сейчас его боты уже топорами днище этой лодки пробивают.
Оскорбление всех веток власти идёт со всех сторон. Он теперь не боится что лодка пойдет ко дну?
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ЗЕбильную власть уже ненавидят большинство. Лодка ЗЕбилов тонет.
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Порохоботы раскачивают рояль чтобы крышка хлопнула Зебила.
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Если под роялем подразумеваете Украину, то не боитесь ли сломать рояль окончательно? Он и так уже без нескольких клавиш...
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В данном случае мы раскачиваем рояль чтобы упала крышка .

...
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Свинорылому давно пора добавить "Бывший..." к титулу Пятый президент. И тут говно,отпиарилось
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Петя со своими рекомендациями ты докатился до 8%...
PS/ Послушай женщину и сделай наоборот (c)...
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Пора возвращать Порошенко на пост президента Украины . 95 квартал пусть опять смешит идиотов по зомбоящику , а реальные политики управляют страной . Пшел вон , Вова Оманский !

...
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Ну это будет решать народ Украины! В реальности народ сказал свое категоричное- пшел вон "реальный политик", Петя- мародёр!
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Хряк забыл сказать что расследование катастрофы должно трывать несколько часов ,а не несколько недель.
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Лучше бы Порошенко просто дал власти и всем желающим.
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Зеленосопливый, а чего эта соевая свинья до сих пор на свободе? Этот офшорно-рошеновский боров должен уже пол-года в сизо жить!
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