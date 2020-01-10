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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 З'явилося нове відео моменту падіння боїнга МАУ в Ірані. ВIДЕО

З'явилося нове відео, на якому ймовірно зафіксовано момент аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ біля аеропорту Тегерана.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував спеціальний кореспондент ВВС в Ірані Алі Хашем у своєму Twitter-акаунті.

Також читайте: Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що українським фахівцям буде надана вся інформація і всі доступи, необхідні для проведення об'єктивного розслідування за фактом аварії літака МАУ в Ірані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169190
 
 
 Топ коментарі
 
Igor Vsev (15%)‏ @VsevIgor 1 час назад

...Так не просто збили. Перша ракета розірвалася поруч. Літак повернув на літовище, і ублюдки дострілювали його другою ракетою.
Це не випадковість. Це навмисний злочин. За яким стоїть Іран і Раша.
А від цієї суміші барана та віслюка лише бекання та мекання.
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После реакции на сбитие нашего Боинга, зебоба теперь чмо международного значения
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Упс, у тебя ус отклеился, в смысле флаг не тот тебе на рашке присвоили.
Плагиат- твой максимум.
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Серьезно?
Детский сад просто.
Хорошо что у тебя не высохли, так как не может высохнуть пустое место
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Резидент Кремля буде казати те що каже Кремль/Іран


Питання в іншому - як зробити так щоб така людина більше не керувала країною, бо він робе держзраду на користь Московії.
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почему на персидском базланят а не на украинском не че не ясно
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Момент попадания ракеты:https://mobile.twitter.com/narimangharib/status/1215334836937928705
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Чем больше времени прошло со времени событий, тем больше видео очевидцев появляется.

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В реальной жизни так и бывает. Это только в Раше в момент взрыва "журналисты" давно на месте и передают крушение в режиме реального времени. Соврешенно случайно, конечно. А в жизни никто не знает, кто случайно снимал, запписал на видеорегистратор. Люди постепенно обращаются к властям: "А щось є у бегемота!"
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Це не аксіома по раші . Коли путєн підривав в Кацапії житлові будинки , то не було ніяких журналістів .
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все знают кто и когда но....... вся пластмасовость и не натуральность и продажность современного мира в том - что разучились давать безкомпромисно по зубам оставляя возможность виновнику отвертеться.....
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А в мене от яке питання. Чому до сих пір за вимогою держави Україна досі не скликано термінове засідання радбезу ООН???? Влучання бойових ракет в мирний пасажирський борт - це як мінімум є терористичним актом, а як максимум добре спланованим актом війни. Зрозуміло шо резолюцію радбезу ООН зарубає Росія своїм правом Вето. Але тепер хоч буде зрозуміло звідки ноги ростуть в цього терористичного акту. Дивує реакція Зеленського. Йому вже майже відкритим текстом говорять Скликай Радбез Докази проти Ірану в нас є Підтримаємо . І шо??? Тепер питання до всіх. Як в даній ситуації діяв би справжній президент а не комік з 95 квартала????
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Невеличкий спалах перед великим - це наймовірніше влучання другої ракети
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тієї ракети головну частину якої зфотографували неподалік від місця падіння літака.
Але ще десь є головна частина першої ракети
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Добивали, гниди кацапурські, другою, щоб напевно було. Здохніть, скотиняки такою ж страшною смертю!
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Смерть клятой русомразной нечисти! Смерть сатанинскому отродью человечества!
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Таксисты из дыныры важнее,граждан,сбитых оружием *********
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