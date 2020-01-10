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Все про:Держприкордонслужба (2370) Боїнг-777 Malasia Airli... (426)

 Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Під час реалізації оперативної інформації прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь у діяльності збройних формувань РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Опитуючи затриманого, правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільним населенням.

Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами, літака рейсу "МН-17". Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили про готовність передати Нідерландам дані у справі про катастрофу MH17

За цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків. Підтвердити злочинну діяльність затриманого колишнього бойовика допомогли фото з його сторінки в одній із соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.

Затриманого передали представникам Національної поліції. До ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169178
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас его Вазелин быстренько обменяет на какого-нибудь луганского таксиста.
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Пусть не волнуется.
При Зебиле ему ничего не грозит.
Завтра извинятся и отпустят.
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Зеленский этого Цемаха на Новый год поздравил. И пожелал ему здоровья и процветания.
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Что за сроки такие? как за украденную курку...
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Сейчас его Вазелин быстренько обменяет на какого-нибудь луганского таксиста.
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Таксисты закончились. Остались только бабушки торгующие семечками.
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Все продолжают задерживать(((( так до сих пор погранцы и наши бойцы не поняли что нет смысла, а даже наоборот Тереза подтвердит
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Круто!!! Молодца!!! Зе-билы, когда будете его на очередного Л-ДНР-ского НАШЕГО таксиста менять?
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А что пускай таксисты в подвалах у серверов сидят, лучше обменять на очередную Савченко?
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Гнида привыкла у всех прикармливаться. За крохи у рахи.А когда и там не стало,поперлося в Украину. Зачем таким жить ?
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Пусть не волнуется.
При Зебиле ему ничего не грозит.
Завтра извинятся и отпустят.
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а шо юридический принцип акакаяразница на это существо не распространяется Охранника сбитого наемниками РФ самолета MH17 задержали оперативники Госпогранслужбы - Цензор.НЕТ 6624
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А почему полиции передали, а не СБУ?
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не могли ждать, пока оно из Куршевеля вернется...
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Але взагалі добре що цю скотиняку прийняли... Нехай пару трійку років під шконкою поживе з псевдо Няша
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А чего спиной к камере? Упал неудачно?
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Он не пойдёть на обмен.Там его шлёпнуть,или окоротят все конечности.
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Зєлі підкидають подібну інфу для відвернення уваги від впертого невизнання зєлєм ракетної версії катастрофи Боїнга . Вже Канада , Швеція , Штати , Великобританія , на особистій зустрічі ,ткнули носом зєлю в ракетну версію . А воно тупо повторює : " Матеріали одержали і будемо вивчати " . Тобто вивчимо так як москва скаже . Для зєлі кацапи вже готують місце на трибуні мавзолею поруч з путєним і лукою на 9 травня . Десь на початку квітня Бородянський разом з МОН буде організовувати ходу "дєдовнапалочкє" . Це ви 73% ідіотів поставили Україну в стійло кремля і позбавили землі .
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Не понял текста, то говорит, что охраняли от мародеров, то собирали мобилки и планшеты... Зачем собирать все это? Инфу с симок снимать? Про мародеров вообще запредельно, от тех мобилок и планшетов, там труха осталась, да и игрушки тоже в непрезентабельном виде.
В общем не понял я.
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Чего там не понять?
Загребли паренька, которого наняли для охраны территории, чтобы вещдоки не растащили...
Ну, если пару раз отмутузить, он скажет и расскажет всё, что хотите, в том числе, какие сны снились слепой лошади...
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Что тут непонятного, кацап как сорока, тащит все, что блестит.
Ровно то же самое происходило после крушения в расее самолета с польским правительством.
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Кто стырил карточкииз польского самолета, в тюрьму сели. А эти (ссылка)
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обменяют.... скоро скоро.... на пару тройку мэстных дебоширов
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Может лучше сразу голландцам передать, чтоб уже вопросов не было.
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Хорошо. Пойдет на обмен военнопленных ВСУ.
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Должно быть зебилы выпали в осадок и тихо, внутри себя скандируют - вывсеврете!!!
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Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17 - Цензор.НЕТ 9140

В попытке мятежа в Абхазии участвовали представители самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сухум выяснит, как жители отколовшейся от Украины части Донбасса появились в Абхазии и чем тут занимались?"
Такое заявление сделали в администрации президента кавказской республики, до 2008 года, кстати, входившей в Грузию (т.е. как бы самопровозглашенной тоже )))..)
Как сообщалось, накануне сотни митингующих захватили здание администрации президента Рауля Хаджимбы. Проникновению в АП предшествовала масштабная оппозиционная акция с требованиями отставки главы республики. Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17 - Цензор.НЕТ 9140
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