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Все про:Держприкордонслужба (2370) Боїнг-777 Malasia Airli... (426)

 Охоронця збитого найманцями РФ літака MH17 затримали оперативники Держприкордонслужби. ВIДЕО

Під час реалізації оперативної інформації прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь у діяльності збройних формувань РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Опитуючи затриманого, правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільним населенням.

Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами, літака рейсу "МН-17". Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.

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За цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків. Підтвердити злочинну діяльність затриманого колишнього бойовика допомогли фото з його сторінки в одній із соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.

Затриманого передали представникам Національної поліції. До ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169178
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас его Вазелин быстренько обменяет на какого-нибудь луганского таксиста.
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Колись вже затримували Цемаха, а потім не знали що робити з його свідченнями. Охранника сбитого наемниками РФ самолета MH17 задержали оперативники Госпогранслужбы - Цензор.НЕТ 1018
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Колись вже затримували Цемаха, а потім не знали що робити з його свідченнями. Охранника сбитого наемниками РФ самолета MH17 задержали оперативники Госпогранслужбы - Цензор.НЕТ 1018
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Зеленский этого Цемаха на Новый год поздравил. И пожелал ему здоровья и процветания.
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Что за сроки такие? как за украденную курку...
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Сейчас его Вазелин быстренько обменяет на какого-нибудь луганского таксиста.
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Таксисты закончились. Остались только бабушки торгующие семечками.
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Все продолжают задерживать(((( так до сих пор погранцы и наши бойцы не поняли что нет смысла, а даже наоборот Тереза подтвердит
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Круто!!! Молодца!!! Зе-билы, когда будете его на очередного Л-ДНР-ского НАШЕГО таксиста менять?
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Гнида привыкла у всех прикармливаться. За крохи у рахи.А когда и там не стало,поперлося в Украину. Зачем таким жить ?
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Пусть не волнуется.
При Зебиле ему ничего не грозит.
Завтра извинятся и отпустят.
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а шо юридический принцип акакаяразница на это существо не распространяется Охранника сбитого наемниками РФ самолета MH17 задержали оперативники Госпогранслужбы - Цензор.НЕТ 6624
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Але взагалі добре що цю скотиняку прийняли... Нехай пару трійку років під шконкою поживе з псевдо Няша
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А чего спиной к камере? Упал неудачно?
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Он не пойдёть на обмен.Там его шлёпнуть,или окоротят все конечности.
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