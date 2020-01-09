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 Опубліковано можливе відео влучання ракети в лайнер МАУ. ВIДЕО

Справжність кадрів перевіряють журналісти-розслідувачі Bellingcat і The New York Times. Поки все сходиться, але остаточного підтвердження ще немає.

Відео було опубліковано в Telegram іранським активістом Наріманом Гарібом, інформує Цензор.НЕТ. Він стверджує, що отримав його від джерела, але сам не може підтвердити походження зйомки.

Ролик триває 19 секунд. На самому його початку видно яскравий спалах у чорному небі.

Достовірність відео зараз перевіряють журналісти-розслідувачі з Bellingcat і The New York Times.

Bellingcat вдалося встановити точку, з якої велася зйомка. Розслідувачі зазначають, що напрямок зйомки відповідає напрямку, в якому рухався український борт, що вилетів з аеропорту Тегерана.

Команда The New York Times змогла зв'язатися з людиною, яка зняла відео. Він стверджує, що почав зйомку після того, як почув "щось на кшталт пострілу". Видання також підтверджує, що зйомка велася в точці, в якій лайнер МАУ перестав виходити на зв'язок.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169088
 
 
 Топ коментарі
 
Вicлюк устал, он отдыхает...

Опубликовано возможное видео попадания ракеты в лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 8067
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вобще-то пост о грамотности офиса призюдента)
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КАЦАПЫ-ФАШИСТЫ 21 века!и спонсоры террористов!
подонки и мрази!
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Это шакалы парашинцы-катсапы.Их ***** и стоит за этим убийством людей-а шакалы только кровь смывают с его рыла,стрелки переводят.
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Йшов 20-й дубль запису звернення ***********. Але кожного разу, як доходить до слів «Український літак було збито..», Наркоман сідає, починає істерити і волати:
- он мєня убйот! Точно убйот! Он мнє вчєра в масквє обєщал!
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Сначала идёт звук выстрела ПЗРК, инициировавший съемку, а потом вспышка попадания.
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тебе так майор ФСБ сказал? Все уже в курсе что сбили ЗРК российский Тор м1.
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Лижи сапоги своему кловуну открыто, не стисняйся малоросс, ты ведь хуже кацапа..
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Зелелох может быть даже он замешан в этом не зря же он через Иран в это время полетел в Москву а до этого были Новогодние поздравления Путлера, Зелелох поблагодарил Путлера за убийство 14 тысяч украинцев, оккупацию Крыма и Донбасса...
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Блин, а вконце ролика - дымок, как если бы с этого места был запуск...
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ну от і все... чому зеблювотина досі мовчить?? консультується з паханом-хуйлом?
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Ну все млять, Америка... даешь законопроэкт РОССИЯ - СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА!!! Сколько можно тянуть?
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Бедные ЗЕсепары выгораживали кацапских подельников как могли категорически отвергали версию ракеты. Сейчас когда все ведущие лидеры подтверждают версию ракеты ЗЕкловун со своими подельниками что то сразу заткнулись, и не слышно. С кремлём консультируюца что дальше говорить.
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Да, засада. Даром зеля (чи хтось від нього) в москву ганяв. Чек путінський прийдеться повернути. Бо нашим фахівцям полетівшим в Іран вже нічого казати.
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зенелох летало в мацкву к хозяину, соврало что сразу прилетело, порох такого себе не позволял, внимание вопрос: что же дальше?!!
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