 Опубліковано можливе відео влучання ракети в лайнер МАУ. ВIДЕО

Відео було опубліковано в Telegram іранським активістом Наріманом Гарібом, інформує Цензор.НЕТ. Він стверджує, що отримав його від джерела, але сам не може підтвердити походження зйомки.

Ролик триває 19 секунд. На самому його початку видно яскравий спалах у чорному небі.

Достовірність відео зараз перевіряють журналісти-розслідувачі з Bellingcat і The New York Times.

Bellingcat вдалося встановити точку, з якої велася зйомка. Розслідувачі зазначають, що напрямок зйомки відповідає напрямку, в якому рухався український борт, що вилетів з аеропорту Тегерана.

Команда The New York Times змогла зв'язатися з людиною, яка зняла відео. Він стверджує, що почав зйомку після того, як почув "щось на кшталт пострілу". Видання також підтверджує, що зйомка велася в точці, в якій лайнер МАУ перестав виходити на зв'язок.

Читайте також: Український літак в Ірані міг бути ненавмисно збитий ракетою, - Джонсон

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.