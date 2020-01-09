 Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми". ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Так, у ролику з логотипом російського YouTube-каналу "Корсунськая пустынь" присутній спецназ РФ, а голос за кадром переконує слухача в "силі православного духу".
В кінці ролика висловлюється подяка "ввічливим людям". Саме цю фразу російські окупанти застосовували до тих, хто брав участь у захопленні українського Криму в 2014 році.
"Якщо маразм і пропаганда бере таких людей, то що говорити про простих людей?" - зазначає в коментарі користувач bond.renko. "Я дуже поважаю тебе як спортсмена, як особистість, але яких нахрін "ввічливих людей"? Закидати до себе на сторінку русню, яка вбиває твоїх же співвітчизників, це якось ..", - додає sergiy_muronchuk.
И Усик никогда не был замечен в восхвалении "вежливых людей" или "русского духа". То что он на вопросы о принадлежности Крыма отвечает "Крым - это Крым" - можно понять, у него там родственники живут - то есть заложники Путина. Не нужно требовать чтоб он отвечал что Крым в оккупации.
Надо различать - что человек на самом деле думает и что он может сказать.
Ще трохи, і за нього почнуть в морду давати...
Ці довбані мокши, спочатку споганили назву нашої землі Русь, потім нашу національність Руси/Русини, а тепер і віру...
пусти свиню за стіл...
Во всяком случае, очень хочу в это верить.
Сейчас этого дерьма появляется все больше, ну, чтоб облегчить "ментальное сближение" с рускиммирам.
Там мозги отбиты, ребята, сами бы попробовали боксировать регулярно, да ну его нах...
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Труханов Гена (ватник, бандит, сепар) - Президент Национальной Украинской федерации таиландского бокса
Медведчук Витя (ватник, враг, сепар) - Почетный Президент федерации боевого самбо Украины
Палатный Артур (ватник, бандит, сепар) - Почетный Президент федерации смешанных единоборств ММА Украины
Кисель Вадик (сын криминального авторитета "Киселя" ,ватник) - почетный Президент федерации греко-римской борьбы Украины.
В итоге почти все силовые федрации ДЮСШ, клубы в Украине находятся под криминально-идеологическим влиянием ватников.
"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант.
Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие - по-украински. Это же чушь."
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/boxing/2515109.html