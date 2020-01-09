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Все про:пропаганда (1318) Росія (14545) Ломаченко (5)

 Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми". ВІДЕО+ФОТО

Український боксер Василь Ломаченко опублікував в інстаграмі відео з російськими спецпризначенцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Так, у ролику з логотипом російського YouTube-каналу "Корсунськая пустынь" присутній спецназ РФ, а голос за кадром переконує слухача в "силі православного духу".

Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 01

В кінці ролика висловлюється подяка "ввічливим людям". Саме цю фразу російські окупанти застосовували до тих, хто брав участь у захопленні українського Криму в 2014 році.

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Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 02

"Якщо маразм і пропаганда бере таких людей, то що говорити про простих людей?" - зазначає в коментарі користувач bond.renko. "Я дуже поважаю тебе як спортсмена, як особистість, але яких нахрін "ввічливих людей"? Закидати до себе на сторінку русню, яка вбиває твоїх же співвітчизників, це якось ..", - додає sergiy_muronchuk.

Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 03
Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168982
 
   
 Топ коментарі
 
Геть мозок відбили,а шкода.Два православні дебіли(лома і усик)-це сила.
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Лом всегда был ватным дебилом, как и усик.
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каждому по аквафрешу в жопу - и ломаченко и усику...говно...
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ТАКИЕ **** СИЛЬНЫЕ ДУХОМ, ЧТО НЕ МОГУТ ОТВЕТИТЬ ЧЕЙ КРЫМ! ГВОЗДИК УЖЕ ПОЛУЧИЛ СВОЕ! ПРАВОСЛАВИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ВАТОЦЕФАЛИЯ НЕ ПОМОГЛА. ПРИЙДЕТ ВРЕМЯ И ВСЕ 3 ВАТНЫХ УБЛЮДКА ПОЛУЧАТ СВОЕ! Я ДУМАЮ ТЕПЕРЬ ДУМАЮ НАЙДУТСЯ ПАТРИОТЫ КОТОРЫЕ ПОЯСНЯТ ИМ ЧЕЙ КРЫМ
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кацапская вера - фашистсткое кривославие головного мозга. печально что Лома им болеет
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это не самое плохое в Васе. У нас тысячи всушников прошли АТО, являясь при этом прихожанами УПЦ МП. А вот восхвалять вежливых людей - это вообще другое.
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Що Ломаченко, що Вусик - мріють тіки про славу та грощі...Їм на Україну - нас....и...Подивиться уважно інтервью цих обох...висловлювання...про Крим та КОНФЛІКТ на Домбасі....Це 95 квартал тіки у спорті!! Жрати, срати, спати, заробляти - ціль та суть їх життя..ГИДОТА
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Насчет Усика - категорически не согласен. Ему постоянно шли предложения из РФ о переходе к ним - он не согласился. И не согласится.
И Усик никогда не был замечен в восхвалении "вежливых людей" или "русского духа". То что он на вопросы о принадлежности Крыма отвечает "Крым - это Крым" - можно понять, у него там родственники живут - то есть заложники Путина. Не нужно требовать чтоб он отвечал что Крым в оккупации.
Надо различать - что человек на самом деле думает и что он может сказать.
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усик - адепт русофашистської секти, що називається УПЦ МП , йому сам групенфюрер онучій якусь там медальку почепив на груди, тому не потрібно говорити про його т.зв. патріотизм, це просто прикриття.
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Російськомовні так само не хочуть називати себе росіянами, як московський патріархат не хоче називати себе російською церквою. Таки дуже важливо називати речі своїми іменами, бо це й є ті самі вовки в овечих шкурах.
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Интересно: как его будут встречать на родине после очередной победы? Как победителя или как предателя?
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Як видатного спортсмена та рідкого довб.ба
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Завдяки кацапам, православ'я стало майже матерним словом...
Ще трохи, і за нього почнуть в морду давати...
Ці довбані мокши, спочатку споганили назву нашої землі Русь, потім нашу національність Руси/Русини, а тепер і віру...
пусти свиню за стіл...
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Не удивлюсь, если этот "шедевр" разместили на взломанной странице чемпиона.
Во всяком случае, очень хочу в это верить.
Сейчас этого дерьма появляется все больше, ну, чтоб облегчить "ментальное сближение" с рускиммирам.
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Коли людину постійно бють по голові, то від неї нічого мудрого чекати не треба!
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Я боксер, и у меня нет башки, мне отбили ее кулаками....
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Тю, он наверное и не знает кто такие вежливые люди, что война идет т.д.
Там мозги отбиты, ребята, сами бы попробовали боксировать регулярно, да ну его нах...
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Вася - чемпион. Он больше бил, чем в голову получал. Так что это аргумент не катит.
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Тем более в лёгком весе удары не такие уже и сильные
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Все слишком явно чтобы пенять на какие-то там "отбитые мозги". Ломаченко ясно себе представлял что делает. Значит ролик размещен намеренно, с каким-то умыслом. Патриоты упорно игнорировали все его высказывания про войну-"дележку наверху", и когда в прошлом году ездил с московскими попами - противниками Томоса в Иерусалим. Патриотам был нужен чемпион, поэтому они притворялись слепыми и глухими, даже когда совали им факты под нос.

Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми" - Цензор.НЕТ 2481
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Да он всегда ватником был, вы что, в розовых очках ходите? Просто, Вася конъюнктурщик - почувствовал прорашистский настрой нынешней власти, вот и дал волю эмоциям. Если не дай бог Одещину будут сливать рашке, Вася будет в первых рядах.
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Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Усик конечно ватноватый. Но до восхваления "русского духа" или "вежливых людей" никогда не опускался.
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Его охмурил православнутый Усик как в той книге ксендзы Козлевича.Все к тому шло.За кого теперь болеть в боксе?ХЗ.Одна ватная рагульня.
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Продивус Володя - (ватник, бандит) - Президент федерации бокса Украины

Труханов Гена (ватник, бандит, сепар) - Президент Национальной Украинской федерации таиландского бокса
Медведчук Витя (ватник, враг, сепар) - Почетный Президент федерации боевого самбо Украины

Палатный Артур (ватник, бандит, сепар) - Почетный Президент федерации смешанных единоборств ММА Украины
Кисель Вадик (сын криминального авторитета "Киселя" ,ватник) - почетный Президент федерации греко-римской борьбы Украины.
В итоге почти все силовые федрации ДЮСШ, клубы в Украине находятся под криминально-идеологическим влиянием ватников.
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Еще одна российская консерва как и Усик. Берут пример с Зеленского. Малороссы Обожают предателей.
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Он поддерживает убийство Украинцев. какой же он моральный урод оказался...
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Надеюсь Лопес опустит на землю этого ватного ************...
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Теперь буду болеть за лопеса, чтоб мозги вправил
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Пропоную всім патріотма надалі бокотувати Ломаченка і трансляції його поєдинків не дивитися. Хай втрачає гонорари від реклами та каналів! Бойкот малодушному боягузу-малоросу!
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ломаченко і усик-два кацапських ПІДАРА!!! Драною мітлою гнати їх з України!
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ломаченко і усик-два кацапських ПІДАРА!!! Драною мітлою гнати їх з України!
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А суперватник Гвоздик живущий в Америке?

"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант.
Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие - по-украински. Это же чушь."
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/boxing/2515109.html


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Отбили таки умишко. Один спинной мозг остался.
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РАЗЛОМ В ГОЛОВАХ !!! ОСОБЕННО У БОКСЕРОВ !)
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Покидьок. памятаю коли він проводив перший бій на профі ринзі і його незаслужено сасудили.... Але виявляється не спроста, бо як людина він гавно ще те... А нашим воїнам честь і хвала, не одну сотню кацабських спецназівців покришили на капусту в 2014.
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Молодець. В ногу разом з малоросами. Церква маскальського патріархата робить свої справи.
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МАлАдец! Не зря по голове бьют. Это здоровье не прибавляет.
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