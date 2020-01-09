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 Звільнені з полону українці будуть тимчасово розміщені в госпіталі, - Мінветеранів. ВIДЕО

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб допомагає в пошуку житла для звільнених з полону громадян України та працевлаштуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

"Мінветеранів надасть допомогу в поновленні документів звільненим з полону громадянам України, які зараз проходять реабілітацію. Також Міністерство сприяє у пошуку житла для них та працевлаштуванню. До того часу Мінветеранів домовилося про можливість розміщення звільнених з полону громадян у шпиталі. Крім того, для них передбачена виплата грошової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Відновлення здоров'я та документів: у Мінветеранів розповіли про першочергові потреби звільнених 29 грудня полонених

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168939
 
 
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А в Оман їх на реабілітацію відправити-слабо?Он "бубочка-турИст" вже й готельчик придивився)
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Госпіталь це не готель. І стороннім особам без ПМЖ там робити нічого.
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Оманський їх аслабаніл і пропіарився. Так купи їм житло, якщо ти нелох.
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Прикол будет, если бабе, которую загребли в момент покупки квартиры в Луганске, на шару квартиру в Киеве предоставят)))
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