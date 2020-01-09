 Звільнені з полону українці будуть тимчасово розміщені в госпіталі, - Мінветеранів. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

"Мінветеранів надасть допомогу в поновленні документів звільненим з полону громадянам України, які зараз проходять реабілітацію. Також Міністерство сприяє у пошуку житла для них та працевлаштуванню. До того часу Мінветеранів домовилося про можливість розміщення звільнених з полону громадян у шпиталі. Крім того, для них передбачена виплата грошової допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.