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Все про:обмін (609) найманці РФ (941)

 Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ. СПИСОК+ВІДЕО

"Слідство.Інфо" опублікувало імена ще 15 з 124 осіб, яких Україна віддала найманцям РФ на Донбасі в межах обміну 29 грудня.

Про це йдеться на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Перші 44 прізвищ тих, хто підозрювався в тероризмі, "Слідство.Інфо" оприлюднило 6 січня.

"У другій частині йдеться про тих, хто обвинувачувався або був засуджений за жорстокі побутові вбивства, грабежі або крадіжки. У списку обмінених виявили не менше 15 таких осіб. У деяких випадках зв'язок цих людей з тероризмом або сепаратизмом не простежується взагалі. А той факт, що вони опинилися в цьому списку, дивує навіть їхніх адвокатів. Серед тих, кого Україна віддала в грудні минулого року, є, наприклад, житель Маріуполя, який убив сокирою дільничного інспектора. На обмін потрапив, зокрема, багато разів судимий житель сірої зони, який зарізав свою племінницю", - зазначають журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення здоров'я та документів: у Мінветеранів розповіли про першочергові потреби звільнених 29 грудня полонених

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168935
 
 
 Топ коментарі
 
Гадя была военнослужащим ВСУ попавшим в плен, и была обменяна на кацапских военных, все как нужно. Ты тут мимо таза зелебоб. А от зачем убийц и насильников отдали кацапам, а в замен получили таксистов, вопрос. Нука, выдай текст...
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Особенно кент Присяжный достовляет) Кража телефонных кабелей "Укртелекома", - это крутой скилл, такие проффесионалы в Луганде на вес золота=))
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С другой стороны - пусть в макшании или дыныре продолжают свою трудовую деятельность. На благо Рассеи.
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Особенно кент Присяжный достовляет) Кража телефонных кабелей "Укртелекома", - это крутой скилл, такие проффесионалы в Луганде на вес золота=))
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артурчик морозов даже телевизор немав
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С другой стороны - пусть в макшании или дыныре продолжают свою трудовую деятельность. На благо Рассеи.
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С чего ты взял, что они там останутся, а не вернутся сюда? Но уже на свободу?
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Ну й нехай це лайно зараз по Волзі пливає , сподіваюсь укр громадянство цей баласт позбавили
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В том то и дело что нет, на каком основании? Ждем назад, с чистой совестью...
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Ето шо, всех на всех? Скока у нас еще уголовников? Пусть Макакия принимает.
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Вбивці, наркомани, грабіжники.... кращі люди партії "Слуга урода" 😕
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Прекрасный список - будут РФ с колен подымать, экономические прорывы делать, духовность и величие возрождать.
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Нет, они вернутся назад в Украину, и будут нести свет Истины неокрепшему мозгом нариду.
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"убийство топором милиционера в Маруиполе"

Для правоохоронців нехай це буде знаком, що їхнє життя та життя їх рідних для зелених - лушпиння соняшникове.
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Та якби змогли,зробили ,б,усе,щоб Нас продати кацапердонцям Така сутність 'українсько-маланської' влади Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6396 Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6396
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С нетерпением жду, как Соловей и Кисель начнут заливать, что такие кадры нужны на РФ.... Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5434
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Не начнут, там все тихо, ждите их назад...
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Я вот путаюсь, а кого ***** отдал за Гадю Сявченко? Действующих офицеров фашистской армии рассеи, были взяты в плен, после чего получили уход который украинцам и не снился, конечности спасали которыми эти падлы убили по факту как минимум одного бойца...кто тогда говнокомандующим был? Не Петя ли? А главное Гадя то оказалась не настоящей
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Гадя была военнослужащим ВСУ попавшим в плен, и была обменяна на кацапских военных, все как нужно. Ты тут мимо таза зелебоб. А от зачем убийц и насильников отдали кацапам, а в замен получили таксистов, вопрос. Нука, выдай текст...
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Тебе уже соратник по свиноферме ответил Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 61 сказал шо Пете скоро шопа будет!
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Зебилоидная мразь ловко увильнула от ответа
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Ну то й що? Вони стануть нарідною поліцією орло, і будуть з аваковим "контролювати" мордорський кордон, та й взагалі, підтримувати закон і порядок в Україні
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Гарна "команда".Ось озброять і поженуть "крашитьукропав".Хоча як каже "гідрантОманський":"Какаяразніца"(
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Шо! Невже віддали : "Богдана, Єрмака, Смірнова, Трубу, Портнова..." і далі за списком...???
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все говно на рашу-паРашу, говно к говну.




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Возможно, нужно смотреть их адреса проживания. Может тупо донецких по рождению отбирали.
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не так много дураков желает умереть за лугандийскую родину...
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Таких не жалко, тільки назад їх не брати, хіба тільки у вигляді добрив для наших ланів...
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Радує одне, зі диявали на параші слухняними не стануть!!!
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свежее мясло для передка Бимбаса.
бо старое уже Добробаты и ЗСУ переработали на удобрения.
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Вбивць, звільняли і в 2014 році разом з бабою Коляскою...
Питання в іншому. А відповідати елітне падло коли не будь почне за нахабні і цинічні порушення закону?
Бо особисто я якось починаю сумніватись!..
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