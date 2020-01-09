 Мінсоцполітики закликає жінок у селах озвучувати свої проблеми і брати участь у житті громади. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео закликає жінок озвучувати свої проблеми і домагатися їх вирішення. За статистикою, 5% жінок у селах стикалися з насильством у сім'ї. 48% не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності. 26% хотіли б підвищити рівень освіти, але не мають такої можливості.

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